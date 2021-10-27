Отчисление за лайк. Из-за чего возник скандал со студентами школы «Останкино»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во вторник, 26 октября, разгорелся скандал вокруг Высшей школы телевидения «Останкино». Несколько студентов сообщили, что их отчислили за лайк под критикующим систему образования в учреждении комментарием в социальной сети Instagram. Однако администрация школы обосновала отчисление другой причиной. «Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию об инциденте.

Одна из учащихся Алиса Тимченко в личном блоге сообщила, что оставивший комментарий пользователь был недоволен тем, что из-за пандемии коронавируса занятия в школе отменили, а деньги за обучение не возместили. Девушка и еще несколько студентов такое мнение лайкнули.

Вскоре им якобы сообщили об отчислении из школы. Тимченко о таком решении стало известно после сообщения в директ «Инстаграма» от официального аккаунта учреждения с формулировкой: «Вы никогда не сможете учиться в школе, увы». После ее пропуск в школу заблокировали.

После таких уведомлений студенты приехали к зданию школы, чтобы объясниться с руководством. Причин для отчисления, по словам Тимченко, не было. Она не имела долгов по учебе, всегда вовремя оплачивала обучение.

Вскоре появилась реакция на ситуацию со стороны Союза журналистов России (СЖР). Секретарь организации Роман Серебряный заявил, что руководство учебных заведений должно вести просветительскую работу, а не отчислять за «неугодные лайки».

Он также выразил мнение, что подобные действия со стороны учебных заведений влияют на то, что их бывшие студенты начинают негативно относиться ко всем инициативам властей.

Высказался и ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер. По его словам, если школа действительно отреагировала на лайки отчислением студентов, то такая реакция выглядит довольно странно и является «абсолютным безобразием».

Ситуацию прокомментировала художественный руководитель образовательного учреждения Елена Летучая. В своем официальном аккаунте Instagram она заявила, что отчисление студентов не связано с лайками негативного комментария, критикующего систему образования в учреждении.

При этом она обвинила отчисленных студентов в распространении в соцсетях ложной информации и саботаже антиковидных мер, которые Высшая школа «Останкино» ввела, соблюдая требования вышестоящих инстанций. По ее словам, именно отказ учащихся соблюдать антиковидные меры стал основанием для отчисления студентов.

— Конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения, — заключила тележурналист.

Накануне, 26 октября, администратор школы сообщила «Вечерней Москве», что «приказов об отчислении студентов нет». Однако в среду, 27 октября, прокомментировать по телефону ситуацию с отчислениями учащихся администратор отказалась, а в ответ на запрос «ВМ» на адрес школы редакция получила ссылку на пост Летучей в Instagram.

В свою очередь в беседе с «ВМ» юрист Илья Ильичев рассказал, что отчисление из образовательной организации за лайки в социальной сети незаконно. Выражение своего мнения и воли гарантировано Конституцией страны, если высказывания не противоречат закону, отметил он.

— Нужно обращаться с иском в суд и обжаловать приказ об отчислении. Суд в таком случае займет сторону студентов и восстановит их. Какие в данной ситуации были нарушены условия договора? — сказал Ильичев.

Также он добавил, что во всей этой истории могут быть подводные камни. Но конкретно за выражение мнения и лайки отчислять незаконно. Юрист подчеркнул, что основанием для исключения учащихся может быть, например, несвоевременная оплата обучения по договору, неявка на занятия или плохая успеваемость.

— В договоре все прописано, условия расторжения документа. Если в нем есть пункт о нарушении политики вуза, еще можно подискутировать. А так эта мера выходит за рамки правового поля. За поведение, за плохое, могут отчислить. Но за лайки, даже не за пост, — это глупость, — подчеркнул юрист.