«Так начинается ковид»: какие инфекции можно привезти из отпуска

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В конце лета — начале осени многие россияне возвращаются из отпусков. А вместе с тем начинается пора простуд и других заболеваний. «Вечерняя Москва» поговорила с врачами и узнала о самых частых инфекциях, которые привозят россияне из отпуска, как отличить ОРВИ от акклиматизации, а также какие вирусы и бактерии атакуют организм осенью.

Как рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, помимо приятных впечатлений об отпуске, люди привозят с курортов всевозможных возбудителей половых инфекций. Они занимают первое место в списке самых распространенных «болячек».

— Чтобы они не вызвали полноценного заболевания и не стали причиной хронической инфекции, способной привести к бесплодию, имеет смысл пройти обследование на наличие самых распространенных инфекционных агентов, передаваемых половым путем, — сказал врач.

На втором месте, по словам собеседника издания, находятся ОРВИ. Главная их профилактика — витаминизация. После возвращения из жарких стран врач посоветовал одеваться потеплее первое время, чтобы акклиматизироваться без риска повредить иммунитету.

— С курортов также можно вернуться с кожными заболеваниями различной этиологии. Например, с грибком, который может поражать ногти и вызывать ужасный зуд, а также лишай, — добавил собеседник издания.

Как рассказал врач-терапевт Виктор Лишин, нередко россияне после отпуска домой привозят целый микст инфекций. Например, заболевание начинается с вируса, а к нему потом присоединяется бактериальная инфекция на фоне ослабленного иммунитета.

—Кишечные, ротавирусные инфекции. Переохладились, покупались, а потом под кондиционером в самолете — простуда. Или воспаление ушей после попадания воды в ушную раковину, — добавил врач.

Откуда и почему

По словам Шункова, осенью иммунитет ослабляется на фоне похолодания, снижения продолжительности солнечного дня и постепенной адаптации организма к перемене погоды. А в это время человек наиболее уязвим для таких инфекций, как аденовирусная, риновирусная и коронавирусная инфекции, а также грипп.

— Откуда они берутся? Они постоянно циркулируют в окружающей среде, но дольше живут на объектах внешней среды и в воздухе, когда снижается температура и уменьшается интенсивность солнечной активности, — подчеркнул врач.

Лишин, в свою очередь, рассказал, что причина осенних заболеваний заключается в цикле организма. Летом светит солнце, есть сезонные фрукты и овощи, настроение лучше, люди больше гуляют и двигаются. Осенью все начинает изменяться: фрукты заканчиваются, физическая активность уменьшается, у некоторых появляется депрессия.

— Смена климата, погоды, настроения, пищевых привычек и активности, — сказал собеседник «ВМ».

Отличие от акклиматизации

Нередко после отпуска в другом климате граждане испытывают недомогание. При этом они воспринимают его за акклиматизацию, а по факту — это ОРВИ. По словам Лишина, отличить первое от последнего можно простым тестом. Он называется аспириновый или парацетамоловый.

— При температуре надо выпить парацетомол или аспирин. Если через 30–40 минут температура не спадает, то это акклиматизация — акклиматизационное повышение температуры, или термоневроз. Если спадает, то это уже может быть вирусное или бактериальное воспаление. Но, конечно, только по анализу крови можно будет посмотреть конкретно, что это, — добавил врач.

По его словам, симптомы акклиматизации бывают выражены не ярко. Они заключаются в общем недомогании, слабости, головокружении, снижении работоспособности. Также могут быть легкая заложенность носа, легкая тошнота и даже однократная рвота.

— Может немного попершить горло. Это будет слабо выражено. Но все, опять же, индивидуально. У некоторых так начинается ковид, — добавил Лишин.

А вот по коронавирусу есть четкие симптомы: сильная слабость, нарушение обоняния, дискомфорт в груди, кашель, некомфортно дышать и/или затруднение дыхания с одышкой. Однако, по словам Лишина, это классические проявления.

— Есть много пациентов, у которых симптомы на эти не похожи, но у них выявляется коронавирус. Все очень индивидуально, сложно. Поэтому нужно обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест, — заключил врач.