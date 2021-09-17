«Когда стойкам хана»: топ-5 признаков, что пора менять амортизаторы

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Если автомобиль потерял амортизирующий эффект, неожиданно подпрыгивает в пути, клюет при торможении или вибрирует и трясется, а шины быстро изнашиваются, стоит обратиться в сервис и проверить амортизационные стойки. Скорее всего, потребуется ремонт. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

По его словам, неисправности передних стоек могут быть разными. Однако чаще всего встречается потеря амортизирующего эффекта — способности демпфировать колебания и поглощать ударные нагрузки. Выявить такую неисправность поможет старый и простой способ: нужно раскачать переднюю часть машины руками вверх-вниз, а потом отпустить. Если амортизаторы исправны, то колебания прекратятся после одного такта. Если же таковые продолжатся — дела с амортизаторами плохи.

— Помню, еще в раннем детстве видел такую картину: едет «москвич»-каблучок, переезжает колдобину, но дальше, уже на ровной дороге, переднее колесо продолжает прыгать само по себе, шлепая по асфальту. Тогда я очень удивился. А отец объяснил мне, что у «Москвича» не работает амортизатор, и заодно — что такое амортизаторы и для чего они нужны... Собственно, в плане топ-5 это и есть первый признак. Недостаток его в том, что он наиболее показателен тогда, когда амортизаторам действительно хана, — рассказал эксперт.

Есть и другие признаки, которые говорят о том, что пора заняться ремонтом стоек: неожиданные прыжки автомобиля при проезде неровностей, особенно в повороте, клевки при торможении и разгоне, появление вибрации и тряски, неравномерный и ускоренный износ шин.

— Но нужно иметь в виду два момента. Во-первых, перечисленные симптомы, особенно в части вибрации и износа шин, могут иметь и другие причины. Хотя вывода это не изменяет: требуется полная диагностика подвески. Тем более что ситуация, когда вся подвеска в идеальном состоянии и только вот стойки вдруг «кончились», представляется менее вероятной, чем когда «кончились» стойки и есть еще букет проблем, — добавил Пилипишин.

Во-вторых, отслеживая эти симптомы, нужно сравнивать поведение машины с тем, как она вела себя, когда была исправна. По словам эксперта, для этого требуется определенная внимательность, ведь симптомы проявляются постепенно, потому легко к ним привыкнуть и перестать их замечать.

— Ну и учитывать «повадки» конкретного автомобиля тоже нужно. Помню, когда пересел после «девятки» на новую «Волгу», удивился. Будучи полностью исправной, «Волга» совершала прыжки и почти теряла траекторию, если я на скорости проходил повороты на неровной дороге. «Девятка» в тех же поворотах шла как по рельсам. Или другой, почти курьезный пример: был у меня когда-то «Ситроен-С5» — с продвинутой гидропневматической подвеской. Так эта машина имела свойство прилично раскачиваться не только с носа на корму, но и с левого борта на правый. Как лодка. Это было очень необычно, но тем не менее никаких неисправностей диагностика не выявляла, — заключил собеседник «ВМ».