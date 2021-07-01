Кто и какие выплаты получит с 1 июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство страны с первого июля начнет оказывать новые меры социальной поддержки некоторым категориям россиян. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о том, кто и какие социальные пособия получит от государства, а также, какие есть нюансы при их начислении.

Мамы

По поручению президента России Владимира Путина с первого июля новую материальную поддержку будут оказывать беременным женщинам. Правда, только тем, которые оказались в трудном финансовом положении и встали на учет на ранних сроках беременности, до 12 недель.

До рождения ребенка женщины смогут получать примерно шесть тысяч 300 рублей. Однако конкретная сумма зависит от региона проживания. На поддержку матерей правительство выделит более десяти миллиардов рублей. В этом году такую помощь получат свыше 400 тысяч женщин.

Ожидается, что такая мера поддержки мам поможет около 100 тысячам женщин принять решение о сохранении ребенка.

Одиночки

Государство позаботилось и о родителях-одиночках. С июля мужчины и женщины, которые в одиночку воспитывают детей, каждый месяц будут получать порядка 5,5 тысячи рублей.

Финансовая помощь поступит в семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет. Кроме того, получить поддержку от государства смогут только родители, признанные нуждающимися даже после получения алиментов.

На данные выплаты государство направит более 36 миллиардов рублей. До конца года деньги будут направляться одиноким родителям более чем одного миллиона детей.

Школьники

Семьям, в которых воспитываются школьники, выплатят пособие на приобретение всего необходимого к началу учебного года. Это означает, что на каждого ребенка, который с 1 сентября будет обучаться в среднем общеобразовательном учреждении, положена выплата в размере десяти тысяч рублей. При этом до 1 сентября ребенку должно исполниться шесть лет.

Кроме того, выплата будет перечислена и некоторым гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. Деньги будут направлять совершеннолетним школьникам или их законным представителям.

Финансовая поддержка начнет поступать россиянам с августа. Планируется, что перевод пособия продолжится до конца года. Однако прием заявлений на выплату начинается с 15 июля, а крайний срок их подачи — до 1 ноября.

Нюансы и ограничения

Заявление на получение любой из ранее названных выплат можно подать с первого дня июля с помощью портала госуслуг или в местном отделении ПФР. Выплаты на детей школьного возраста — единовременная поддержка. Она будет оказываться всем семьям с детьми, независимо от размера их дохода.

А вот для получения пособий беременным и родителям-одиночкам размер дохода семьи является важным условием. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Кроме того, при выплатах для неполных семей размер финансовой помощи будет составлять 50 процентов прожиточного минимума ребенка. А финансовая помощь для беременных составит 50 процентов от прожиточного минимума трудоспособного взрослого в регионе.

Все социальные выплаты и пенсии с нового месяца будут поступать только на банковские карты «Мир» или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Граждане пенсионного возраста будут получать соответствующие выплаты на карты только данной платежной системы. Но при этом возможность получать пенсии наличными на счета, к которым не привязаны никакие карточки, а также другими способами, например, по почте, сохраняется.