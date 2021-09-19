Редкое фото отца народов: как на самом деле выглядел Иосиф Сталин

Иосиф Сталин во время Тегеранской конференции / Фото: Общественное достояние

Истинное лицо Иосифа Сталина нынешние поколения не знают.«Вечерняя Москва» достала неизвестный ранее негатив, благодаря которому наши читатели смогут увидеть истинный облик отца народов.

Москвич Артур Бондарь много лет занимается поиском негативов времен Великой Отечественной войны. Он скрупулезно изучает барахолки в разных странах мира в поисках неизвестных снимков солдат Красной армии, боевых действий, городов, разрушенных войной, исторических деятелей. Не так давно он заново открыл для всех имя военного фотокорреспондента Валерия Фаминского — тщательно разобрав его фотоархив, выпустил книгу его фотографий, где изображен поверженный Берлин. На снимках Валерия Фаминского, которые никогда раньше не публиковались, запечатлены быт и повседневная жизнь солдат Красной армии, будни военных врачей и виды освобожденных от фашистских захватчиков городов. Собирая негативы, Артур сканирует их и организует тематические выставки, которые проходят в Москве, других городах России и даже странах.

Постоянно находясь в поисках и тратя на это все свои сбережения, Артур приобрел у частного лица пакет с негативами еще одного военного фотокорреспондента Александра Капустянского. Разбирая их, он наткнулся на странный негатив — черный кусочек пленки был наклеен на отрезок непроявленной 35-миллиметровой пленки.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

На одном ее конце был прямоугольный вырез. При более тщательном просмотре и после чистки негатива он обнаружил, что это — портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. Снимок датирован Александром Капустянским 1940 годом — но оригинал ли это?

«Вечерка» показала фотографию Андрею Багрянскому, профессиональному фотографу, много лет проработавшему в лаборатории фотохроники ТАСС. Увидев ленту, он сразу сказал, что так поступали, когда нужно было в срочном порядке сделать тираж фотографии — несколько сотен экземпляров.

— Поскольку одиночный кадр было сложно вставить в большой профессиональный увеличитель, для него изготавливали ленту из куска фотопленки, кадр наклеивали на пленку и вставляли в рамку увеличителя. А прямоугольный вырез с одной стороны помогал печатнику фотографий правильно установить негатив в рамку, чтобы не получилось зеркального изображения — при темно-красном свете лаборатории было довольно плохо видно, — рассказал Андрей Багрянский.

По его словам, фотографии первых лиц советского правительства обычно сначала печатали большим форматом, потом ретушировали, затем еще раз переснимали и уже репродукционный негатив пускали в тиражную печать, чтобы потом рассылать по газетам и журналам. Но иногда, когда нужно было сделать очень качественно и быстро, печатали без ретуши.

Внимательно рассмотрев кусочек пленки под сильным увеличением, эксперт пришел к выводу, что перед нами — оригинальный негатив, первоисточник, не подвергавшийся ретуши или какой-то другой обработке. То есть Артур Бондарь обнаружил портрет Сталина безо всякой ретуши.

Военный фотокор Александр Капустянский. Ленинград, 1941–1945 годы / Фото: МАММ / МДФ

В СССР все портреты вождя сильно ретушировались — чтобы скрыть на его лице следы перенесенной оспы. Чтобы в печать не попали неотретушированные снимки, к съемке был допущен очень узкий круг фотографов. Снять его на форматную камеру удалось лишь единственной иностранной фотожурналистке Маргарет Бурк-Уайт — она жила на территории посольства США в Москве в 1941 году. На ее снимке глава СССР снят со вспышкой, и дефекты кожи на его лице отчетливо видны.

Начальник охраны Сталина — Николай Власик — был хорошим фотолюбителем, он часто снимал Иосифа Виссарионовича, доверяя проявку и печать другим людям. Сталин снимки отбирал, их ретушировали и затем публиковали. Именно Власик сделал известное фото, на котором вождь народов показывает «козу». Нередко со снимков исчезали изображения людей, которые впали в немилость или были репрессированы.

Главное же, к чему стремилась пропаганда, — показать лицо вождя с наиболее выгодной стороны. Потому если в 1932 году Сталина еще успел сфотографировать фотограф «Нью-Йорк Таймс» Джеймс Эбб, то потом долгие годы иностранных фотографов к нему не допускали — и лишь Маргарет Бурк-Уайт смогла сделать его фото для журнала «Лайф».

Фото Иосифа Виссарионовича Сталина, отпечатанное с найденного негатива / Фото из архива фотокорреспондента Александра Капустянского

«Вечерка» показала найденный Артуром Бондарем негатив инженеру, фотографу и историку техники кино и фотографии Роману Яровицину.

— Мы видим по краям отверстия — перфорацию, которая у пленок (в зависимости от производителя) была разной. У этого кусочка перфорация фирмы Bell&Howell, использовалась только для кинонегативных фотопленок (ее заводской код BH 1866). В СССР такую пленку не производили. Размер отверстий перфорации был важен для транспортировки пленки внутри кинокамеры — а для просмотра с негатива делали уже позитивную копию, и перфорация у этой пленки была другая. Так что перед нами, скорее всего, кинонегатив — кадр из кинохроники. Но без ретуши и оригинальный. Но формат кадра должен быть 16х22 мм. Об этом же говорит и то, что изображение чуть смещено вправо, чтобы оставить узкую полосу для записи звука. Однако такую пленку активно использовали и фоторепортеры — в фотокамерах зубчатое колесо для перемотки пленки имело большие допуски, и не требовалась большая точность для перфорационных отверстий. Так что Капустянский мог стоять рядом с кинооператором и снимать, а смещение кадра характерно и для других его фотографий.

Такой же кадр был найден и в кинохронике, которая хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов. Как сказала сотрудник архива Ирина Моисеева, это, скорее всего, кинокадр. Она же сообщила и приблизительную датировку — исходя из описанных фрагментов кинохроники, которые хранятся в архиве. По ее словам, дата — с 1929 по 1931 год. А вот как этот кадр попал в архив Александра Капустянского и почему он датировал его более поздним годом — пока остается неясным. Но вот то, что перед нами неретушированное изображение Иосифа Виссарионовича Сталина и первоисточник — негатив, выяснено достаточно точно.