Как подготовить дачный участок к зимнему сезону

Фото: пресс-служба Greenworks

У каждого садовода сбор последнего урожая ассоциируется с наступлением холодного времени года. До того момента, пока всю поверхность заднего двора не покроет снег, необходимо выполнить определенный блок работ.

Обрезка растений

С началом осени у растений начинается период покоя — идеальное время для обрезки. Важно проводить все работы до наступления холодов (ночных заморозков). На участке с высокими и мощными деревьями рекомендуется использовать специальные инструменты. Например, аккумуляторный высоторез-сучкорез Greenworks G40PSF имеет 3-секционную штангу, которая достигает высоты более 2,5 метра, позволит с легкостью убрать все лишние ветки с растений высотой более 4 метров. Легкий вес, а именно 3,7 килограмма, позволит без лишних усилий проводить работы на участке, а приятным бонусом является низкий уровень шума и вибрации.

Фото: пресс-служба Greenworks

Побелка

Чтобы обезопасить посадки от мелких грызунов, насекомых и подобных вредителей, рекомендуется проводить побелку перед зимним сезоном. А лучшей защитой от грызунов будет металлическая сетка, которую нужно будет установить у основания дерева, тогда будьте уверены: весной ваши растения скажут вам спасибо.

Подготовка цветников

Для любителей декоративных цветов осенью на даче тоже найдется работа. Внимания будут требовать зимующие цветы, которые необходимо будет высадить и разделить для дальнейшего размножения. Крону кустарников перед зимой обвязывают веревкой. Саженцы, цветы и высокие кустарники подвязывают к опоре, мульчируют слоем 5–10 сантиметров или используют утепляющие материалы. Перед наступлением заморозков будет необходимо накрыть все декоративные растения тканью во избежание обморожения побегов.

Уборка территории

Важной частью подготовки участка к зимнему сезону является уборка территории. Из-за количества сухих осенних листьев на качественную уборку территории могут уходить часы, а то и дни. Многие дачники рекомендуют использовать специальную технику, отличную замену механическим граблям. Аккумуляторный воздуходув Greenworks GD60AB имеет осевую конструкцию вентилятора, что делает его еще более быстрым и мощным. Вес инструмента всего 2,4 килограмма, что не позволит рукам уставать во время работы.

Уход за растениями перед зимой не требует большого количества сил и времени, но все вышеперечисленные шаги стоит выполнять с особым вниманием, так как, пренебрегая такими важными задачами, к весне можно будет увидеть большое количество неперезимовавших растений.

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