Испанская плитка — эталон качества и прочности

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Для создания оригинального интерьера ванной комнаты, в котором будут гармонично сочетаться практичность, красота и изысканность, начинать нужно с облицовки пола и стен. Самым оптимальным вариантом станет керамическая плитка, являющаяся наиболее распространенным облицовочным материалом, который обеспечивает надежную защиту от влияния влаги и чистоту, а ее внешние качества переоценить невозможно.

Испанская плитка в том виде, котором мы ее знаем сегодня, берет свое начало из древней Персии. Безусловно, первая керамическая плитка была далека от идеала, но уже тогда стали зарождаться основные технологии и направления в производстве.

Керамика давних времен отличалась высокой прочностью. Для мастеров гончарного дела — это было основным критерием, к которому они стремились. Стоит заметить, что вплоть до 19 века секреты производства керамической плитки в Испании оставались неизвестны массовому производителю, а хранились в тайне католической церковью. Таким образом, керамическая плитка все это время была редкостью и ценным материалом, которым обычные горожане могли любоваться лишь в стенах храмов.

Несмотря на то, что керамическая плитка была достоянием лишь избранных, все же ее производство постоянно совершенствовалось. «Ремесленная школа» производства обязана своим появлением обычным ремесленникам и гончарам, которые с помощью проб и ошибок экспериментировали с производством керамики, пытаясь получить облицовочный материал доступный каждому.

Безусловно, внешний вид такой плитки и эксплуатационные характеристики не отличались безупречностью, но со временем, используемые технологии совершенствовались, а производство керамической плитки расширялось, давая начало современным фабрикам. Сегодня, как и прежде, крупные компании держат все процессы производства керамической плитки в строжайшей тайне. Испанская плитка выглядят стильно и актуально, в коллекциях имитируются уникальные комбинации фактур, оттенков и художественных замыслов, которые делают помещение по-настоящему необычным и оригинальным.

Благодаря такой необычной истории существования, испанскую плитку выделяют те безупречные качества, которые позволили ей стать лидером на мировом рынке. Сегодня местная керамическая плитка, как и сотни лет назад - эталон качества и прочности. Именно на эти характеристики делают акцент современные компании, не забывая при этом об эстетическом наполнении своих коллекций. Керамическая плитка — это репутация сотни крупных компаний, благодаря которым современная керамическая промышленность активно развивается по сей день.

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