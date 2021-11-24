Лучшие журналисты и фотографы получили награды

Корреспондент газеты «Южные горизонты» Глеб Бугров, корреспондент газеты «Новые округа» Алина Зинина, шеф-редактор газеты «Москва.Центр» Екатерина Серова, корреспондент «Вечерней Москвы» Вероника Ушакова, фотокорреспондент «ВМ» Пелагия Замятина и корреспондент «ВМ» Наталья Тростьянская с наградами (слева направо) / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

24 ноября руководство Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы наградило победителей конкурса «Информируем из первых рук». Среди лучших оказались журналисты и фотографы редакции «Вечерняя Москва», а также окружных изданий медиахолдинга.

В зале правительства Москвы собрались редакторы, журналисты и фотографы окружных, городских и федеральных изданий. Все эти люди — лучшие в своем деле, по мнению членов жюри конкурса «Информируем из первых рук». Участников оценивали представители столичного Департамента СМИ и рекламы и Союза журналистов Москвы.

Лучшей фотоработой о жизни столицы среди федеральных и городских периодических печатных изданий стал снимок «Прогноз» фотокорреспондента «ВМ» Пелагии Замятиной. На нем запечатлен москвич под дождем.

— Этот снимок я сделала в первый день своего отпуска, — рассказала Пелагия Замятина. — Потому что фотокорреспондент остается фотокорреспондентом не только в рабочее время. Это, можно сказать, смысл жизни.

Авторов лучших работ наградили и дипломами Союза журналистов Москвы. Их вручили специальному корреспонденту «ВМ» Наталье Тростьянской и фотокорреспонденту «ВМ» Алексею Орлову.

— Здорово, что газеты живут. Это связь жителей с их городом и районом. Это и есть — информация из первых рук, — сказала первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.

Приз в номинации «Лучшая авторская публикация о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий» получила корреспондент «Вечерней Москвы» Вероника Ушакова. Ее наградили дипломом за второе место за специальный репортаж «Рюкзак. Аэропорт. Граница» о мигрантах из столичного Центра временного содержания иностранных граждан.

Среди лучших фоторабот, опубликованных в окружных и районных изданиях, жюри отметило снимок фотокорреспондента газеты «Москва.Центр» Наталии Нечаевой. В июне 2021 года она скоропостижно скончалась от коронавируса. На конкурсе «Информируем из первых рук» ее наградили посмертно.

— Наталия Нечаева была настоящим, прирожденным репортером, — поделился главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. — Я хочу поблагодарить Департамент СМИ, Союз журналистов Москвы, жюри, которое много лет поддерживает этот конкурс. Это большое дело, которое говорит о том, что репортерство, как основа нашей профессии, не умерло. Оно существует. И оно будет существовать до тех пор, пока существуют такие люди, как наша Наталия. Я уже 10 лет наблюдаю за конкурсом «Информируем из первых рук» и участвую в нем. Он становится острым, конкурентным, важным и престижным.

Лучшей окружной газетой жюри признало «Москву.Центр», выпускаемую в редакции «Вечерней Москвы». Кроме того, дипломы за свои публикации получили корреспонденты Алина Зинина и Глеб Бугров, которые работают в окружных газетах «Новые округа» и «Южные горизонты» соответственно.

На церемонии награждения отметили значимость журналистского труда в условиях пандемии.

— Благодаря ежедневной работе СМИ люди узнают о всех событиях, происходящих в городе, — сказал первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Александр Найданов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Казакова, первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы:

— Как всегда, заявок на конкурс «Информируем из первых рук» было очень много. В этот раз — 261 заявка. Несмотря на довольно сложную ситуацию с коронавирусом, газеты не прекращали свой выход ни на день. Они продолжают выходить и выполняют свою социально значимую функцию, рассказывают о профилактике и борьбе с коронавирусом и обо всех городских важных событиях.