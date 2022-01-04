Сочиво, гусь и квас: каким должен быть стол в православное Рождество

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7 января весь православный мир отмечает большой праздник — Рождество. А накануне праздника наступает Святой вечер — Сочельник. Принимать пищу в этот день можно только после того, как на небе зажжется первая звезда. При этом, учитывая, что продолжается Рождественский пост, еда должна быть соответствующей. О том, каким должен быть стол в Сочельник и Рождество, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Сочельник — день самого строгого поста перед Рождеством Христовым. До глубокого вечера православные воздерживаются от потребления пищи. Лишь после того как засияет первая звезда, организм можно поддержать традиционными для Святого вечера блюдами.

Слово «сочельник» произошло от «сочиво». Именно это блюдо и является главным на праздничном столе. Готовится оно из семян пшеницы, меда, орехов и мака. К блюду можно добавить изюм и другие фрукты, а основной ингредиент — заменить рисом или овсом, говорит повар-кондитер Ольга Толарова.

— Сочиво, приготовленное по классическому рецепту, состоит из отварных зерен пшеницы, меда, грецких орехов и мака. Орехи следует мелко порезать и поджарить. Мак заливают кипятком, а затем растирают в пыль. Все смешивают, — рассказала специалист. — Кстати, насколько мне известно, блюдо также едят и в Сочельник перед Крещением.

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Помимо сочива, в Святой вечер на столе могут быть и другие блюда. Например, щи — неизменная еда монастырского рациона, которую употребляют практически каждый день: и в постные, и в непостные дни (кроме дней сухоядения), и в праздники. Как отмечается на сайте Введенского Владычнего женского монастыря, щи варят из белой свежей капусты или «борщевые» (то есть с борщом — квашеной свеклой). При этом мясо в обители не едят вовсе.

Монастыр­ский стол очень хорошо характеризует русская пого­ворка: «Щи да каша — пища наша». Если по уставу разрешается употреблять два «варева», то второй «вареной едой» обычно является каша, которую в свою очередь можно заменить горохом, гороховой лапшой или капустой.

В праздничный день Рождества Христова на столе у православных могут быть самые разнообразные блюда. На Рождество заканчивается Рождественский пост и, соответственно, на столе уже может быть мясное блюдо. Если семья большая, то это могут быть большой кусок мяса, индюшка или какая-либо другая птица (гусь, например), считает священник, секретарь церковно-общественного совета по биоэтике Максим Обухов. Но какого-то канона общей трапезы для празднования Рождества нет, подчеркнул он.

— Рождество в сознании современного человека увязывается с Новым годом. Еще в советские годы сложился такой «пучок» праздников, который наступал с момента католического Рождества и заканчивался старым Новым годом. Сегодня образовался такой сплав традиций, в котором есть и восточно-православные, и западные христианские, и советские элементы. Этот период граждане празднуют кто как может: с оливье, мандаринами, рождественским гусем. Писаного канона нет, — отметил священник.

На монастырском столе самым важным продуктом в праздник становится рыба. Блюда из нее очень разнообразны. Жареную рыбу подают в сковородках по великим празд­никам, к которым относится и Рождество, рассказывают во Введенском монастыре. Кроме того, рыбу запекают на решетках, ва­рят и подают с взваром, горчицей и хреном. А еще на монашеском столе в Рождество достаточно много разнообразных пирогов: с сыром, капустой, морковью, горохом, грибами.

В семье Максима Обухова на Рождество было принято запекать индюшку с черносливом, поделился воспоминаниями священник, добавив, что из поста нужно выходить очень осторожно, обязательно сочетая мясо с овощами и фруктами.

Традиционно любимым праздничным напитком в монастырях является квас. Известно несколько сортов монастырского напитка. Так, в качестве самого ходового употребляется ячневый и овсяный квас, в торжественные дни — сыченый из сладкого сусла и медовый. Монастырский квас ценится не только как вкусный, но и как чрезвычайно «энергетический» напиток, необходимый для поддержания сил, отмечают во Введенском монастыре. «Добрый» квас — утешение в праздничные дни.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

— Однако подчеркну, что в Рождество самую главную роль играет богослужение, а не трапеза. Поэтому основное внимание должно быть направлено на рождественскую службу, которая и передает весь колорит праздника, весь его смысл, — заключил Максим Обухов.