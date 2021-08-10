Египет нам дороже: сколько стоит отдых на курортах Красного моря

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С 9 августа россияне могут добраться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх прямыми рейсами: еженедельно авиакомпании осуществляют по пять вылетов на каждый курорт. «Вечерка» узнала, во сколько обойдется отдых на Красном море.

Пока рейсы только регулярные, и их очень мало. Поэтому цены на отдых довольно высокие. Так, у одного крупного оператора они стартуют от 97 тысяч рублей в Хургаду и от 85 тысяч рублей в Шарм-эль-Шейх.

Речь идет о недельном туре на двоих в трех-, четырех- и пятизвездочные отели соответственно, работающие по системе «все включено». Стоимость туров у другого оператора на семь ночей в отель категории «три звезды» в Шарм-эль-Шейхе с таким же стандартом обслуживания начинается от 69,8 тысячи рублей на двоих, в «четверку» в Хургаде — от 72,3 тысячи, в «пятерку» — от 86,4 тысячи рублей.

— Пока единственный большой плюс в том, что сообщение в принципе возобновили, — рассказывает член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов. — Минусов больше. Первый: рейсов катастрофически не хватает, поэтому, например, полететь семьей из трех человек в августе в Хургаду на неделю в отель «четыре звезды» стоит от 130 тысяч рублей. К примеру, когда туда летали через Стамбул, такой же тур стоил менее 100 тысяч.

Второй минус в том, что пока сложно купить билеты самостоятельно: все выкупили туроператоры. Да и билет в один конец может стоить 30–40 тысяч рублей. Впрочем, по словам эксперта, как только Росавиация даст разрешения на полеты множеству авиакомпаний, цены автоматически снизятся.

— Египет может принять огромные массы туристов. Его открытие уже сейчас несколько снизило цены на часть отелей Турции. Конкуренция! — пояснил эксперт.

Популярны Греция, Болгария и Кипр

Помимо Турции и Египта, сейчас россиянам доступны около десятка зарубежных пляжных направлений. «Вечерка» собрала самые актуальные из них.

Одно из самых популярных направлений — Греция.

— В этом сезоне нашим туристам традиционно больше нравятся острова Родос, Корфу, Крит, — рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Также, по словам эксперта, большим успехом пользуется Болгария: из Москвы можно улететь на курорты Варна и Бургас.

На Кипре наиболее популярны Ларнака и Пафос. Ждет туристов и Хорватия.

Если говорить о более дальних путешествиях, то, по словам эксперта, большим успехом пользуется Болгария: из Москвы можно улететь на курорты Варна и Бургас. На Кипре наиболее популярны Ларнака и Пафос. Ждет туристов и Хорватия:

— Если говорить о более дальних путешествиях, то тут лидируют Доминикана, Мексика и Куба. Последняя, кстати, наиболее бюджетная: тур на двоих на 7–10 дней стоит от 120 тысяч рублей. Причем на Кубе есть отели, где ребенок может отдыхать бесплатно — вы платите только за авиабилет. Аналогичные туры в Мексику и Доминикану стоят от 140 тысяч рублей.

По словам эксперта, еще одно перспективное направление — Венесуэла. Там на острове Маргарита для туристов создали очень комфортные условия. Круглый год можно отдыхать и на Мальдивах.

— А вот курорты Объединенных Арабских Эмиратов — это, как и Египет, скорее, подходящий вариант для осени, зимы и весны. Там в эти времена года не так жарко, — пояснил Горин.

Самая сложная ситуация с такими любимыми для наших туристов странами, как Италия и Испания. Туда пока не пускают.

— Сложно пока что и с Юго-Восточной Азией — Таиландом, Вьетнамом, Индией. Попасть туда, конечно, можно, но для туристов есть ограничения. Например, ты должен быть привит или, скажем, провести две недели на карантине, то есть совсем не выходить из отеля, — пояснил Дмитрий Горин. — Причем условия для въезда постоянно меняются. Если вы хотите куда-то поехать, либо обращайтесь к туроператору — он знает все нюансы пересечения границы и пребывания в стране, либо заходите на сайт Ассоциации туроператоров России (www.atorus.ru) — мы регулярно обновляем информацию по всем странам. Не получив ее, путешествие планировать не стоит.