Чего хочет женщина: как не стать жертвой лжепсихологов и «онлайн-колдунов»

Кадр из фильма «Унесенные ветром» / 1939 год

Быть любимой мечтает любая женщина. Вот только путь к личному счастью у каждой свой. Но все ли средства хороши в погоне за самым лучшим мужчиной на свете? Особенно если советы дают сомнительные эксперты, лжепсихологи, колдуны и маги, обещающие моментальный успех в сердечных делах.

Женское сердце бьется быстрее мужского. Ученые объясняют это разницей биологических ритмов, гормонами и прочими физиологическими особенностями. При этом научный мир уверенно признает: личного счастья мужчины и женщины хотят одинаково. Однако в последнее время разнообразные лжепсихологи, гадалки и прочие шарлатаны слишком уж рьяно начали прессовать именно представительниц прекрасного пола, предлагая свои услуги в делах любовных. Многие из них — за гранью этики, порядочности и обычной человеческой логики.

Манипуляции работают практически по одному сценарию, суть которого: торопитесь, девушки, бабий век короткий, мужиков мало и, чтобы без суженого не остаться, надо использовать все средства. И выдают на гора целые «инструкции к применению». А спрос на подобные советы велик. Как показывают данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, в этом году число одиноких женщин в стране достигло максимума — 10 процентов от их общего числа. Мужчин в этой строке всего 4 процента.

Гендерное соотношение тоже оставляет желать лучшего: женщин, по данным Росстата, в нашей стране на 10 миллионов больше.

— Одиночество очень часто соседствует с отчаянием, провоцирующим не только депрессию, но и безрассудные поступки, — комментирует семейный психолог Людмила Федотова. — Женщинам вообще свойственна импульсивность. Этим и пользуются мошенники, заманивая женщин, желающих устроить личное счастье, в свои сети. Одни за немалые деньги предложат «моментальный» приворот, другие — «курс», на котором якобы за две недели научат искусству обольщения.

Вера в чудо, желание, чтобы кто-то решил твои проблемы быстро, вполне объяснимы. На это «больное» место и давят аферисты. И, надо сказать, успешно: по данным Института социологии РАН за помощью к гадалкам, экстрасенсам, всевозможным тренерам, называющим себя специалистами по любовным делам, обращаются 67 процентов россиянок.

Конечно, обидно, если все подруги уже вышли замуж, а у тебя на любовном фронте — тишь. И привороты не работают. Их в сети, к слову, полно. На одном сайте, например, некая «ведунья» Лада советует: побывав на чужой свадьбе, раздобыть туфли невесты. А потом, поболтав обувь в луже, три раза произнести: «Туфельки, топочите, за меня похлопочите, чтобы я сама поскорей заневестилась. Рот на замок, обо всем молчок».

Совет, уточню, бесплатный. Может, оттого и дурацкий.

Чудеса — это, конечно, здорово, но дамы XXI века предпочитают обращаться за помощью к прогрессивным технологиям. Тем более что «инновационных экспертов» долго искать не придется. Стоит забить в поисковике «как найти мужчину без гадалок», тут же выскочит порядка 8 миллионов коммерческих предложений от новомодных коучеров и якобы психологов. Курс под громким названием «Пять минут — и он твой» от «дипломированного психотерапевта» Алексея Горчаковского стоит аж 40 тысяч рублей. Правда, если покопаться в сети, можно легко выяснить, что этот «спец» окончил Киевский национальный экономический университет. В общем, деньги считать точно умеет.

А что касается советов, которые он в качестве бонуса и заманухи дает бесплатно, то все они сводятся к примитивным наставлениям, что женщина, желающая выйти замуж, должна всегда быть красивой, ухоженной и — внимание! — «готовой во всем уступать предмету своих вожделений». По мнению «эксперта», дамам давно пора перестать «главенствовать в обществе и возвращаться на кухню».

Кстати, подобные советы чаще всего выдают представители мужского пола, решившие заработать на тренингах для одиноких дам. А вот у «экспертов»-женщин тактика совсем иная.

«Надо набивать себе цену, это рынок, детка!» — решительно заявляет «сваха для миллионеров» Татьяна, советуя девушкам научиться создавать иллюзию, что они нарасхват, не забывая при этом «давать понять, что вы не корыстны, даже если это не так». Научить кривить душой она готова любую — разумеется, за определенную мзду.

Впрочем, среди «консультантов» немало и тех, кто активно делится опытом не за деньги, а за сетевой рейтинг и число подписчиков.

Например, «профессиональная содержанка» Алина за полгода регистрации в одной из популярных соцсетей написала уже порядка двухсот рекомендаций о грамотном построении отношений с мужчинами. Разумеется, с богатыми. «При выборе спутницы жизни обеспеченные мужчины прежде всего обращают внимание на два пункта: внешние данные и материальное положение», — уверенно утверждает 29-летняя дама, советуя «золушкам и нищим студенткам» не обольщаться.

— Слушайте, в сети сегодня все, кому не лень, дают советы, — комментирует кандидат психологических наук Илья Суровцев. — Ну, вот я вам сейчас скажу, что состоятельные мужчины предпочитают жениться на умных, независимых и уверенных женщинах. И тоже буду не прав, потому что любая статистика, касающаяся личных отношений двоих, очень условна. Если что-то не складывается, причины нужно искать в себе, а не пытаться заставить кого-то в себя влюбиться. Как показывает практика, любые уловки и лукавство рано или поздно оставляют обманщиц у разбитого корыта.

Число конкретных инструкций, по пунктам расписывающих шаги, которые нужно предпринять, чтобы «захомутать мужика», судя по анализу запросов известной поисковой сети, перевалило за миллиард. Это одна из самых популярных тем у российских интернет-пользовательниц.

— А чему удивляться? — считает социолог Алексей Егоров. — Современные женщины на себя столько обязанностей взвалили, что личной жизнью им заниматься некогда. Куда проще залезть на какой-нибудь сайт и действовать согласно рекомендациям. При этом отмечу: материалов от настоящих профессионалов по межличностным отношениям в интернете тоже не мало. Отличить их от бесполезных, а то и грозящих нанести психике вред, легко: грамотный психолог никакие шаги по пунктам расписывать не будет, и гарантий он не дает. Но поможет проанализировать ситуацию, чтобы человек, обратившийся к нему, сам сделал выводы и нашел оптимальное для себя решение проблемы.

Между тем, женские форумы прямо-таки кишат обменом опытом и советами, которые якобы дал знаменитый, известный и во всех отношениях «самый лучший» психолог.

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА

Международная ассоциация психологов провела исследование, чтобы разобраться, какие мужские качества больше всего привлекают современных женщин. На первом месте оказалась доброта. За нее проголосовали 88,9 процента респонденток. В то же время 86,6 процента женщин мечтают иметь мужскую поддержку: чтобы было плечо и жилось с благоверным «как за каменной стеной». Почти для половины женщин важно желание избранника иметь детей.