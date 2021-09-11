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Новое начало спустя столетие: история и будущее Рижского вокзала

Иван Сиренев

Общество
Новое начало спустя столетие: история и будущее Рижского вокзала
Кадр из фильма «Вокзал для двоих». Герои Никиты Михалкова, Людмилы Гурченко и Олега Басилашвили в одной из сцен, снятой на Рижском вокзале / Кадр из фильма «Вокзал для двоих» / 1983

Рижский вокзал, один из самых маленьких и в то же время самых уютных в столице, в последних числах сентября отпразднует свое 120-летие. Рассказываем о славной истории этого транспортного узла, его настоящем и будущем.

Торжественное открытие Виндавского вокзала, именно такое название он носил первоначально, состоялось 11 сентября 1901 года (по новому стилю его день рождения празднуется 24 сентября). Вокзал освятили, и вечером, в пять минут седьмого, под рукоплескания собравшихся с перрона отправился поезд на Виндаву (сейчас Вентспилс, Латвия).

Экономика Российской империи бурно развивалась, и железнодорожная связь с незамерзающими портами в Балтийском море стала насущной необходимостью. В марте 1897 года император Николай II подписал Высочайший указ о строительстве вокзала, и вскоре после этого на площади Крестовской заставы Камер-Коллежского вала (границы Москвы, прочерченной еще в екатерининские времена) закипела работа. Проект поручили архитектору Станиславу Бржозовскому, который спроектировал Витебский вокзал в Санкт-Петербурге. Правда, руководил строительством другой зодчий, Юлий Дидерихс.

Он внес в проект коррективы, и вокзальные здания в неорусском стиле стали настоящим украшением города. Оборудовали вокзал по последнему слову техники, у него даже была собственная электростанция.

Здание сохранило свой архитектурный облик до наших дней, и в этом ему помогли столичные реставраторы: в 2007 году во время капремонта вокзала они руководили восстановлением утраченных элементов фасадов и интерьеров, восстанавливали лепнину, исторические люстры и многое другое. А в начале этого года Рижский вокзал получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

— Здание пассажирского вокзала состоит из трех двухэтажных частей, выполненных в стиле древнерусских теремов с затейливыми окнами и часами под высоким кокошником, — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Новое начало спустя столетие: история и будущее Рижского вокзалаФото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Живописное здание и интерьеры Рижского по достоинству оценили кинематографисты. Например, он стал «вокзалом для двоих» в знаменитом фильме Эльдара Рязанова. А в киноэпопее «Семнадцать мгновений весны» он стал цюрихским, где Штирлиц ожидал поезд в Берлин.

В начале прошлого века вокзал принимал и отправлял поезда во все прибалтийские и некоторые другие западные губернии России. В наши дни все иначе: железнодорожное сообщение стремительно сбавляло обороты, а из-за пандемии совсем прекратилось.

В первое десятилетие этого века Рижский думали и вовсе закрыть, предлагали, например, сделать из него музей, как из вокзала Орсе в Париже. Но потом от этой идеи отказались. Зато здесь открыли Центр научно-технической информации РЖД и Центр инновационного развития со своим выставочным залом.

Сейчас это самый тихий и спокойный вокзал Москвы, правда, ненадолго. В ближайшее время он станет частью одного из крупнейших транспортных хабов. Долгое время Рижский был одним из двух вокзалов, расположенных за Кольцевой линией метро, а построенная возле него «Рижская» — единственная привокзальная станция подземки, на которой нет пересадки на другие ветки. Но уже в следующем году новая станция Большого кольца метро свяжет Калужско-Рижскую линию с остальными диаметрами. Помимо подземных магистралей, транспортно-пересадочный узел свяжет Московские центральные диаметры, Рижско-Курский, уже действующий, и будущий Киевско-Горьковский.

НАСЛЕДИЕ

Рядом с памятником архитектуры, зданием вокзала, хранятся и памятники науки и техники. Это паровозы Ов-841, ФД21–3125, Су214–10. Первый — почти ровесник вокзала, он встал на рельсы в 1903 году. ФД (аббревиатура расшифровывается как «Феликс Дзержинский»: Железный Феликс на протяжении нескольких лет был наркомом, то есть по-современному, министром путей сообщения) выпускался в СССР с 1931 по 1941 год. На момент запуска в производство он был самым мощным паровозом Европы. Слыша название Су214–10, мы невольно вспоминаем о его тезках-самолетах.

Но КБ Сухого к его разработке не имеет никакого отношения: его создал выдающийся русский инженер-локомотивостроитель Константин Сушкин. Он же, кстати, автор паровозов ФД. Еще один памятник — салон-вагон № 32. В таких в 30-е годы ездили по стране первые лица СССР. Паровозы и вагон несколько лет назад получили статус памятников науки и техники первой категории. Это гордость расположенного рядом с Рижским вокзалом Музея железнодорожной техники. В экспозиции — больше 70 экспонатов подобного рода, это не только паровозы и вагоны разных типов, но и тепло- и электровозы, и скоростные локомотивы, произведенные в России, Р-100 и «Сокол», один из двух сохранившихся на сегодняшний день. Кстати, один из паровозов ежедневно отправляется в путь по бывшей Московско-Виндавской дороге. Чтобы прокатиться, нужно записаться заранее.

ИМЕНА И ЭПОХИ

Рижский вокзал в разное время назывался по-разному. Первоначальное имя, Виндавский вокзал, он получил по названию города, в котором оканчивалась ведущая от него железная дорога. России очень нужна была связь с незамерзающими портами Балтики, и путь от Первопрестольной к Виндаве оказался кратчайшим. Но уже в 1915 году, во время Первой мировой войны, город был оккупирован немецкими войсками, а тремя годами позже впервые в истории на карте появилось независимое государство Латвия. Город был переименован в Вентспилс, и название вокзала утратило свою актуальность. Правда, переименование состоялось только в 1930 году, Виндавский стал Балтийским. В годы Великой Отечественной он стал Ржевским: отсюда подо Ржев шли эшелоны с солдатами, перед которыми стояла задача отразить удары фашистских войск. Память об этом названии долгие годы хранила платформа «Ржевская», ныне станция «Рижская» второго Московского центрального диаметра. В мирном 1948 году вокзал стал Рижским.

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