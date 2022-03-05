На здоровье и со смыслом: как выбрать правильный букет на 8 Марта

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Цветы — один из главных подарков, которые мужчины преподносят своим прекрасным половинкам в Международный женский день. Однако далеко не каждый букет по факту несет с собой только радость. О том, как выбрать правильные цветы без вреда для здоровья и с «нужным» смыслом, «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами.

Букеты 8 Марта — неотъемлемый атрибут праздника. Своим любимым женщинам их дарит практически каждый мужчина. К сожалению, не каждый букет способен доставить позитивные эмоции. А многие цветы, по словам аллерголога Ирины Комаровой, и вовсе могут нанести непоправимый вред здоровью.

— Всему виной аллергены, — объясняет специалист. — Спровоцировать аллергическую реакцию может не только пыльца, как думают многие. Обрезанные стебли и сломанные листья выделяют сок, который не менее опасен для страдающих от недуга.

По словам специалиста, пыльца, сок и даже пыль могут вызывать покраснение и слезоточивость глаз, выделения из носа, чихание, зуд, сыпь, кашель и еще «массу неприятных проявлений» вплоть до головных болей и отеков.

— Если вам не известно, страдает девушка аллергией или нет, выбор цветов сложным не будет, — приободрила эксперт. — Вы должны обратить свое внимание на букет, который не обладает резким запахом, во-первых, и на шлейф пыльцы, во-вторых.

Розы, тюльпаны, орхидеи, по мнению собеседницы «ВМ», идеальны для букетов. Они не только красивы, утонченны, благородны, но и не несут в себе потенциальной опасности для одариваемой. А вот от мимоз, ромашек и лилий лучше отказаться, отметила врач.

— Некоторые мужчины стремятся удивить свою избранницу шикарной цветочной композицией. Хотела бы предостеречь их от столь опрометчивого шага, — заметила Комарова. — Помимо того, что подобные букеты, как правило, составляются сильно заранее, они могут состоять из растений, на которые организм может отозваться неприятными аллергическими проявлениями.

Чтобы не испортить праздник ни себе, ни любимой, лучше сосредоточиться на милых небольших букетах, добавила она.

Исходя из рекомендаций врача-аллерголога, «ВМ» попросила флориста Ольгу Соловьеву расшифровать тайный «язык цветов», чтобы букет был не только безопасным, но и со смыслом.

— Букет из роз на 8 Марта — это очень дорогой подарок. И дело не только в цене. Роза — совершенный цветок, символизирующий красоту, любовь, страсть, — рассказала специалист. — В зависимости от цвета растения в него вкладывается дополнительный смысл. Белый дарят молодым девушкам — он означает чистоту, нежность, непорочность. Красный — цвет любви и страсти. Розовая роза расскажет ее обладательнице о том, как вы с ней счастливы.

По словам специалиста, молча объясниться в любви помогут и красные тюльпаны. Этот цветок, добавила она, сам по себе является олицетворением весны, молодости и нежности. Считается, что букет тюльпанов дарят на счастье.

— А вот орхидея — это цветок с претензией. Синяя орхидея — символ верности, поэтому его дарят особенно дорогой женщине, — отметила флорист. — Эти цветы также означают изысканность, утонченность, нежность и любовь.

Однако, по мнению эксперта, главное в букете все-таки не сами цветы, а то отношение, те чувства и эмоции, которые вы в него вкладываете.