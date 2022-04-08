«Казалось, что он вечен»: в Москве прошла церемония прощания с Владимиром Жириновским

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 8 апреля, в Москве состоялась церемония прощания с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. О том, как она прошла, — в материале «Вечерней Москвы».

Отпевание Жириновского началось 8 апреля в храме Христа Спасителя в восемь часов утра. Его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что политик всегда бескомпромиссно говорил о том, что думает, при этом высокое уважение у многих вызывала именно искренность, с которой он это делал.

— Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому, — сказал патриарх.

Поминальную службу посетили многие государственные деятели, а также родные и близкие Жириновского. Среди присутствовавших были председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы ЛДПР Леонид Слуцкий и другие. Рядом с храмом собралось много людей с цветами, желавших проститься с Жириновским. Гроб с телом политика вынесли из храма примерно в 9:20.

Траурная церемония состоялась в Колонном зале Дома союзов, над входом в который предварительно разместили фотографию Жириновского. Перед гробом политика положили его государственные награды, вокруг — траурные венки.

Церемония началась в 11 часов. Перед этим в интернете появилось видео, на котором кортеж президента России направлялся к Дому союзов.

Видео: Telegram / РИА Новости

Именно Владимир Путин первым простился с Жириновским. Он поднес цветы к гробу и перекрестился.

Видео: Telegram / Shot

На церемонии прощания также присутствовал ряд российских политиков: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава КПРФ Геннадий Зюганов, вице-премьер Татьяна Голикова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин и другие.

1/19 Фото: Пресс-служба Совфеда 2/19 Фото: Пресс-служба Госдумы 3/19 Отпевание в Храме Христа Спасителя / Фото: Пресс-служба Госдумы 4/19 Фото: patriarchia.ru 5/19 Патриарх Кирилл / Фото: Пресс-служба Госдумы 6/19 Вячеслав Володин, Михаил Дегтярев, Леонид Слуцкий / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 7/19 Петр Толстой / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 8/19 Фото: Пресс-служба Госдумы 9/19 Колонный зал Дома союзов / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 10/19 Фото: Пресс-служба Совфеда 11/19 Владимир Путин / Фото: РИА Новости 12/19 Дмитрий Медведев / Фото: РИА Новости 13/19 Михаил Мишустин / Фото: РИА Новости 14/19 Сергей Нарышкин / Фото: Пресс-служба Госдумы 15/19 Сергей Шойгу / Фото: Пресс-служба Госдумы 16/19 Василий Пискарев / Фото: Пресс-служба Госдумы 17/19 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 18/19 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 19/19 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Когда началась гражданская панихида, слово взял временно исполняющий обязанности главы ЛДПР Леонид Слуцкий. Он пообещал не только сохранить, но и приумножить все инициативы, начатые Жириновским в последние годы. Слуцкий подчеркнул, что в кончину политика невозможно поверить.

— Провожаем в последний путь человека, чье имя золотыми буквами вписано в историю России. Невозможно поверить в то, что произошло. Нам казалось, что Жириновский вечен, — сказал он.

Слово также взял старейший депутат Госдумы Владимир Ресин, отметивший: «От него я первый раз в жизни услышал резкую критику Владимира Ленина».

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил уверенность, что ЛДПР продолжит функционировать после ухода Жириновского.

— Спасибо за все, учитель! За науку, за знание, за поддержку, за продвижение. Дело всей вашей жизни — ЛДПР — будет жить, не сомневайтесь, Владимир Вольфович. Упокой Господь вашу душу, — сказал он.

Церемония прощания закончилась в 13:00. Последними с политиком простились его родственники, которые затем направились к автобусам, чтобы ехать на Новодевичье кладбище — именно там похоронят Жириновского. Очередь к Дому союзов растянулась на несколько сотен метров, многие люди снимали гроб на смартфоны.

Еще до окончания церемонии к Новодевичьему кладбищу стали массово приходить люди. Полиция оградила проход и предупредила, что проститься с политиком получится только завтра. На кладбище гроб с политиком встретил почетный караул.

Видео: Telegram / Москва 24

После церемонии прощания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Жириновский предвидел многие события, которые сейчас происходят в мире.

— И, наверное, он тогда своими резкими, порой даже эпатажными какими-то поступками понимал ту ситуацию, в которой мы окажемся сейчас на международной арене, — отметил он.

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил журналистам, что роль Жириновского в истории современной России недооценена.

— Он был потрясающим и надежным человеком. С ним можно было деликатно любую сложную тему проговорить и стопроцентно быть уверенным, что он сделает так, как договорились. И не подводил. Это было потрясающее мужское свойство. Он был человек с великолепным стержнем, контактный, договороспособный… Мне кажется, мы не до конца для себя осознали его место и роль в современной России, — резюмировал Морозов.

Примечательно, что Жириновский при жизни описал, как будут выглядеть его собственные похороны. В одном из интервью он отметил, что много сделал для России в конце XX — начале XXI века. Политик подчеркнул, что хотел бы, чтобы его хоронили грандиозно со всеми полагающимися государственными почестями: гроб на лафете должны пронести до старого здания Университета, после чего доставить на автомобиле на Новодевичье кладбище.

Жириновский ушел из жизни в среду, 6 апреля, в возрасте 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время заседания Госдумы. Он назвал политика ярким и талантливым человеком, хорошо понимавшим устройство мира. На заседании Госдумы память политика почтили минутой молчания.