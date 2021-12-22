Волшебство на Новый год: как выбрать Деда Мороза и Снегурочку для ребенка

Фото: Вечерняя Москва

Приближается один из самых любимых праздников россиян — Новый год. Дети, как и многие взрослые, с нетерпением ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Вечерняя Москва» выяснила, сколько в этом году обойдется выступление сказочных героев и что нужно знать при выборе артистов.

Почем дедушка

В столичном регионе средняя цена визита сказочного Деда Мороза в преддверии праздника начинается от 2000 рублей, рассказала представитель агентства по подбору актеров Анастасия Коновалова.

— Если вы заказываете Дедушку для ребенка на дом, то в период с 19 по 24 декабря программа «Один Дед Мороз» обойдется в 2200 рублей за 15 минут и 3400 рублей за полчаса, — сказала агент.

За получасовое выступление Деда Мороза со Снегурочкой придется заплатить 4200 рублей. Час в компании артистов обойдется в 7300 рублей. Сумма, как правило, зависит от даты визита и времени суток, уточнила Коновалова:

— С 25 по 30 декабря, чтобы вашу семью посетил Дед Мороз без сопровождения Снегурочки, придется расстаться с суммой в 2500 рублей. Это стоимость 15-минутного присутствия актера.

За получасовой визит сказочного героя придется заплатить на тысячу больше.

Дедушка с внучкой за 30 минут попросят 4500 рублей, за час — 8100. Прайс на 31 декабря, по словам представителя агентства, также зависит от времени. Чем ближе к бою курантов, тем дороже, отметила собеседница «ВМ»:

— 31 декабря с 12:00 15 минут Дедушки будут стоить 2700 рублей, 30 минут — 3900. Дед Мороз со Снегуркой будут радовать вашу семью 30 минут за 4900 рублей. Целый час находиться в кругу волшебников смогут те, кто готов заплатить за такое удовольствие 6800 рублей.

В разгар праздника, с 31 декабря по 1 января, 30 минут Деда Мороза будут стоить 7000 рублей. Дуэт волшебника с внучкой в это же время обойдется заказчикам в 11 тысяч рублей.

Несколько другой будет цена за приглашение новогодних героев в офис, предупредила Коновалова:

— С 23 по 31 декабря вызвать на 15 минут одного Деда Мороза в офис стоит 2200 рублей, на полчаса — 3600. Дед со Снегурочкой будут готовы дарить вам положительные эмоции в течение 30 минут за 4600 рублей, а час такого перформанса обойдется в 8200.

Пятнадцать минут танцев и песен с участием актера на корпоративе 1 января с 10 утра стоит 2800 рублей, полчаса — не менее 3800. Дед с внучкой на ту же дату за полчаса возьмут 5000 рублей, а за час — 7000.

Выбираем волшебника

По словам актера Ивана Тищука, который уже десять лет перевоплощается в сказочного волшебника, выбирать Деда Мороза для ребенка следует по отзывам и рекомендациями на сайте агентств:

— Понятное дело, что о хороших актерах, которые выполняют работу качественно, умеют ладить с детьми разного возраста и одеты в красивые недешевые наряды, никто плохо не напишет. Поэтому я всегда рекомендую при выборе ориентироваться на мнение людей, которые уже имели дело с конкретными артистами. Для разнообразия пообщайтесь с агентом, пусть пришлет дополнительную информацию о сотруднике. Стоит избегать тех, о ком мало данных: это признак того, что такого «персонажа» редко заказывают либо он плохо справляется со своими задачами. Исключение в данном случае — новички, которые не успели о себе заявить.

Эксперт призвал обращать внимание не только на бэкграунд артиста и его таланты, но и на образ в целом:

— Не забывайте о деталях: смотрите какого качества костюмы, как артисты выглядят без грима, в каких еще амплуа они успели себя проявить, насколько это разносторонне развитые личности. Все это важно знать, если вы хотите получить настоящий праздник и положительные эмоции. В противном случае можно наткнуться на дилетантов или даже на мошенников.

Не лишним будет, по словам аниматора, уточнить у будущих гостей наличие справок о вакцинации или ПЦР-теста:

— Бывали случаи, когда Дедушки и Снегурочки, не зная о том, что они носители болезни, приезжали на вызов, а потом вся семья заражалась. Все потому, что родители не соблюдали масочный режим и не просили этого делать актеров.

Особую осторожность также нужно проявлять при выборе персонажей, которые работают «на вольных хлебах» и не привязаны к агентствам, отметил Тищук:

— Такие артисты завоевывают публику собственными силами — через соцсети и рекомендации близкого круга лиц. И перед тем как приглашать таких персон, следует хорошенько изучить их профили в интернете. Как они давно ведут страницу, какие работы представлены, устраивают ли вас их образы. Свяжитесь и пообщайтесь с героем: по голосу, манере общения можно многое понять о человеке.

Во избежание мошенничества эксперт рекомендует оплачивать услуги артистов после выступления:

— Очень часто «самовыдвиженцы» могут кинуть на деньги, потребовать залог, например, а потом и вовсе не приехать. В агентствах же такие случаи исключены, так как от поведения персонажа зависит репутация компании. Последняя очень дорожит своим именем и не будет держать у себя неадекватных лиц.

Тищук обозначил и период, когда сказочных персонажей в буквальном смысле начинают разбирать:

— Активность заказчики начинают проявлять где-то с 26–28 декабря, когда у многих проходят утренники в школах, садах и корпоративы в компаниях.

Но пик заказов приходится на период с 31 декабря на 1 января. У всех артистов выступления расписаны по часам. Именно в это время высокий тариф. Собеседник «ВМ» порекомендовал озадачиться выбором артистов как минимум за две недели до праздников, чтобы успеть «выхватить хороших героев».

В свою очередь выпускник Института театрального искусства имени Кобзона Антон Лаптев, который уже восемь лет играет Деда Мороза, отметил, что профессиональные артисты задают родителям очень много вопросов:

— Хороший Дед обязательно поинтересуется, девочка у вас или мальчик, какой возраст у ребенка, характер, чего ребенок боится или может испугаться, сколько еще детишек будет присутствовать на мероприятии. Ответственный артист сам расскажет о расценках и пришлет портфолио через агента или собственноручно.

Лаптев отметил, что у Деда Мороза обязательно стоит уточнить, какие категории детей он чаще всего обслуживает, какие варианты мероприятия праздника он может предложить и от чего зависит цена:

— Профессиональные Дедушки и Снегурочки могут обслуживать детей от годика до ста лет. Им нет дела до возраста. Они обязаны уметь коммуницировать с людьми разного возраста, статуса и уровня развития.

Лаптев также уточнил, что в новогоднюю ночь героям позволено опаздывать не более чем на 30–40 минут: в столице пробки и приехать вовремя не всегда удается.

Идеальный возраст

Детский психолог Наталья Наумова уверена: перед тем как знакомить свое чадо с костюмированными персонажами, следует его подготовить к этой встрече.

— Расскажите ребенку, кто такой Дед Мороз и Снегурочка, покажите мультфильмы или кино с участием этих персонажей. Пусть малыш убедится, что это добрые волшебники, которые щедро одаривают подарками, и тогда он будет ждать их с нетерпением.

Наумова отметила, что самый подходящий возраст, когда ребенок социально адаптирован и готов к визиту волшебников, — четыре года.

— В трехлетнем возрасте ребенок только начинает воспринимать окружающих и играть с детьми, а в четыре он имеет больше представлений об окружающем мире. И родители лучше знают к этому времени, как он будет реагировать на чужих людей и различные события. Имейте в виду, что неожиданный визит бородатого мужчины в ярком костюме может стать для малыша стрессом и нанести психологическую травму.

При выборе самих артистов, добавила эксперт, следует отдавать предпочтение адекватным персонам, за которыми не числится криминального прошлого. Также очень важно, чтобы Дед Мороз и Снегурочка не имели слабости к алкогольным напиткам.