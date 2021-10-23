«Поражает не легкие»: почему дети с COVID-19 попадают в реанимацию и когда их начнут прививать

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Коронавирусной инфекцией в России уже переболели порядка 20–45 процентов детей. Об этом сообщил директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его мнению, рост числа заболевших несовершеннолетних связан с началом учебного года. О том, почему COVID-19 представляет особую опасность для детей, кто из юных пациентов попадает в реанимацию и когда ждать вакцины для этой группы населения, — в материале «Вечерней Москвы».

Под ударом «дельты»

В сравнении с прошлым годом заболеваемость коронавирусом среди детей в России «выросла кратно», причем почти в 50 процентах случаев болезнь протекает с выраженными клиническими проявлениями, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что из-за этого выросла нагрузка на педиатрическую службу.

По мнению доктора медицинских наук Дмитрия Еделева, серьезную опасность для детей представляет штамм «дельта», который сейчас преобладает в России. Мутация вируса привела к тому, что дети начали болеть COVID-19 чаще. Только в случае с юными россиянами, уточнил специалист, коронавирус поражает не легкие, а центральную нервную систему.

Выросло и число тяжелых случаев течения COVID-19 у детей. Часть заболевших попадает в реанимацию, небольшой процент из них погибает. По словам врачей, тяжесть течения ковида у ребенка зависит от многих факторов. В том числе от хронических заболеваний и индивидуальных особенностей иммунной системы. Как вести себя родителям в случае инфицирования ребенка, «ВМ» рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

— При хронических заболеваниях, избыточном весе и других расстройствах риск может увеличиваться. Родителям следует вовремя обратиться к педиатру и следовать его рекомендациям. Профилактически весьма важен локальный иммунитет в семье: чем больше вокруг ребенка привитых взрослых, тем меньше шанс заражения, — пояснил специалист.

Соблюдая правила

В некоторых регионах уже открыли отдельные COVID-отделения для детей. Так, в Удмуртии перепрофилировали нефрологию Республиканской детской клинической больницы. Для маленьких пациентов там организовано 90 коек. По информации на 18 октября, половина из этих мест была занята. Ранее, 11 октября, жители Санкт-Петербурга сняли очередь из машин скорой у главной инфекционной детской больницы. Позже в комитете по здравоохранению пояснили, что это был просто «понедельник», который всегда загружен.

Исходя из ситуации с заболеваемостью среди детей, врачи настоятельно рекомендуют следить за ношением масок. Именно эта доступная для всех мера защиты в общественных местах поможет снизить число инфицированных. Также необходимо прививать взрослых.

— Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового. У детей выделение вируса ниже, чем у взрослых, — высказался главный врач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Сейчас в России проходят клинические испытания вакцины от коронавируса для детей. Как рассказала главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, исследования проходят благополучно, но пока их полных результатов нет. Предположительно, детская прививка от COVID-19 будет доступна в декабре–январе.

Между тем в десяти столичных школах проходит бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отметила, что данная мера поможет избежать массового перевода школьников на удаленку.