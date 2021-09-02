Трендовые серьги в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Основной модный тренд, который сохраняет свои позиции уже не один год, — это оригинальность. Такая тенденция прослеживается и в модных коллекциях одежды, и в ювелирной отрасли. Поэтому к обязательному набору лаконичных классических украшений, надеть которые всегда найдётся повод, стоит добавить пару-тройку ультрамодных ярких и нестандартных аксессуаров.

В 2021 году на пике моды:

• массивные серьги типа моделей «люстры»;

• оригинальные серьги-кольца;

• модели с жемчугом;

• удлиненные серьги с подвесками и без них;

• серьги с геометрическим мотивом;

• серьги-гвоздики необычной композиции.

Если попробовать описать одним словом главное направление модных трендов по серьгам в 2021 году, то это, безусловно, максимализм. Размеры — побольше, декоративных элементов и инкрустаций — тоже побольше, формы — помассивнее и посложнее.

Размеры. В этом году можно смело покупать серьги больших размеров. На первых позициях — объемные «люстры» и длинные «висюльки». В тренде — большие камни и многочисленные россыпи миниатюрных бриллиантов.

Тем, кому нужно визуально скорректировать овал лица, особое внимание стоит обратить на удлиненные модели «спиральки» и цепочки. Обладательницам идеального овала подойдут крупные кольца «конго» и, конечно, роскошные серьги с бриллиантами, рубинами и изумрудами.

Формы. Геометрия, логотипы, серьги-бабочки, изделия с цветочным мотивом, снежинки, звезды и крестики — все, что добавит в ваш образ немного неформальности, сейчас на пике популярности. Если вы до сих пор не носили сережек в виде сердечек, котиков или бантиков, самое время это сделать.

Жемчуг. Этот удивительный минерал вновь занял достойное место на модном Олимпе, ведь стоит украсить аксессуар шариком жемчуга, и он сразу преображается в элегантное украшение. Да-да, серьги, украшенные жемчужинами, опять в тренде. Обязательное условие — чтобы жемчуг был как можно крупнее.

Серьги-трансформеры из белого золота в виде кольца, инкрустированные бриллиантами, — элегантное и практичное решение. Они идеально подходят для торжественных случаев, поскольку комбинация белого жемчуга, обрамленного сверкающими хрустальной чистоты алмазами, сочетается практически с любыми нарядами. А если снять жемчужный подвес, серьги можно использовать и как эффектный повседневный вариант.

Утонченно и стильно смотрятся и украшения с черным и цветным жемчугом — они достойны стать главным акцентом любого образа.

Драгоценные камни. Золото, бриллианты, сапфиры, изумруды никуда не исчезают с модного подиума. В 2021 году, помимо всеми любимых сверкающих алмазов, следует носить серьги с украшениями из ярких камней сочных расцветок, напоминающих фруктовый сорбет. Это могут быть массивные «конго» с изумрудами, «люстры» с сапфирами, длинные серьги с танзанитом или гвоздики с созвездием разноцветных вставок.

Асимметрия. Этот модный тренд последних лет теперь актуален и для аксессуаров. Чтобы сделать очередной образ ещё более модным и смелым, откажитесь от ношения пары серёжек: попробуйте обойтись одной. Лучше всего, чтобы это была достаточно массивная и заметная модель — крупные кольца «конго», многосекционные «люстры» и длинные серьги, украшенные бриллиантами, идеально подойдут. Моносерьга из золота — это эффектно и элегантно.

Пусеты. Мода на массивные украшения вовсе не требует отказа от серёжек-пусетов (гвоздиков). Для тех, кто в качестве офисных аксессуаров выбирает золотые изделия с бриллиантами, лаконичные гвоздики — оптимальный вариант. При строгом дресс-коде используйте изделия правильной геометрической формы с камнем солитером, например украшения с белым или чёрным бриллиантом. В остальных случаях не отказывайте себе в удовольствии приобрести оригинальные украшения в виде ярких шариков или эффектных звёзд с россыпью камней. Не останутся незамеченными изящные пусеты лебеди из белого золота, нетающие сверкающие снежинки, а также инкрустированные крестики.

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