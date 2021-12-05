Видеоблогер Евгений Ширяев: Не хочу хайповать на глупости

Блогер Евгений Ширяев уверен, что эрудированными должны быть не все: кому-то это просто не нужно / Фото: Из личного архива Евгения Ширяева

Старшее поколение бьет тревогу: миллениалы* и зумеры** плохо эрудированы. Они путают Моне и Мане, не помнят дату начала Великой Отечественной войны и считают, что Бухенвальд — это сорт чая. Уровень знаний молодых россиян нередко высмеивается в мемах и выпусках видеоблогеров. Мы поговорили с Евгением Ширяевым, одним из популярных блогеров, который сделал себе имя на неудах молодого поколения.

Евгений Ширяев — автор видеоблога «НЕГОДЯЙ TV», в котором задает школьные вопросы прохожим на улицах и платит им за правильные ответы. Чаще всего прохожие правильных ответов не знают. И это вызывает шквал эмоций в комментариях. Подписчики обзывают героев видео «тупыми» и «пропащими». Ирония в том, что многие комментаторы и сами в недавнем прошлом были героями Жениных «Вопросов за бабосы». Сам автор блога, устав от негатива, решил провести эксперимент и взялся за просвещение «трудящихся». Он начал цикл лекций об истории Российского государства. Результатами своего эксперимента «Негодяй» поделился с нами.

— Евгений, вы были успешным свадебным ведущим в Питере. Как докатились до блогерской жизни?

— Я всегда хотел попасть в телевизор: учился на театральном факультете, ходил на кастинги в кино. Самое смешное, что вся эта блогерская жизнь меня в то время совсем не привлекала. Я не смотрел никаких блогеров, а те, на которых натыкался случайно, меня раздражали. При этом некоторые мои одногруппники вполне успешно этим занимались. К тому моменту, когда у меня появилось желание попробовать себя в качестве блогера, у них было по 2 миллиона подписчиков…

Миллион для красного словца

— Так как все-таки это желание появилось?

— Мне как-то скинули ролик Сергея Мезенцева**** «Сережа и микрофон». Я посмотрел видео, и мне очень зашло то, как он это делал. Это был единственный человек из тех, кого я видел в «Ютьюбе», который вел себя естественно! Он был таким, какой есть, да, он рекламировал всякую чушь, но делал это смешно! Вот эта его настоящесть меня и зацепила. А в тот момент я работал в консалтинговой компании, где занимался видеоканалом — интервью с менеджерами записывал, видосы выкладывал…

И когда я увидел Мезенцева, я сам удивился тому, что я еще не в «Ютьюбе». Ведь там есть возможность делать все, что хочешь, без всяких указок сверху, без кастингов этих бесконечных… И в тот же день я взял на работе камеру Go Pro и микрофон, вышел на улицу и стал снимать блог. Я решил, что буду делать что хочу. Вот хочется мне сегодня выйти к людям и говорить с ними о блогерстве — значит, я сделаю это! Это был первый выпуск моего канала «Блог на миллион». Главная идея была в том, что за год я должен был набрать миллион подписчиков. И я начал снимать по ролику в неделю.

Очень скоро я вспомнил про своих одногруппников-блогеров, решил попросить их помочь мне. Но к тому времени они уже стали звездами, поэтому достучаться до них было сложно, особенно простым смертным вроде меня.

— Но они поддержали вас, когда вы обратились за помощью?

— Один товарищ сказал, что да, Женек, я видел, что ты мне там что-то скидывал, давай пообщаемся через два-три дня... Но я настоял. В итоге мы сделали видео, где он делился со мной азами блогерского мастерства, а с другим мы даже посотрудничали: я был его соведущим в нескольких выпусках. Но недолго это длилось, потому что он занимался пранком*****, а этот жанр мне совсем не интересен. Ну не смешно мне. Да и, кроме того, на его канале я не был любимчиком, потому что его аудитория незрелая, молодежь, одним словом. А им приколы бородатого мужика вообще не кажутся смешными. Сейчас, если суммировать все блоги, средний возраст моей аудитории — 55 лет. То есть детей там нет. Вообще, я думал, что стоит мне с известными блогерами посотрудничать — мгновенно и сам стану знаменитым. Но оказалось, что это так не работает. Первая коллаборация принесла мне всего 300 подписчиков, а вторая — 400.

— А как появились «Вопросы за бабосы»?

— Один мой знакомый попросил меня снять для его канала к 1 Сентября ролик, в котором школьникам нужно будет задать школьные вопросы. Я согласился. Снял, смонтировал и отослал ему. Другу не понравился монтаж, мы перемонтировали, но он его все равно выкинул. А я в этот момент понял, что это очень легкий формат: можно просто выйти и за полчаса снять выпуск! И я снова выхожу и снимаю сразу два выпуска только для своего канала. Выкладываю, и первый набирает 100 тысяч просмотров за три дня. Выкладываю второй — то же самое! А у «Ютьюба» алгоритмы устроены так, что если ты выложил видео, которое пользуется популярностью, то давай, дружок, и дальше действуй в том же духе. Я понимаю, что передача заходит, и с тех пор я каждую неделю снимаю лабуду со школьными вопросами.

— Удалось через год миллион подписчиков набрать?

— Не удалось. Но это была не то чтобы цель. Миллион — это больше для красивого словца. Что-то вроде: хочешь 100 тысяч — говори «миллион».

Фото: Из личного архива Евгения Ширяева

Назначенное прошлое

— А тема истории как возникла? Ведь исторического образования у вас нет…

— Я еженедельно ходил снимать «Вопросы». Людям они нравились, рубрика хорошо заходила, поэтому очень скоро она превратилась для меня в работу. И эти вопросы мне в какой-то момент настолько надоели, что я решил снимать что-то другое, и просмотры на моем канале упали. Дело в том, что когда ты внезапно переходишь с одного контента на другой, то твои подписчики относятся к этому неадекватно. И вот как-то едем мы с товарищем по Питеру, и я начинаю снимать все, что происходит, и нести всякую чушь, обзывая все памятники по-своему. И тут товарищ говорит: «Женек, а что, если попробовать снять что-то историческое? Мы же в Питере живем — тут в каждом углу что-нибудь да происходило!» Я решил попробовать, тем более я люблю рассказывать истории.

Я раньше преподавал ораторское искусство в одной компании — учил людей правильно рассказывать истории. И я приезжаю на одну из улочек Санкт-Петербурга, прочитав предварительно в интернете, что там делал Петр Первый, и быстренько своими словами эту историю пересказываю. При этом безбожно утрирую, прикалываюсь, как обычно. Потом я смонтировал видео, выложил его, и, несмотря на то что оно собрало мало, всего 12 тысяч просмотров, людям оно понравилось! Я подумал: «Ничего себе, мои люди, которые смотрят «Вопросы за бабосы», оценили новый формат! Ну и пусть, что просмотров мало — я буду продолжать!» И все так классно складывается, что я нахожу источники, которые мне нравится читать. В них говорится не о том, как было, а о том, какие варианты могли быть, судя по другим источникам, часть которых написана в других странах.

— Пелевин говорил, что история — это просто назначенное людям прошлое. Согласны с этим?

— Да, я в целом не доверяю истории. Она ведь переписывалась неоднократно. Я не то чтобы в нее не верю — я даже не знаю, нужна ли она. Я в последнем выпуске рассуждаю на тему: а надо ли мне продолжать снимать дальше про всех этих людей. Кто они были, да и были ли вообще. Кажется, ваши герои из «Вопросов за бабосы» считают так же…

На самом деле я не люблю этот контент, связанный с «вопросами», потому что в комментариях там хают молодежь, дескать, она не очень образованна... Когда я это вижу, думаю: «Ужас, надо так снимать, чтобы это выглядело как-то по-другому, чтобы люди так не говорили». Ведь нет ничего плохого в том, что ты чего-то не знаешь. Я и сам узнаю историю в тот момент, когда рассказываю ее. Я в школе паршиво учился. Был период, когда я вообще ничего не читал, не знал ни Онегина, ни «Отцов и детей». И где-то в 25–27 лет я прочитал это и подумал: «Слава богу, что я не читал это в школе. Мне сейчас это интересно, а в свои 16–17 лет я бы ничего не понял».

— Но при этом вы снимаете подростков в расчете на то, что они будут отвечать именно так, чтобы хайпануть...

— А сегодня я не смог снять видео, потому что хотел снять взрослых, но эти взрослые люди на улицах — они боятся.

Я не корю подростков за то, что они этого не знают. Будь я на их месте, я бы тоже, возможно, этого не знал. Почему 17-летний пацан должен знать про Горбачева? Спроси у меня в 17 лет про Андропова? Да фиг бы я про него что сказал! Поэтому я ни коем случае не сужу ту молодежь, которая присутствует в моих видео, наоборот, я их обожаю за то, что они не стесняются. Быть глупым — это не проблема, а вот бояться показаться глупым — вот это проблема. Молодежь не боится, и это — кайф!

Фото: Из личного архива Евгения Ширяева

Народное шоу

— Но вы же понимаете, что успех видео как раз в чувстве удовлетворения зрителей от того, что другой выглядит дураком?

— Да, и поэтому мне каждый раз хочется делать видео по-другому: чтобы люди выигрывали, казались умнее. Но взрослые люди не идут на контакт, а я не люблю выходить на улицу и по полдня снимать видосы. Мне говорят, что я выбираю только тупеньких... Нет, я просто выхожу и думаю, что мне нужно быстренько все отснять. А быстренько можно снять только молодых. Я абсолютно прекрасно понимал, что классно, когда молодежь тупая, для того чтобы мои видосы хайповали. И долго я ездил на съемки с убеждением, что мне нужны только молодые люди, потому что они не знают ответов на эти вопросы. Я ездил, чтобы у меня было больше просмотров и больше средств от этих просмотров.

Потом мне разонравились мои идеи, мне надоели эти дети и комментарии о них. Теперь я задаюсь целью общаться со взрослыми. Я уже не хочу хайповать на глупости, я хочу делать другое видео, которое будет как народное шоу, где можно пообщаться, попеть песни. Я рад, что последнее видео, где пожилая пара офигенно ответила на вопросы, прекрасно зашло. Все комментарии мимишные: «Как чудесно», «Какие милые люди». И я понимаю, что народу и такое тоже нравится.

— А забавные персонажи на улицах встречались вам?

— Да, есть один молодой паренек, зовут Колян. Не очень эрудированный, но смешной. Когда он в кадре, он естественный. Одно время я приходил снимать в «Галерею» — это место у нас в Питере. Там съемка происходит всегда быстро, там даже искать никого не нужно — народ просто в очередь встает, чтобы поговорить на камеру. И Колян там постоянно терся, непонятно, что он там делал. И он стал героем моих видео. Он тупит очень жестко. Но ему на это наплевать. И это кайф. С ним всегда смешные ролики получаются. Я Коляну всегда очень рад.

— У вас есть границы, которые вы не смогли бы переступить ради видео?

— Сейчас я не хочу пускаться во все тяжкие и делать то, что мне не нравится. Но я не знаю, что может быть завтра. Есть вещи, которые просто происходят. Например, когда мне кто-то написал, предложил что-то снять, и я согласился. Конечно, есть то, что я не хочу делать и не делаю. Я понимаю, что сейчас в моде все эти хардкор-движухи, драки, например. И понимаю, что я могу заняться этим — у меня есть знакомые, через которых я туда пролезу, но это не моя тема. Я не хочу сидеть в студии и кого-то обзывать, чтобы понравиться зрителю. Это не моя история, и со мной это и не происходит.

— Вам не кажется, что гонорары блогеров, в десятки раз превышающие зарплаты учителей, — симптом деградации общества?

— Не кажется. Я очень рад за всех популярных блогеров, которые снимают хрень. Я обожаю Моргенштерна******, которого считаю очень талантливым парнем. У него мышление шире, чем он пытается продемонстрировать. И его мир светлее, чем мир многих людей, работающих на производстве и сплетничающих в курилке. Пусть все будет как есть.

ДОСЬЕ

Евгений Ширяев родился в 1988 году в Санкт-Петербурге. В 2008 году окончил Колледж культуры и искусства, получив специальность «актер, режиссер, педагог». В 2016 году окончил СПбГУПТД (Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна) по специальности «реклама». Занимался анимацией в клубах, работал ведущим на свадьбах, снимался в эпизодических ролях в сериалах. В 2013 году создал проект DUET DEDЫ, в рамках которого вместе с приятелем проводил вечеринки и занимался стендапом. В 2014 году начал вести блог «Негодяй TV». В это же время выложил первую версию рубрики со школьными вопросами, собравшую максимальное на тот момент количество просмотров. В 2021 году начал снимать новую рубрику, в которой рассказывает об истории простым языком.

ТОП-10

Школьные вопросы, которые задает Евгений людям на улицах в своих видеовыпусках:

— Кто такие Монтекки и Капулетти?

— Как звали ученого, который сделал свое открытие, погрузившись в ванную?

— Какой линией подчеркивается определение?

— Сколько градусов в сумме углов квадратов?

— Как звали сына царя Салтана в известной сказке Александра Сергеевича Пушкина?

— Как именуется медицинское учреждение в воинских частях? — Какая династия начала править в России с 1613 года?

— По какой формуле можно найти площадь круга?

— Кто автор картины «Черный квадрат»?

— В чей период правления развалился СССР?

*Миллениалы — поколение людей, родившихся примерно с 1981 по 1996 год.

** Зумеры — молодые люди, родившиеся в 1997–2012 годах, так называемое цифровое поколение.

*** Хайп — привлечение внимание любыми способами.

**** Сергей Мезенцев — российский комик, музыкант, режиссер, сценарист, актер и актер озвучивания. Также известен под псевдонимами Илья Огурцов, Виктор Делюкс, Песя, Дракон, DJ Oguretz и Lil Dik.

***** Пранк — формат розыгрыша, в котором симулируется форс-мажорная ситуация. Востребованный жанр в среде видеоблогеров.

****** Алишер Валиев — Моргенштерн — эпатажный российский музыкант, рэп-исполнитель, шоумен.