Простой путь к комфорту: главным трендом в будущем станет оптимизация процессов оформления ипотеки, считают эксперты

Москвичка Алена Лоянич во время пандемии купила новую квартиру в ипотеку. Девушка, как и многие другие жители столицы, не стала дожидаться увеличения процентных ставок и решила улучшить жилищные условия, несмотря на сложное время / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

10 февраля в Москве состоялся VIII Российский ипотечный конгресс. Эксперты рынка обсудили итоги 2021 года и дали прогнозы, как будет развиваться сфера в будущем.

В этом году на конференцию зарегистрировались более 170 участников. Это абсолютный рекорд для мероприятия. Такое количество заинтересованных экспертов показывает, что профессионалам важно обмениваться опытом и обсуждать насущные проблемы. Например, президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Векшина подняла на конференции очень важную тему — как улучшить взаимоотношения между агентами по продаже недвижимости и банками.

— Мы опросили около десяти тысяч людей, состоящих в нашей организации, чтобы выяснить, какие трудности у них возникают в работе с кредитными организациями, — говорит Екатерина Векшина. — Оказалось, что 70 процентов агентов не получают должную обратную связь из банков. Но риелторы первыми осваивают новые банковские продукты и несут их в массы. То есть они рассказывают покупателям недвижимости, как этими продуктами удобнее пользоваться. Поэтому любые площадки, где можно обсудить отраслевые вопросы, вызовы, проблемы и перспективы, очень нужны.

Руководитель отвечающего за ипотечное кредитование подразделения крупного российского банка Денис Ковалев рассказал, что 2021 год прошел для сферы достаточно успешно.

— У нас получилось увеличить число выданных кредитов на 28,2 процента по сравнению с 2020 годом. Мы пока не знаем, продлят ли программу льготной ипотеки, но видим, что на нее есть спрос. Сведения о том, что процентные ставки будут расти, стимулируют людей вкладываться в недвижимость, — говорит Ковалев.

Сейчас многие москвичи оформляют документы для получения ипотеки. Цифровизация сферы облегчает эти процессы. Например, москвичка Алена Лоянич оформила кредит на покупку квартиры онлайн.

— Это очень удобно, особенно для жителей такого огромного города, как Москва. Не нужно тратить время на дорогу в банк, — говорит Алена Лоянич.

Эксперты прогнозируют, что одним из главных трендов в 2022 году станет оптимизация банковских процессов. Благодаря ей путь от подачи заявления до покупки квартиры заметно упростится.

— Еще один прогноз — повышение интереса к вторичному рынку. Увеличится и средняя сумма кредита. А еще мы ждем стабилизации цен на рынке недвижимости, — отметил Денис Ковалев.

Власти Москвы стараются поддерживать население и строительную отрасль. В 2020 году они запустили программу по льготному ипотечному кредитованию и проект «Семейная ипотека». По данным Аналитического центра Москвы, общий объем кредитов, выданных жителям столицы в рамках двух программ в 2021 году, составил более 300 миллиардов рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным портала mos.ru, на Москву приходится почти 22 процента общего объема выданных в России семейных ипотечных кредитов. По программе «Семейная ипотека» льготные займы получили более 24 600 семей. Из них 3200 — с одним ребенком, 14 800 семей — с двумя детьми, 5500 семей — с тремя и более детьми. Более 150 000 000 000 рублей составил общий объем кредитования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лялин, генеральный директор компанииорганизатора Российского ипотечного конгресса:

— Конференция проходит ежегодно в январе-феврале и задает некий ритм для отрасли, позволяет проанализировать, что произошло в сфере за год, и наметить план работы. В феврале 2021 года было понятно, что ключевая ставка Центробанка будет расти. Но мы не ожидали, что она поднимется с 4,25 до 8,5 процента. И казалось бы, это должно негативно отразиться на ипотечном рынке в целом. Но спрос не уменьшился. Если взять статистику по объему выдачи ипотечных кредитов, то никаких замедлений нет. Наоборот, он только наращивается.