Российские военные демонстрируют мастерство и проявляют бесстрашие

Росгвардейцы поднимают копию флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на аллее Славы в Херсоне / Фото: РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах мужества и героизма, показанных нашими военными в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Решающий удар

Рядовой Василий Шпильчин принимал участие в освобождении от неонацистов крупного населенного пункта в составе батальонно-тактической группы. Российскому подразделению поставили задачу овладеть ключевым объектом — вокзалом.

Для этого нужно было сломить сопротивление противника на прилегающих улицах.

Продвигаясь ближе к вокзалу, Василий заметил на верхнем этаже заброшенного здания вражеских гранатометчиков и позицию противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

Украинские боевики с этой точки собирались «закупорить» улицу, подбив на ней российские бронемашины, чтобы оказать огневую поддержку своему гарнизону. Василий Шпильчин, взяв одноразовый ручной гранатомет, незаметно подобрался к зданию, где размещался враг.

Меткий выстрел — и рядовой уничтожил ПТРК противника. Путь для штурма вокзала перед нашими войсками был открыт, а гарнизон националистов, оставшись без огневой поддержки, после короткого боя сдался.

Танкист спас товарищей

Старший лейтенант Андрей Скачков во главе танковой роты участвовал в освобождении населенного пункта. Националисты устроили вокруг поселка укрепленные позиции, а Скачков огнем из пушки и пулемета своего танка разбивал вражеские укрепления, поддерживая российскую атакующую пехоту. В самый разгар боя Андрей заметил, как один из наших танков подбили, и боевая машина остановилась на открытом месте, становясь легкой мишенью для врага. Противник тут же открыл усиленный огонь, пытаясь уничтожить его и не дать возможность танкистам выбраться из обездвиженной машины. Невзирая на опасность, старший лейтенант Скачков ринулся на помощь товарищам. Он прикрыл поврежденный танк своей машиной, не переставая вести огонь по вражеским позициям. Экипаж подбитого танка был спасен, а огневые точки противника — уничтожены.

Мастер борьбы за жизнь

Подполковник медслужбы Хазби Макоев командует медицинско-санитарным батальоном. В боевых условиях он смог быстро развернуть работу полевого госпиталя, используя для этого пустовавшие здания. Макоев лично контролировал эвакуацию раненых и оказал первую помощь 120 военнослужащим, что спасло им жизнь и позволило провести успешное лечение. Противник устроил артналет на госпиталь, и во время обстрела Хазби был контужен с потерей сознания.

Придя в себя, он обеспечил укрытие раненых в подвале здания, чем спас их жизни. Благодаря работе Макоева большинство раненых из его госпиталя удалось не просто спасти, но и вернуть в строй.