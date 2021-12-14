«Иммунное ускользание»: почему «омикрон» поражает даже вакцинированных

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Большинство россиян, заразившихся «омикрон»-штаммом, были привиты от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Похожие сообщения ранее поступали из зарубежных источников. О текущей ситуации с «омикроном» в России и о том, почему он не щадит даже вакцинированных, — в материале «Вечерней Москвы».

«Готовиться к худшему»

На сегодняшний день в России выявлено 16 случаев заражения «омикроном». Пока до конца неизвестно, насколько он опаснее других штаммов. На этот счет специалисты приводят разные доводы. Едины они только во мнении, что новая версия обладает большей заразностью, чем предыдущие. Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявлял «ВМ», что «омикрон» может стать «живой вакциной» от COVID-19, поскольку, несмотря на то что он хоть и распространяется очень быстро, но тяжелого течения болезни не вызывает. А вирусолог Александр Семенов говорил, что «омикрон» приводит к развитию пневмонии в три раза быстрее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал в ситуации с «омикроном» надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. По его словам, система здравоохранения страны готова к экстремальной нагрузке благодаря работе правительственного штаба и накопленному опыту с предыдущими волнами коронавируса.

Эксперты призывают, пока «омикрон»-штамм мало изучен, не делать каких-то выводов. Однако производители вакцин уже говорят о модернизации своих препаратов. Так, в четверг стало известно, что новую версию вакцины «Спутник V» подготовил НИЦЭМ имени Гамалеи.

Две дозы не защищают

Нельзя сказать, что вакцины совсем не помогают от нового варианта коронавируса. Как объяснил врач-иммунолог Владимир Болибок, все существующие препараты изначально были настроены против спайк-протеина уханьского штамма, а спайк-протеин «омикрона» сильно отличается от исходной версии. Внутри этого белка обнаружено более 30 мутаций.

— В связи с этим можно сказать, что у штамма «омикрон» есть феномен иммунного ускользания. То есть иммунная система его плохо распознает в момент первоначальной атаки или даже не распознает вообще. Насчет западных вакцин уже есть данные, что даже две дозы Pfizer не защищают от заражения, и только у тех, кто сделал бустерную, третью дозу, в течение нескольких недель иммунитет присутствует, — поделился мнением эксперт.

Однако у вакцин, уточняет Болибок, есть три градации защиты. Первая — от заражения. Ее можно назвать «стерильный иммунитет». Пока ни одна из существующих вакцин такую степень обеспечить не может.

Второй уровень — защита от тяжелого течения и госпитализации. Здесь, по словам иммунолога, можно говорить о непреодолении вирусом этого уровня. В большинстве своем люди, заразившиеся «омикроном», болеют относительно легко и им редко требуется госпитализация.

Третий уровень защиты — от тяжелого течения и смерти. Пока в Европе зафиксирован один случай смерти человека с «омикроном». Об уходе из жизни своего соотечественника сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, однако более детальной информации по этому поводу чиновник не предоставил.

— Мы не знаем, какой у пациента был иммунный статус, был он привит или нет, какой вакциной он был привит и были ли сопутствующие заболевания. Про этого пациента ничего неизвестно. Может, он погиб с «омикроном», но не от «омикрона». То есть от тяжелого течения и смерти вакцины тоже защищают эффективно, — пояснил Болибок.

Смертность вырастет у непривитых

Наблюдая за вспышкой в Европе, собеседник «ВМ» констатировал, что вакцинированные заражаются, но пока нельзя сказать, что это приводит к росту летальности. Через какое-то время она может увеличиться, не исключает иммунолог, поскольку у людей разный иммунный статус, даже если они вакцинированы одним и тем же препаратом. Но, скорее всего, подъем смертности будет именно среди непривитых, заключил спикер.

Штамм «омикрон» был впервые обнаружен 9 ноября в Ботстване, а спустя несколько дней и в Южно-Африканской Республике. Новый вариант коронавируса характеризуется большим количеством мутаций. В связи с его появлением ряд стран усилили противоэпидемические меры, чтобы предотвратить очередное распространение инфекции.

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В России «омикрон» был впервые выявлен 6 декабря у туристов, вернувшихся из ЮАР. Все они были изолированы. Для предотвращения завоза вируса Россия запретила въезд иностранцам из Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Мадагаскара, Ботсваны, Лесото, Намибии, ЮАР и Эсватини, а также из специального административного района Гонконг. А россияне, посетившие эти страны, должны будут пройти 14-дневный карантин.