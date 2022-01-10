Коллекционер домов: как большой город превратился в хобби художника

дом Страхова / Фото: Кирилл Лебедев

Кто-то собирает марки, кто-то — значки, монеты, открытки, книги… А «Вечерка» нашла фотографа, который коллекционирует снимки деревянных домов, и прошлась с ним по улицам любимого города .

Москвич Кирилл Лебедев коллекционирует дома. Деревянные. Уже более двух десятков лет он фотографирует и документирует деревянные здания Москвы. Причем, по его словам, встретить их можно в любом месте — от центра до самых окраин нашего мегаполиса. Для фотосъемки Кирилл использует специальный, как он его называет, «архитектурный» объектив — он позволяет фотографировать дома без перспективных искажений.

Сегодняшние технологии позволяют все дефекты оптики исправить в графических редакторах, но Кирилл старается снимать так, чтобы потом ничего исправлять было не нужно. И на это у него уходит довольно много времени.

— Чтобы снять красивую деревянную дачу купца Лямина в Сокольниках, мне пришлось приезжать раза три — первый раз летом мешали листья, потом, уже осенью, свет был не такой приятный и с погодой не везло. Съемка домов — процесс длительный и увлекательный. Любопытно «раскапывать» про дома информацию — вся она есть в открытых источниках, надо лишь внимательно их читать, — сказал Кирилл Лебедев.

На сегодняшний день он отснял более 600 деревянных домов столицы. Причем его привлекают не только старинные дома, но и любые — лишь бы были деревянными. Кирилл, делая съемки, беседует с жителями. Они охотно делятся с ним застарелыми мифами.

— В каждом поселке неизменно находится хоть одна, но дача Берии, — говорит Кирилл, — но, конечно же, документально это никак не подтверждается. Такие мифы очень живучи, ведь жителям приятно, если их дома как-то связаны с известной исторической личностью, — считает Лебедев. — Если на селе жители еще помнят своих соседей, то обитатели «деревяшек» в большинстве своем не знают никого: войны и революции все настолько перемешали, что установить всех владельцев практически невозможно.

Действительно, дома известных людей сохраняются лучше, и это им помогает. Есть у Кирилла и любимый дом. Из-за революции многие дома сменили владельцев, подверглись сильным перестройкам и перепланировкам, но есть и такие, глядя на которые кажется, будто время остановилось.

Фото: Кирилл Лебедев

— Мой любимый деревянный дом — на Тимирязевской, 53. Он построен в 1880 году, и в 1893-м на первом этаже поселился талантливый ученый-почвовед Василий Робертович Вильямс. И вот уже более ста лет в доме живут его потомки — сейчас это уже пятое поколение.

Замечательная Мария Вильямс, жительница дома, содержит его в порядке и, понимая, что живет практически в музее, сохраняет его. 128 лет в доме живет одна и та же семья — для нашей страны это большая редкость! Он имеет такой же вид, как и почти полтора столетия назад, только нет угольного подвала — в советское время было проведено паровое отопление, и вместо спуска вниз теперь деревянное крыльцо на первый этаж, — рассказывает Кирилл Лебедев.

Однако далеко не все жители «деревяшек» так любезны. По его наблюдениям, многие мечтают переехать в современные дома, но есть и те, кто уже настолько привык к своему небольшому садику и отсутствию соседей сверху, что готовы терпеть и отсутствие горячей воды, и плачевное состояние, лишь бы их никто не трогал.

Такие люди даже просят Кирилла не указывать точный адрес дома или не выкладывать его изображения на сайт — и фотограф идет им навстречу.

Не менее красивый дом, одноэтажный, с вычурными резными деревянными украшениями и кружевными наличниками стоит на улице Гастелло, 5. Он пос троен, предположительно, в 1903 году. Кирилл прочел, что в нем якобы находилась веломастерская некоего Родина, но здание больше походило на жилое, не предназначенное для магазина или мастерской.

Зайдя в библиотеку и изучив документы тех лет, Кирилл выяснил, что впервые этот адрес появляется в справочнике в 1904 году. Согласно адресной книге, соседними домами № 20 и № 27 владеют Страховы, Матвей и Иван Антоновичи, причем в поименных списках москвичей адрес Матвея — 10-я Сокольническая (нынешняя улица Гастелло), домовладение 416, 418. Иван записан домовладельцем 416, 418 по 3-й Сокольнической улице.

Это косвенно указывает на возможную дату постройки деревянного здания в 1903 году. В 1917 году многие улицы в этом районе были немощеными, а самым высоким зданием в округе была пожарная каланча.

Есть еще дом, историю которого он никак не может раскопать, — в Щетининском переулке, 8. Это одноэтажный дом, «кандидат» в памятники архитектуры, и о нем ничего не известно, кроме даты постройки — 1875-й. По другой версии, здание построено в 1833-м и принадлежало некоей Яковлевой. Есть версия, что в нем располагалась дореволюционная акушерская служба, но это лишь догадка. Работы — непочатый край!

По словам Кирилла Лебедева, он поставил себе задачу сфотографировать все сохранившиеся в Москве деревянные здания (их на сегодня осталось около тысячи) и издать книгу.

ЖИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ МАРШРУТ

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование, которое должно определить лучшую виртуальную экскурсию на YouTube-канале столичного Департамента культурного наследия. Продолжительность видеоэкскурсий в основном составляет около 15 минут.

Это хорошая возможность не только ознакомиться с достопримечательностями, что попадают далеко не во все путеводители по Москве, но и прикинуть на будущее маршрут, который захочется пройти уже вживую, ногами. К слову, в центре города москвоведы советуют искать старую застройку подальше от крупных магистралей. В переулках до сих пор прячутся старинные здания весьма любопытной архитектуры.