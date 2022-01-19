Делом мастера не напугать: художник Алексей Суховецкий изображает Москву уже более сорока лет

Алексей Суховецкий пишет картину «Ночной город». Этюды к ней он рисовал с балкона своей мастерской / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В 1981 году в «Вечерке» вышел репортаж о молодом живописце Алексее Суховецком. Спустя много лет журналист «Вечерней Москвы» встретилась с героем в его мастерской и узнала, что вдохновляет теперь уже народного художника России.

В мансарде дома на Тверской, где у Алексея Суховецкого находится мастерская, много картин. На мольберте — еще не оконченная, «Ночной город».

— Я родился в Замоскворечье. Часов в комнате не было — из окна была видна Спасская башня, — рассказывает художник. — Вся моя жизнь связана с центром Москвы.

Для столицы, по его мнению, характерно смешение разных эпох и стилей.

— Если Петербург строился по регулярной планировке, Москва — это такой вселенский хаос, — улыбается Суховецкий. — При этом тут есть свои закономерности и красоты, каких нет нигде.

Сюжеты художник ищет… ногами. Исследует город, всматривается в него. Вдохновляют его и люди. И вещи — в мастерской много натюрмортов. А на этюдах можно увидеть не только столичные ландшафты, но и, например, вулкан Везувий, парижские улицы.

— В 1981 году у меня был интересный этап — только и успевал картины писать, — вспоминает Алексей Николаевич. — Много путешествовал. Государство выделяло деньги на творческие командировки по стране. Я был свободным художником, делал то, что люблю. Впрочем, как и сейчас. Считаю, если ты равнодушен к тому, что изображаешь, то и начинать не надо. А любишь — можешь это выразить красками.

Жена и дочь Суховецкого — художницы, сын стал пианистом. Много лет Алексей Николаевич преподает в Суриковском институте, руководит там персональной мастерской. Он — действительный член Российской академии художеств, народный художник России. А профессию свою он никогда не менял — недаром выбрал ее еще лет в 6–7, рисуя рыцарей в школьных тетрадях.

Суховецкий крутит ручку на мольберте, холст опускается. Художник пишет небо над Москвой — стоя, чтобы, если что, отойти, рассмотреть, поправить... В живописи, как и в летописи, важна точность.

Творческая жизнь в Советском Союзе кипела

В СССР были свои особенности становления творческой личности, свои возможности и ограничения. Но главными секретами успеха во все времена остаются любовь к профессии, талант и труд.

Постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью» вышло в 1976 году. В Академии художеств СССР для реализации этих задач существовала специальная комиссия по работе с молодыми художниками.

— 1978 год. Я мальчишка, только окончил институт. А в академии сидели уважаемые деятели искусства. Объявляют дату заседания — я эскизы сделал, в папку собрал, понес, — вспоминает Алексей Суховецкий. — Они говорят: «Молодой человек, покажите». Расставляю эскизы на стульях. Просят выйти, минут десять за закрытыми дверями обсуждают. Потом вызывают: «Мы с вами заключаем договор. Вот на этот эскиз к такому-то сроку будьте любезны предоставить произведение». Я предоставил. Следом новый эскиз выбирают из предложенных. Так вот, нормально жили, работали. Союз художников постоянно проводил выставки, творческая жизнь кипела.

Лучшие из созданных по договорам с академией картины экспонировались на всесоюзных выставках. Помимо этого, до 1991 года действовала система государственных заказов. Госпредприятия — например, заводы, колхозы, совхозы — могли заказывать картины, имея в бюджете так называемую соцбытсмету. Исполняли заказы профильные комбинаты, входившие в состав Художественного фонда (организации при Союзе художников. — «МВ»). Расценки утверждались в Министерстве культуры. Некоторые нюансы сейчас кажутся странными — скажем, чем больше была картина по размеру, тем дороже стоила. Но, главное, талантливые художники чувствовали поддержку страны.

После распада СССР пришлось адаптироваться к новым реалиям. По словам Суховецкого, картины в 90-е годы чаще покупали иностранцы, ценители русского искусства.

Ровно за 10 лет до выхода статьи в «Вечерке» художник окончил Московскую среднюю художественную школу. Сейчас он и его одноклассники готовятся к выставке выпускников МСХШ.