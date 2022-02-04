«Работает на опережение»: что нужно знать о препарате от коронавируса «Молнупиравир»

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3 февраля Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Молнупиравир» с торговым названием «Эсперавир». Он создан на основе молекулы молнупиравира. Что нужно знать о противовирусном препарате — читайте в тексте «ВМ».

Как работает препарат

Принцип действия молнупиравира заключается в достраивании вирусной РНК. Об этом «ВМ» ранее сообщал иммунолог Николай Крючков. Молекула изменяет генетический код вируса и лишает его способности размножаться.

Молнупиравир работает на опережение и борется с мутациями вируса путем воздействия на «другой сайт фермента», пояснил руководитель «Промомеда» Петр Белый. По его словам, молнупиравир — это «новое слово» в борьбе с вирусом, потому что такого удара COVID-19 еще не ожидает.

Клинические исследования

Препараты, созданные на основе молнупиравира, хорошо исследованы. По всему миру проводилось около десяти клинических испытаний таких лекарств. В России «Эсперавир» изучали в 16 медучреждениях.

Изначально разработкой препарата на основе молекулы занялась фармацевтическая компания Merck. Согласно ее исследованиям, риск госпитализации во время приема «Молнупиравира» снижается почти вдвое.

В РФ производством препарата будет заниматься «Промомед». Фармацевтическая компания отмечает: на основе клинических исследований было доказано, что «Эсперавир» ускоряет процессы выздоровления пациентов и снижает риски развития осложнений у больных. По данным производителя, на пятый день приема вирус погибал в организмах более чем 80 процентов пациентов.

Впервые молнупиравир был использован Великобританией в ноябре 2021 года. Сейчас препараты на основе той же молекулы применяются в США, Японии и Европе. Международное название препарата — «Молнупиравир».

Эффект от приема препарата

Сообщается, что «Эсперавир» способен облегчить течение заболевания коронавирусом. Прием препарата снижает риски госпитализации и развития осложнений. Таким образом, лекарство смягчает проявления COVID-19.

Как будут выпускать препарат?

Через неделю производством «Эсперавира» начнет заниматься завод «Биохимик» в Саранске. Препарат будут выпускать круглосуточно.

«Эсперавир» будет реализован в форме капсул по 200 или 400 миллиграммов. Лекарство требует перорального приема.

Есть ли побочные эффекты?

Прием «Эсперавира» допускается только по назначению врача. Среди противопоказаний к большинству препаратов от коронавируса — беременность, грудное вскармливание, повышенная чувствительность к отдельным компонентам и несовершеннолетие.

«ВМ» уже писала о том, как действовать в случае возникновения побочных эффектов от приема подобных препаратов. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, при таком сценарии нужно незамедлительно обращаться к специалисту.

В чем отличие от «Фавипиравира»?

Оба препарата — «Молнупиравир» и «Фавипиравир» — воздействуют непосредственно на вирус. Отличается лишь метод борьбы с ним. Молекулы по-разному препятствуют размножению вируса. Теперь у врачей есть выбор: они могут подобрать пациенту лекарственное средство в зависимости от особенностей его организма, сопутствующих заболеваний.