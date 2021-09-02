Внутренний аудит: как стать специалистом в этой сфере

Фото: «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день на рынке труда востребованы специалисты, занимающиеся внутренним аудитом. Их работа заключается в проверке на предмет продуктивности и надежности процессов внутри той или иной компании. После этого они проводят объективные и независимые консультации с руководителями, которые нацелены на улучшение деятельности своих подразделений и всего предприятия в целом.

Зная о таких возможностях, многие организации создают собственные отделы внутреннего аудита, приглашая опытных специалистов и обучая уже имеющихся сотрудников. Многие из работников проходят переподготовку на различных курсах. Посмотреть варианты таких занятий можно, например, по этой ссылке https://profacademia.ru/perepodgotovka/ekonomika/vnutrenniy-audit-2.

Подробнее о внутреннем аудите: цель и задачи

Целью подобной работы является оценивание рисков и поиски способов их уменьшения.

Задач у внутреннего аудитора сразу несколько. К ним, в частности, относятся:

1. Проверка систем внутреннего контроля для выявления эффективности работы финансовых отделов.

2. Разработка системы управления рисками и анализ ее работы.

3. Создание плана для снижения выявленных и прогнозируемых рисков.

4. Контроль правильности составления бухгалтерской отчетности, исчисления и уплаты налогов.

К основным обязанностям внутреннего аудитора помимо проверок, текущего консультирования и анализа работы отделов относятся организация и проведение обучающих семинаров внутри компании.

Как стать специалистом в сфере внутреннего аудита

Претендовать на должность внутреннего аудитора может далеко не каждый. Соискатель должен иметь высшее экономическое образование и разбираться в российском законодательстве. Иногда у внутренних аудиторов может быть по два и больше высших образования в разных сферах, например в экономике и юриспруденции.

Также у него должен быть опыт работы на всех участках бухгалтерского учета и со всеми системами налогообложения. Не лишним будет наличие у работника опыта в проведении внутренних проверок ведения учета.

Помимо этого, на конкурентоспособности сотрудника скажутся знание английского языка и наличие специального аттестата аудитора. Квалификационный аттестат выдают на неопределенный срок. Однако специалисту придется ежегодно необходимо проходить обучение по программе повышения квалификации.

На правах рекламы