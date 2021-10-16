Двери в иной мир: что находится внутри Земли

Фото: Рixabay

75 лет назад была засекречена на неизвестный срок одна из самых загадочных научных экспедиций США – «Высокий прыжок». Она была связана с поисками «нацистского следа» в Антарктиде.

Разговоры о том, что Земля наша устроена не так, как представляется большинству, могут показаться абсурдом. А как не впасть в сомнения, если незыблемые законы физики могут объяснить не все? Один из тех, кто предлагает сегодня альтернативный взгляд на устройство Земли и действующие на ее «территории» физические законы, — Василий Шабетник, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского, автор более 70 научных работ. Его теории уже много лет вызывают у кого-то восхищение, у кого-то — раздражение.

Но надо признать, что еще 16 лет назад в статье «Дети непорочного зачатия», опубликованной в «Вечерней Москве» 17 июня 2005 года, Шабетник сделал ряд прогнозов, которые сбылись: это и экстремальные природные катаклизмы, и «соскок» Земли с оси, и климатические изменения. А ныне он поднял на щит теорию полой Земли — известную, но не принимаемую наукой. В своем труде «Фрактальная физика» академик доказывал: мы живем в плену искаженных понятий и ошибок в описании мироздания.

Ученые ошиблись в определении веса Земли. И наличие ядра в ее центре — вымысел: центр внутренностей планеты заполнен газовой плазмой. Не спешите возмущаться и крутить пальцем у виска! В теории полой Земли Василий Шабетник не пионер...

Первым заговорил о полости планеты Платон. Астроном Эдмунд Галлей (все знают про комету Галлея) в 1692 году заявил то же самое. Отстаивал эту теорию и Леонард Эйлер — известный математик, член Петербургской академии наук. Он говорил, что внутри планеты находится еще одно солнце, а выходы в подземное пространство расположены на полюсах земли. «Утечкой» внутренней атмосферы некоторые ученые объясняли феномен северного и южного сияния.

А в 1818 году инженер Джон Саймс в письме к Конгрессу США заявил, что наша полая планета еще и... населена внутри! Для доказательства этого он просил денег на экспедицию и сто человек сопровождения. Ему не дали ни цента, но спустя 90 лет в книге «Дымный бог» Уиллис Эммерсон описал приключения двух норвежцев, проживших в подземной стране два года. Вскоре идею подхватил мистик Мигель Серрано, умнейший человек, посол Чили в Индии и странах Европы, лично знавший многих политиков и мудрецов.

Фото: Рixabay / Free-Photos

Он описал расу сверхлюдей, живущих... под нашими ногами! Его теория понравилась Гитлеру — увы, он взял из нее все самое плохое. Кстати, по мнению Серрано, входов в подземные угодья немало, они спрятаны в Андах и на Памире, в Гималаях и… снова — на полюсах! Немцы верили не только Серрано, но и Гансу Гербигеру — апологету теории вечного льда.

Он был убежден в пустоте планеты. Возможно, его заявления и спровоцировали экспедиции немцев в Антарктиду. Серрано считал, что гитлеровцы успешно хранили во льдах Антарктиды документы и ценности. В 1943 году гросс-адмирал Карл Дениц обронил загадочную фразу, на которую стоит обратить внимание: «Германский подводный флот гордится тем, что на другом конце света создал для фюрера неприступную крепость...»

А вскоре после Великой Победы глава Главного управления контрразведки «Смерш» Виктор Абакумов сообщил главе КГБ В. Н. Меркулову, что его сотрудники обнаружили в здании штаба ВМФ Германии карты морских глубин с грифом «только для капитанов подводных лодок А-класса зондерконвоя фюрера». Из перевода следовало, что речь идет о прохождении подводных коридоров для входа в «Агарту» подо льдами Антарктиды. На картах была изображена «внутренность» Земли — океаны и материки, на одном из которых была отмечена немецкая база, на других — города… Для полной расшифровки требовались и специалисты по навигации, и… знатоки астрономии.

1500 карт были отпечатаны в концлагере Дахау в январе 1944 года. Удобное место для уничтожения всех свидетелей... Вскоре Абакумов получил предписание сориентировать оперативников контрразведки «на получение любой информации, касающейся деятельности германского подводного флота» и особенно «зондерконвоя фюрера»...

А США в 1946 году снарядили свою экспедицию по расследованию деятельности сил Третьего рейха у Южного полюса. Командовал операцией «Высокий прыжок» адмирал Ричард Бэрд — хорошо зарекомендовавший себя красавец с образованием морского офицера и летчика. У экспедиции Бэрда был научный статус, но финансировали ее ВМС США. Авианосец с 25 самолетами на борту, несколько геликоптеров, подлодка, ледокол, 12 танкеров, 4800 человек — не слабо для научной экспедиции! По прибытии на «юг» Бэрд устроил пальбу по берегам, будто вызывая кого-то на бой. Ответа не последовало. Но затем в сообщениях адмирала появились странные слова:

Ричард Ивлин Бэрд, американский авиатор и полярный исследователь / Фото: George Grantham Bain / public domain

«Они нас атакуют… Мы несем потери!» Обнародовали эти слова не американские издания, а бельгийский журнал, случайно добывший «эксклюзив».

3 марта 1947 экспедиция Бэрда спешно рванула домой. 13 самолетов не могли летать, 68 человек убиты, один корабль исчез... В прессе писали: Бэрд дает объяснения президентской комиссии. Резюме комиссии было странным: экспедиция США подверглась нападению «летающих тарелок», «выныривавших из-под Земли». Бэрда упекли в психушку, чтобы через пять лет, когда шум утих, он спокойно вышел из нее и... занял руководящий пост в ВМС США. Информация об экспедиции была полностью засекречена.

А чуть позже слухи поползли опять — Бэрд, который до 1995 года считался единственным летчиком, перелетевшим Южный полюс, оказывается, оставил дневники. Их обнародовала дочь адмирала после его смерти.

Если верить записям, он не просто перелетел полюс, а… влетел через него внутрь Земли, где пролетел сотни миль, видел не только горы, реки и озера, но и зеленую растительность, и странных животных, похожих на мамонтов с картинок.

Самолет Бэрда встретили неизвестные летательные аппараты, которые провели его к месту посадки. Позже Бэрда препроводили к верховному правителю подземной страны Агарты. «Человек с приятными чертами лица» сказал адмиралу, что они в курсе происходящего «наверху» и обеспокоены судьбой своей цивилизации после атомной бомбежки США Хиросимы и Нагасаки... Аудиенция была короткой, затем Бэрда «проводили до выхода». 30 декабря 1956 года он, предчувствуя кончину, сделал в дневнике запись: «Я честно хранил свою тайну все эти годы, чувствую, что мои дни сочтены, но эта тайна не уйдет со мной в могилу...» Его тайна заключалась в том, что на Северном полюсе есть ход в подземный мир...

Конечно, земля всегда полнится слухами — полая ли, не полая... Желая узнать правду, писатель Уильям Брайен отправил в НАСА запрос на предоставление ему снимков приполярья. Ему отказали: снимков нет. Но в 1967 году один из спутников США сделал такой снимок, и на фотографии было видно… гигантское пятно, напоминающее дыру. Это так напоминало рассказ Бэрда, умершего 11 марта 1957 года!

После изданий ряда книг, ставших бестселлерами, но при этом высмеянных официальной наукой («Секретная Антарктида...» Ольги Крейг, «Свастика во льдах» Ганса-Ульриха фон Кранца и др.), интерес к теме полой Земли то возникал, то затихал. Но удивительная вещь: в 1964-м один из самых ярких и ныне позабытых наших писателей, Николай Носов, написал «Незнайку на Луне», описав там попадание героев внутрь Луны. Случайное совпадение? Ведь именно в 1964-м вышла в свет книга «Полая Земля»...

В 2010 году увидел свет документальный фильм «Полая Земля». В нем в центре Антарктиды можно увидеть белый круг. Может быть, это дверь в иные миры?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Шабетник, академик Академии космонавтики им. Циолковского:

— Пора засвидетельствовать: закона тяготения Ньютона не существует в природе. Полагаясь на него, человечество совершило принципиальные ошибки во многих расчетах: определяя массу Земли, люди ошиблись в 1200 раз, а в массах планет Солнечной системы и Луны — в 11000 и 3000 раз. Плотность планеты физика определяет как 5520 кг/м³, как плотность металла! А на деле средняя плотность планеты, 4,5 кг/м³: Земля наша рыхлая, в ее центре нет твердого ядра, а внутренняя пустота планеты заполнена газовой плазмой. Толщина же оболочки планеты примерно 80 км. Ее определяют по задержке отраженного радиосигнала от пограничного расплавленного слоя между корой и газовой плазмой.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

— Теперь понятно, почему люди пережили падение астероида, а динозавры нет! Вначале Земля была плоской. Динозавры жили на верхней плоскости, хомо сапиенс — на нижней. Потом в центр земного диска ударил астероид. Мощность удара была такова, что края загнулись, и под воздействием центростремительных сил диск скомкался в шар: динозавры оказались внутри, как начинка в пельмене, и задохнулись под толщей земных пород. Откуда их кости до сих пор и откапывают.

— А почему люди от удара с поверхности не слетели?

— Потому что прикреплены к поликлиникам...