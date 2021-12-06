«Берем у одних, отдаем другим»: кто заплатит за возврат средств жертвам мошенников

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Предложение ЦБ РФ о введении обязательной суммы возврата при кражах со счетов россиян — мера, которая не поможет в борьбе с мошенниками, а наоборот, предоставит им бесконечный канал добычи средств. При этом возмещаться украденные деньги неаккуратным вкладчикам будут за счет аккуратных. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

В понедельник, 6 декабря, стало известно, что Банк России определит сумму денежных средств, которую будут возвращать банки физлицам, ставшим жертвами мошенников. Материалы Центробанка разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

На сегодняшний день широко распространено мошенничество, связанное с добровольной передачей физическим лицом данных, например, номеров платежных карт, кодов, паролей. Эти сведения используются преступниками для кражи средств с помощью методов социальной инженерии.

По словам Емелина, ЦБ давно прорабатывает данную тему, есть законопроект, на который написаны заключения. Эксперт подчеркнул, что формально норма выглядит как чрезвычайно социально ориентированная: человек, ставший жертвой мошенничества, безусловно получает возмещение.

— Но, собственно, первое — эта норма вообще никак не противодействует социальной инженерии. А именно ее совершенно справедливо все называют в качестве основного канала для мошенников. Когда вы знаете о том, что, если вас обманут, вам все равно вернут деньги, вы расслабляетесь, перестаете быть настолько бдительным, насколько это необходимо. Второе — деньги вы за чей счет получаете? За счет кредиторов и вкладчиков банка. То есть за счет тех же самых граждан. Мы берем у одних граждан и отдаем другим гражданам. Причем берем у тех, кто аккуратный, и отдаем тем, кто неаккуратный, — высказался Емелин.

Третий нюанс данного возможного нововведения заключается в том, что создается фактически безграничный ресурс для злоумышленников. Человек, психологически неустойчивый перед мошенниками, способен попадаться в капкан обмана многократно. Соответственно, давая ему «ресурс, который с него можно выжать, предоставляется практически бесконечная жизнь в игре, бесконечный канал добычи средств мошеннику», отметил эксперт.

— Ну раз получил, ну два получил, 122 получил. А потерпевший продолжает неосознанно это делать, его зомбируют, конечно, у него нет злого умысла. Но почему в целом финансовая система должна это каким-то образом финансировать? Поэтому, на мой взгляд, конечно же, решение лежит еще в другой плоскости, — сказал эксперт.

По его мнению, нужно как можно скорее внедрять систему ограничения доступа к дистанционным услугам, чтобы человек не имел возможности без личной явки распорядиться больше чем определенной частью своих средств. Также важно, чтобы человек, если он в возрасте, мог воспользоваться помощью дополнительного контролера или родственника, который смог бы уберечь его от возможных мошеннических действий с деньгами.

— Этот человек должен иметь не только право второго разрешающего ключа, но и право второго запрещающего ключа, чтобы этим помощником не стал сам социнженер. Поэтому еще раз говорю, что при кажущейся социальной направленности и полезности этой нормы не хочется говорить, что она социально вредная, но она неправильно ориентирует человека: в борьбе с такими профессиональными мошенниками нельзя расслабляться. Вот как бы нам этого ни хотелось, как бы нам ни хотелось жить как у Христа за пазухой, но наш мир, особенно цифровой, этого не позволяет, — заключил Емелин.

Разработчик антивирусного программного обеспечения ранее предупредил россиян о новом способе мошенничества с помощью сим-карт. Злоумышленники стали списывать деньги со счетов через дубликаты банковского приложения.

О другой уловке мошенников рассказал специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко. Он сообщил, что злоумышленники стали часто использовать схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Суть схемы заключается в том, что потенциальная жертва получает фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах, после чего ей звонят мошенники от имени службы безопасности банка или прокуратуры. Потом злоумышленники предлагают своей жертве отменить кредит, используя персональные данные клиента.