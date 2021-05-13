Что предстоит сделать в саду в мае

Фото: Пресс-служба Greenworks

Наступила самая активная пора для дачников, поэтому самое время покинуть городские джунгли и проводить выходные на свежем воздухе. А для того чтобы сделать все быстро и качественно, необходимо составить четкий план действий, так как дел на даче в мае немало.

Перед тем как приступать к обработке почвы и ее удобрению, нужно привести в порядок сами деревья и кустарники. После распускания почек можно оценить, насколько хорошо перезимовали растения в саду и при необходимости выполнить обрезку. Важно удалить отмершие ветви целиком, а частично поврежденные нужно удалить до почек.

Фото: Пресс-служба Greenworks

Обрезка есть разных видов: омолаживающая, которая дает возможность расти молодым веткам и формировать новую крону, ее обычно проводят на старых деревьях каждые 3–4 года, кустарникам такую процедуру лучше проводить чаще. Второй вид — формирующая обрезка, она направлена на создание прочного скелета, который позволяет выдерживать урожай.

В целом обрезка полезна, она не только придает эстетичный вид кустарнику или дереву, но и оздоравливает растение. Но стоит отметить, что лиственные и плодовые деревья нужно обрезать еще в начале весны. А сейчас как раз можно заняться формированием кустарников, а также обрезкой хвойных деревьев. Например, привести в порядок туи. Работу в саду облегчит аккумуляторный кусторез Greenworks модели G24HT56, который предназначен для подрезки кустарника, живой изгороди или декоративных деревьев. Модель легкая — всего 2,6 кг, и не уступает бензиновым аналогам в своей категории. Уровень шума инструмента значительно ниже бензиновых вариантов, а урон для экологии отсутствует. Кусторез включается одной кнопкой и не требует дополнительного обслуживания. Для безопасности предусмотрена кнопка-предохранитель от случайного старта. Инструмент может работать до 50 минут от 4 А/ч батареи.

Фото: Пресс-служба Greenworks

Главным преимуществом аккумуляторного кустореза бренда Greenworks является его рукоятка, которая способна поворачиваться на 180° для простоты и удобства фигурной подрезки. А также нельзя забывать о том, что этот кусторез работает от универсального аккумулятора из серии G-24, который подходит для работы с другими устройствами линейки 24В.

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