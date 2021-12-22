«Дурацкий праздник»: почему не хочется отмечать Новый год и что с этим делать

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Несмотря на то что Новый год — это веселый и теплый праздник, есть немало людей, которые категорически не хотят его отмечать. И на то имеются свои причины, прежде всего психологические. «Вечерняя Москва» узнала, что на самом деле скрывается за нежеланием праздновать это торжество и что делать, если ситуация не меняется из года в год.

Обесценивание праздника

Как рассказала «ВМ» семейный психолог-консультант Наталья Панфилова, отказ от Нового года очень связан с тем, как в семье отмечали этот праздник. И если взрослые всячески обесценивали его, либо превращали торжество в «пьянку», то нежелание погружаться в эти воспоминания уже во взрослой жизни вполне понятно:

— Именно близкое окружение ребенка своим поведением и поступками провоцирует возникновение психологических травм. Как это происходит? Например, родители каждый год, вместо того чтобы наряжать елку с детьми и накрывать праздничный стол, устраивали пьянку, забывали дарить подарки, либо вручали не то, что обещали. Также могли звучать фразы: «Что это за праздник, да еще с каким-то дурацким Дедом Морозом и Снегурочкой не первой свежести? Дурацкий праздник, тупые традиции». Подобные высказывания фиксируются в голове и уже имеют негативный оттенок. В таких случаях действует семейный сценарий. То есть автору подобных высказываний когда-то в свое время испортили Новый год его родители, а теперь он, так сказать, проецирует эту ситуацию уже на свою семью.

Весь этот пережитый негативный опыт напоминает о себе уже во взрослой жизни каждый раз, когда речь заходит о приближении Нового года.

— Всплывают нехорошие воспоминания, которые вгоняют человека в тоску. У таких людей начинается паника, когда вокруг все напоминает о приближении новогодних праздников. Им хочется спрятаться от всего мира, лишь бы не видеть рекламу с Дедом Морозом, не слышать все эти песни, не созерцать, как украшают город гирляндами и елками. Все это жутко бесит и вызывает истерику. Конкретно этот случай напоминает людей, которые ненавидят праздновать свой день рождения, так как они не хотят признавать тот факт, что с каждым годом мы становимся взрослее. Но если в этом случае мы можем отказаться от празднования дня рождения, то с Новым годом все несколько сложнее. Вы можете его не отмечать, но это массовое мероприятие и люди, которые с охотой будут его встречать, все равно будут попадаться на глаза, вызывая бурю негативных эмоций, — говорит специалист.

Потеря близкого

Желание справлять Новый год напрочь может отбить семейная трагедия, уточнила эксперт. Например, смерть близкого.

— Часто так случается, что накануне праздника умирает любимая бабушка или другой родной человек. И с этого момента Новый год воспринимается не как теплый семейный праздник, а как период потерь, — пояснила психолог. — Некоторые люди начинают даже бояться приближения праздника, ожидая очередной драмы.

Жить с таким грузом очень тяжело, так как это отравляет жизнь. И в таком случае есть смысл обратиться за помощью к психотерапевту, отметила Панфилова.

Полное одиночество

Нежелание радоваться приходу Нового года может также спровоцировать одиночество, когда половозрелая особь еще не построила свою семью и «не обзавелась детьми».

— Когда у человека нет своей семьи (супруга или супруги, детей) и в принципе он себя чувствует одиноким в этом мире, несмотря на наличие родных и друзей, наступление Нового года — это лишний повод напомнить себе: «Я одинок, у меня нет семьи и непонятно, что меня ожидает дальше», — пояснила Панфилова. — Но из этой ситуации есть выход. Дело в том, что одиночество — это очень субъективное понятие. В природе человека заложено стремление к социализации и коммуникации. И лучший способ компенсировать свое так называемое одиночество — это взаимодействие с людьми, у которых этот пробел в жизни заполнен.

Эксперт призывает не отказываться от празднования Нового года и даже рекомендует отмечать его с друзьями, у которых есть семья, чтобы ощутить «теплую и семейную атмосферу»:

— Не бойтесь применить адаптивность, то есть выражать свою способность менять свои поведенческие паттерны и управлять своим психическим состоянием. Перешагните через себя и сходите в гости к друзьям, у которых есть то, чего у вас нет. Возможно, у вас произойдет переоценка ценностей. Наконец, от того, что вы в одиночестве будете сидеть перед телевизором и дуться на весь мир, лучше вам не станет. Не нужно в Новый год акцентировать свое внимание на недостатках и проблемах. Напомните себе о своих достоинствах, достижениях — это очень важно делать, иначе вы просто утонете в своем одиночестве и несчастье.

Эксперт также отметила: если нежелание отмечать новогодние праздники преследует вас на протяжении нескольких лет — это тревожный сигнал и повод для обращения к специалистам, чтобы проработать психологические травмы, полученные в детстве.