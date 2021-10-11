«В предсмертном периоде»: чем опасна чума и сможем ли мы противостоять ей при угрозе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Из-за изменения климата стали возрастать риски распространения чумы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, чем опасно это заболевание, как оно распространяется и насколько велики шансы излечиться от него.

Чем опасна?

Чума — это острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций. Как рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, чума распространяется быстро. А помогают ей в этом животные-переносчики, грызуны.

— В зависимости от формы заболевания у зараженного можно заразиться аэрозольным механизмом передачи или контактным, — добавил он.

Защититься от инфекции, по словам врача, можно. Для этого нужно избегать контактов с больными ею людьми и грызунами, а также носить маску в случае распространения инфекции.

По словам врача-эксперта Тимура Пестерева, защититься от чумы можно и с помощью вакцинации. Однако появление чумы в столичном регионе в обозримом будущем маловероятно, подчеркнул он, добавив, что указанной территории «вряд ли грозит нашествие крыс, сусликов и чего-то подобного».

— Повышение рисков не означает, что завтра люди начнут падать от бубонной чумы на улице. У нас противочумная служба работает нормально до сих пор, в том числе в эпидемиологических районах, которые граничат с Монголией и так далее, — сказал эксперт.

Симптомы и лечение

Как добавил Шунков, восприимчивость к инфекционному агенту у человека очень высока. При этом наиболее опасна для людей легочная форма чумы. Перепутать с коронавирусом, например, эту инфекцию невозможно. Чума протекает значительно тяжелее, а за «контактными» в очаге ведется максимально строгий надзор, ведь чума относится к особо опасным инфекциям.

— В первые сутки болезни легочной формой чумы у пациента фиксируют озноб, головные боли, боли в пояснице, конечностях, слабость, часто тошноту и рвоту, покраснение и одутловатость лица, повышение температуры до 39–41 градуса, боли и чувство сжатия в груди, затрудненность дыхания, беспокойность, учащенный и зачастую аритмичный пульс. Затем, как правило, присутствуют учащенное дыхание и одышка, — сказал врач.

В агональном (предсмертном) периоде замечены поверхностное дыхание и резко выраженная адинамия — резкий упадок сил, мышечная слабость. Кроме того, «фиксируется слабый кашель, мокрота содержит прожилки крови и значительное количество чумных микробов», добавил Шунков.

Чуму лечат. В классику терапии входят антибактериальные препараты. Однако процент летальных исходов высокий, отметил собеседник издания.

Пестерев также рассказал, что спутать чуму с коронавирусом нереально. Симптоматика гораздо более выраженная, болезнь проявляется уже в первые сутки после заражения. Однако прогноз летальности эксперт приводит другой, нежели его коллега.

— 70 процентов того, что человек вылечится, 30 процентов — что умрет. Антибиотики ведь у нас есть, — заключил врач.

Первая зафиксированная пандемия в мире носила название Юстиниановой чумы. Начавшаяся в Египте в 541 году болезнь свирепствовала на протяжении 60 лет, убив невероятное число людей. По оценкам специалистов, Юстинианова чума, охватившая весь тогдашний цивилизованный мир, унесла жизни около 100 миллионов человек. Ряд стран потерял до 60 процентов населения.

Таяние ледников и вечной мерзлоты из-за глобального потепления несет для человечества угрозу в плане встречи с новыми вирусами и бактериями, свойства и характеристики которых неизвестны. И они уже находятся. Об этом в беседе с «ВМ» рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании по разработке, исследованию и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков.

По его словам, главные кандидаты на ближайшие пандемии — грипп и коронавирус. Но «в перспективе, через 20 лет, на горизонте может появиться новый патоген, инфекционный агент, с которым раньше человечество не сталкивалось», добавил эксперт. Скорее всего, это будет вирус. Источником вируса могут стать инфекция, которая передастся человеку от животного, а также вечная мерзлота и ледники.