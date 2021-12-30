Дары для «страшного деда»: русские новогодние традиции, о которых мы забыли

Фото: Pexels

Новый год для многих — время чудес и волшебства, когда вся семья дружно наряжает елку, готовит праздничные блюда и украшает жилище яркими гирляндами. Но так было не всегда. Каких-то 300 лет назад этот праздник в России отмечали в сентябре, а в гости ждали не доброго Деда Мороза с подарками, а страшного старика, которого нужно было задабривать всевозможными яствами. «Вечерняя Москва» решила вспомнить самые удивительные новогодние обычаи, о которых современные россияне не знают.

Блины для Трескуна

По словам историка и культуролога Татьяны Кузнецовой, был период в российской истории, когда детишки со страхом и трепетом ожидали прихода грозного старика, которого на Руси звали Карачуном или Трескуном:

— Также у него были и другие прозвища, например, Морозко, что впоследствии за ним и закрепилось. Деда тогдашнего очень боялись, но ждали. Старика задабривали. Хозяюшки пекли блины, чтобы угостить его. Так сказать, страшному деду готовили дары. Уже при Петре Великом Дед Мороз превратился в рождественского героя, а благодаря стараниям самодержца Русь начала отмечать новолетие (как тогда говорили) как и вся Европа — в январе.

По словам культуролога, кормить старика блинами — традиция, пришедшая еще из древних языческих обрядов:

— Постепенно эти обычаи начали пропадать. Наверное, повлияла церковь — под воздействием христианской веры языческие ритуалы начали забываться. Да и сам Дед Мороз со временем подобрел, обзавелся подарками и внучкой Снегурочкой.

И сейчас современные дети, заметила Кузнецова, даже представить себе не могут, что когда-то этот персонаж был грозным и злым.

Пушечные выстрелы и запуск ракет

В ту же петровскую эпоху Новый год отмечался целых семь дней. Праздник проводили на немецкий манер:

— Домовладельцы по новым правилам, которые ввел Петр для новогодних торжеств, были обязаны украшать свои дворы хвойными деревьями, их устанавливали именно на придомовой территории, а не в жилищах. Жители больших городов России зажигали смоляные бочки, выпускали ракеты. В Москве палили из пушек перед Кремлем, из маленьких орудий — в частных дворах.

Спустя века, а если точнее, с 1980-х годов, уточнила эксперт, пушки и ракеты заменили на фейерверки. Этот обычай сохранился, и салюты традиционно пускают в Новый год сразу после полуночи.

Елки в свечах

Еще одна традиция, которую, по слухам, не любил император Николай I, заключалась в том, что хвойную красавицу — символ праздника — обязательно нужно было украшать настоящими свечами:

— Так поступали жители нашей страны аж до середины XX века. Свечки крепили к ветвям ели с помощью расплавленного воска. Это уже позже появились специальные прищепки, чтобы свечки лучше держались на ветках.

По словам собеседницы «ВМ», возле зеленой красавицы обязательно оставляли ведра с водой или песком, так как случаев возгорания ели было немало.

Но все равно каждый год многочисленные пожары начинались в праздники именно от елочных свечей.

— В период правления Николая I, а именно в 1837 году, накануне праздника сгорел Зимний дворец. Пожар вспыхнул аккурат в день, когда монаршую резиденцию украсили елками, на которых непременно были установлены свечи. Как только императору сообщили о трагедии, он сразу подумал, что причина пожара — свечи на елках. Впрочем, все оказалось намного прозаичнее. Пожар начался из-за возгорания сажи в дымоходе. И хоть свечи оказались ни при чем, именно с наступлением новогодних праздников из-за них возрастало количество пожаров в домах.

Только в начале XX века настоящие свечи были заменены на электрические, и проблема решилась сама собой, добавила историк.

Пугали стариков

Ряжанье — еще одна старинная традиция, сохранившаяся на долгое время и после принятия христианства на Руси. В период новогодних празднеств молодые люди наряжались в образы стариков и старух и веселились:

— Подобные обычаи соблюдали практически на всей территории Руси. Встречались разные образы — стариков и старух, мужчины наряжались в женское, а бабы — в мужское. В некоторых отдаленных регионах страны встречались и зооморфные образы. Перевоплощались в коз, коров и другую скотину.

Главная цель таких переодеваний — веселье, отметила Кузнецова.