Не только уволиться: как и чем удивить коллег после длинных выходных

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Нерабочие дни начались в столице и продлятся до 7 ноября. За эти одиннадцать дней можно успеть сделать многое, что по возвращении на работу очень удивит коллег. «Вечерняя Москва» предлагает список сюрпризов для трудовых товарищей.

Уволиться

Как рассказала «ВМ» директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова, до начала нерабочих дней увольняться бессмысленно, ведь текущие выходные оплачиваются. Отдохнуть 11 дней, а после выхода на работу написать заявление — «вполне себе решение» для тех, кто собрался сменить работу.

— Финансово выгодно уволиться после нерабочих дней, чем до них. Кроме того, если работник нашел нового работодателя и хочет после нерабочих дней выйти к нему, он мог подать заявление на увольнение до выходных, а дата увольнения будет после 7 ноября. За эти дни он сохранит заработную плату, и будет компенсация за неиспользованный отпуск, — рассказала Митрофанова.

По ее словам, сотрудник может подать заявление на увольнение сразу после выходных и, договорившись с руководством, даже не отрабатывать две недели после уведомления о своем решении.

Разбогатеть

После длинных выходных коллеги могут узнать, что один из них стал богатым человеком. Но для этого нужны выполнение некоторых условий и удача. По словам кандидата экономических наук, финансового эксперта Владимира Григорьева, неожиданно стать богатым может тот, кто купил криптовалюту.

— В прошлую пятницу курс биткоина, самой дорогой криптовалюты, упал утром на основной, американской бирже до 8 тысяч долларов за единицу, а к вечеру поднялся до 65 тысяч. Кто-то заработал 57 тысяч долларов за один день, — поделился экономист.

По его словам, если так повезет и если человек «держит руку на пульсе», можно включиться в нужное время в эту игру, купив хотя бы один биткоин, и выиграть.

Бросить курить

Врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич рассказала, что за длинные выходные можно сделать несколько попыток бросить курить. Каждый раз, когда человеку хочется закурить, ему нужно спрашивать себя: «чего на самом деле я хочу?». По сути, курение стоит заменить другим, но полезным делом: поесть, выпить чай, пообщаться.

— Через три дня подобной практики бросайте курить. Сразу определите дату и подарок, который купите себе за отказ от вредной привычки. Если бросить не получилось, все равно похвалите себя. Вы нарабатываете опыт, как жить без никотина. Снова осознавайте потребности, прячущиеся за желанием взять сигарету. Через три дня снова пробуйте бросить. За длинные выходные у вас есть возможность сделать несколько попыток, — сказала Мисевич.

Курение — это ритуал, обеспечивающий стабильность. На выходные дни врач посоветовала составить расписание. Переходя от пункта к пункту, стоит поощрять себя за соблюдение режима. Любое расписание дает уверенность, что будущее наступит.

— Если самостоятельно отказаться от вредной привычки не получилось, приходите к врачу-психотерапевту или наркологу, специализирующемуся на помощи желающим бросить курить, — заключила собеседница «ВМ».

Похудеть

Диетолог Вера Шарошкина рассказала, что похудеть за 11 дней можно, но делать этого не стоит. Быстрые диеты часто сопровождаются потерей мышечной массы, обезвоживанием или срывами. Кроме того, после такого похудения не только есть риск возвращения прежнего веса, но еще и большего.

— За одиннадцать дней потеря веса более 1,5 килограмма будет проходить с потерей мышечной массы или обезвоживанием. Поэтому увлекаться этим я не рекомендую, — сказала врач.

Изменить внешность

Врач, пластический хирург Федор Красковский рассказал, что за длинные выходные можно успеть сделать любую пластическую операцию, например, увеличить грудь или исправить нос.

— Восемь дней — достаточно большой период, чтобы пройти реабилитацию после операции. Только нужно заранее записываться, подготавливаться к операции же надо, нужно сдать анализы, на все потребуется несколько дней. У некоторых хирургов плотная запись, за месяц записываются, — заключил врач.