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Форматы обучения нужно совмещать

Марьяна Шевцова

Общество
Форматы обучения нужно совмещать
Фото из личного архива Ирины Германовой

Институт дополнительного профобразования (ИДПО) Департамента труда и социальной защиты населения Москвы предлагает более 70 образовательных программ. 17 октября руководитель учреждения Ирина Германова рассказала «Вечерней Москве», как повышение квалификации влияет на образ руководителя и рядового специалиста и почему важно сочетать онлайн- и офлайн- форматы обучения.

— Современный человек живет в эпоху большого количества информации. Марафоны в соцсетях, программы в бизнес-школах и университетах, индивидуальное обучение. Как выбрать качество, а не стать жертвой маркетологов?

— Действительно, существует очень много учебных программ с разными темами, форматами и стоимостью — у любого глаза разбегутся. При этом вход на рынок образовательных услуг очень простой, что сказывается на качестве программ. Чтобы не растеряться и выбрать качественное обучение, я рекомендую обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, резюме эксперта, его образование и опыт. Оцените, насколько они релевантны теме обучения. Поищите выступления эксперта на YouTube, его страницу в соцсетях. Во-вторых, отзывы о курсе. Не стоит опираться на официальные, лучше поискать их в сети.

И в-третьих, программа — это самое сложное. За красивыми фразами может скрываться как хороший, так и бесполезный контент. В данном случае лучше руководствоваться правилом критической оценки: если на курсах по анализу данных обещают, что сделают из вас гуру за шесть часов, то это, скорее всего, вранье.

— Кто-то после окончания университета перестает учиться, а кто-то начинает коллекционировать «корочки», проходя один курс за другим. Где та грань, за которой обучение перестает быть эффективным?

— Грани как таковой нет, вопрос в том, что первично: обучение или «корочка». До того, как пойти учиться, нужно ответить на вопрос, зачем это нужно. Обучение — всегда инвестиция денег, времени и сил, и вы должны понимать, какие дивиденды это вам принесет. В любом случае, учиться всегда лучше, чем не учиться.

— Для кого обучение важнее: для руководителей, которые определяют работу всей команды, или для специалистов, которые нацелены на профессиональный или карьерный рост?

— Одинаково важно учиться и тем и другим. Руководитель является ролевой моделью для подчиненных. Он должен думать о том, какое поведение и какие установки он транслирует, ведь подчиненные учатся у него, хочет он этого или нет. Обучаясь, сотрудник повышает свой профессионализм и расширяет спектр задач, которые может решать, что в итоге влияет на карьерный и профессиональный рост.

— Во время пандемии образовательные учреждения перешли на онлайн-формат. И сейчас многие от него отказываться не собираются. Что думаете об этом?

— Эффективность онлайн-формата зависит от того, чему мы учим. Есть темы, которые прекрасно усваиваются дистанционно и без преподавателя, а есть навыки, которым можно научиться только в присутствии наставника. Например, в дистанционном режиме можно изучить теорию коммуникации, однако научиться эффективно коммуницировать можно только в аудитории при работе в группе. Онлайн делает обучение доступным для всех, но наши участники отмечают, что нет ничего приятнее, чем встретиться в аудитории. Поэтому мы стараемся комбинировать форматы.

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