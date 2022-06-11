Прикоснется благодать Святого Духа: традиции и запреты на Троицкую родительскую субботу и Троицу

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Уже в эти выходные православные христиане отметят сразу два праздника. Это Вселенская Троицкая родительская суббота, которая проходит 11 июня, и День Святой Троицы — 12 июня. Каждый из этих праздников имеет ряд традиций и запретов, о которых «Вечерке» рассказали эксперты.

Помянуть всех христиан

Родительская суббота — это важное время для того, чтобы почтить память умерших родственников, друзей и близких. Вселенская же родительская суббота — период, когда каждый может почтить память всех христиан, которые жили на земле.

Этот день стоит начать с утренней молитвы: обращение к Богу должно быть максимально откровенным. Каждый прихожанин может также поучаствовать в специальной поминальной службе, поставить свечи за упокой ушедших и помолиться. Это можно сделать и находясь дома. И, конечно, это хорошее время, чтобы посетить кладбище. Правила очень простые. Главное — все делать с душой.

Особое угощение и гулянья

Праздник Троицы приурочен к 50-му дню после Пасхи. В этот день Святой Дух сошел на апостолов, и они пошли по земле проповедовать Христа.

— На Руси в Троицын день проводились народные гулянья, ярмарки, — рассказала «МВ» историк Ольга Сюткина. — Один из атрибутов праздника — символ пробуждения природы — молодая березка. Ее веточками украшали жилища и улицы наши предки. Конечно, к Троице полагается особое угощение. В обязательном праздничном меню — блюда с «участием» яиц, пироги с зеленью, пиво — напиток «растительного» происхождения. И сладкие блюда, которые чаще всего тоже не обходились без яиц.

Зеленое убранство

Сегодня православные батюшки приглашают прихожан украшать храмы цветами и веточками деревьев. Пол выстилается травой, люди идут к обедне с букетами. Протоиерей, руководитель и духовник детского приюта «Покров» Виталий Ткачев напоминает, что «зеленое» убранство храма на Троицу несет в себе глубокий исторический и духовный смысл.

— Мы вспоминаем Мамврийский дуб, под которым Святая Троица явилась Аврааму, — говорит «Вечерке» отец Виталий. — Именно икона, изображающая это событие, лежит на праздничном аналое.

Также зелень — это душа, проснувшаяся и расцветшая оттого, что к ней прикоснулась благодать Святого Духа. Ветка свежа, когда она неотделима от дерева. Но стоит душе отойти от Христа, как она тут же засохнет. Чтобы прочувствовать этот глубокий смысл, лучше всего провести праздник в церкви, посетить богослужение, причаститься, помолиться. Потом лучше всего посвятить время родным и близким людям.

Особых запретов на какие-то действия в Троицын день нет. Не приветствуется только следование суевериям, подчеркнул отец Виталий.

ДОБРЫЕ ПРИМЕТЫ

Если посвататься на Троицу, а пожениться на Покров (14 октября), то брачный союз будет долгим и счастливым.

Если парень и девушка поцелуются под березой в Троицын день, им предстоит пожениться.

Дождь на Пятидесятницу сулит богатый урожай в огороде.

Увидеть радугу в этот день — обрести богатство и сохранить крепкое здоровье.

Еще один залог счастья и благополучия на предстоящий год — заняться благотворительными делами.

Фото: CC BY-SA 3.0

Помолиться Божией Матери

Сегодня в столице действуют около 40 храмов в честь Живоначальной Троицы, которые можно посетить, чтобы глубже почувствовать значение праздника.

Церковь Живоначальной Троицы в Листах, которая находится на углу Сретенки и Сухаревской площади. Сохранившееся ныне здание было построено после 1661 года. В храме находится несколько православных святынь, в частности, иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и «Всех скорбящих Радость», Почаевская.

Троицкая церковь в Серебряниках на Яузской улице, между Солянкой и Котельниками. Была построена в XVI веке, пережила несколько реконструкций. Например, в 1768 году ее колокольню построил на свои средства прапрадед жены Пушкина, Афанасий Гончаров.

Храм Троицы в Хохлах — в Хохловском переулке. Церковь известна с 1625 года, в 1890 году пережила реконструкцию. Среди святынь храма: икона Божией Матери «Взыскание погибших», икона преподобного Сергия Радонежского, частица мощей преподобного Иоанна Грека.

Храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Уже в 1644 году Троицкая церковь в этих местах упоминалась как очень древнее сооружение. Во времена Екатерины Великой храм сильно обветшал и был разобран. В 1811 году его построили заново — в стиле ампир. В церкви можно помолиться старинным иконам семнадцатого века: Господь Вседержитель с клеймами Распятия и Воскресения, Страстная Божией Матери, Иоанна Предтечи, апостолов Иоанна, Петра, Павла, Матфея.

Храм Троицы Живоначальной в Останкине. В деревянном исполнении известен еще с 1584 года. Много перестраивался и достраивался, а в 1934 году стал частью музея-усадьбы «Останкино».

Церковь Троицы Живоначальной в Хорошеве — на Карамышевской набережной. Построена в 1596–1598 годах в имении Бориса Годунова. Главная святыня храма — Грузинская икона Божией Матери.

Церковь Троицы Живоначальной в Никитниках, на «Китай-городе». Очень красивый памятник архитектуры в стиле московского узорочья, построен в середине семнадцатого века. Среди достопримечательностей храма — древняя Владимирская икона Божией Матери.