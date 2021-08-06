Установка драйверов на компьютер или ноутбук

Установка драйверов в операционную систему Windows необходима, так как без них полноценно компьютер работать не будет. Но все же устанавливать их может не каждый пользователь. Разберем способы, с которыми справится даже обыватель.

Центр обновления

Этот вариант обычно проходит автоматически, сразу после загрузки новой системы на ноутбук или компьютер. Новый Windows сам скачает нужные обровления, для их запуска достаточно перейти в раздел с настройками, затем по ссылке с обновлениями. На сервере могут быть не самые последние версии драйверов. Драйвера для ноутбуков и нетбуков Acer скачать можно по ссылке https://driverpack.io/ru/laptops/acer и передать через электронный носитель. Только в этом случае устройство учтет новые функции, уберет возникшие ошибки.

С официального сайта

Производитель техники предлагает все драйверы для скачивания на своих сервисах. Важно знать лишь наименование модели, серийный номер оборудования. Как только драйверы будут скачены, их следует запустить по аналогии с обычным ПО.

Сложность в том, что иногда приходится скачивать и устанавливать не парочку программ, а больше десяти. Это занимает много времени. Существуют утилиты специально для ноутбуков от наиболее популярных производителей:

• Acer;

• Lenovo;

• Asus

Этот вариант не подойдет для тех, кто не купил компьютер, а собрал его по деталям. Драйверы в таком случае ищутся для каждого элемента отдельно. В зависимости от того, чье производство комплектующей детали, важно переходить на официальный сайт компании и скачивать программу. Иногда можно обойтись малой кровью: скачать ПО, где для процессора, видеокарты и прочих составляющих автоматически подберутся правильные драйверы.

Проще всего устанавливаются файлы в формате MSI, EXE. По ним пользователь щелкает дважды и начинается процесс загрузки. Если это архив, то алгоритм действий меняется. Запустить нужный драйвер можно через "Диспетчер устройств". Для этого кликнуть на программу правой кнопкой мыши, выбрать раздел "свойства", затем обновление драйвера.

Где найти?

С такой проблемой нередко сталкиваются те, кто покупают оборудование с рук. Изображение на веб-камере перевернуто, компьютер не работает, интернет не подключается. Знакома ситуация? Тогда вам точно нужно установить новые драйверы. Это реально сделать кроме вышеперечисленных методов через Snappy Driver Installer или торрент. Там есть программы даже для раритетной техники, которая канула в лету. Чтобы быстро подобрать драйвер, важно осуществить идентификатор устройства (через Диспетчер устройств). Программисты рекомендуют сохранять эти файлы на диске или другом носителе на случай повторной переустановки Винды или сохраните установщик драйверов.

Если вы планируете бесплатно скачать драйверы и без проблем установить их, воспользуйтесь специальными сервисами, например, DriverPack.

1. Программа подходит для всех пользователей, распространяется на безвозмездной основе.

2. Это безопасно, можно не переживать за то, что вместе с файлами скачаются вирусы, ваш компьютер надежно защищен.

Это крупнейшая база драйверов в мире, поэтому программа адаптируется под любое устройство даже нераспространенного производителя:

• приборы с Bluetooth;

• кард-ридеры;

• клавиатуры и мыши;

• роутеры;

• процессоры и материнские платы;

• контролеры;

• мониторы;

• телефоны;

• веб-камеры;

• принтеры;

• сканеры;

• модемы;

• звуковые и видеокарты;

• беспроводные адаптеры и усилители.

Без драйверов устройства не будут функционировать в нормальном режиме, ведь эта программа является своеобразным переводчиком между железным интерфейсом и ОС.

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