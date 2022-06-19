На берега Дальнего Востока: чем заняться и что посмотреть на острове Сахалин

Жительница Сахалина Ирина Мавлеткулова держит свежепойманного краба на полуострове Крильон / Фото: Из личного архива

Озера, горы, бухты и другие красоты природы острова Сахалин ежегодно привлекают сотни туристов. Корреспондент «Вечерняя Москва» дозвонилась до местной жительницы Ирины Мавлеткуловой и узнала из первых уст, ради чего стоит ехать на край земли.

Поймать своими руками краба, горбушу, собрать устриц на побережье и тут же их съесть. Все это возможно на Сахалине! — Я всем советую посетить полуостров Крильон, — рассказывает Ирина. — До мыса Крильон ехать 2,5 часа от Южно-Сахалинска. На самом мысе действующий маяк 1894 года постройки.

Есть и остатки советского укрепрайона: доты. На самой крайней точке мыса находится братская могила семерых десантников, погибших во время Великой Отечественной войны при освобождении Сахалина от японцев.

Еще Ирина советует посетить бухту Тихую в 140 километрах от Южно-Сахалинска. По дороге можно собрать янтарь в поселке Стародубское. А в поселке Взморье увидеть японские ворота Тории и понаблюдать за нерпами. В самой же бухте в основном скалы, на которых цветут местные растения. На прибрежной полосе шириной 10–20 метров, у кромки воды, есть темный вулканический песок.

— На юго-востоке Сахалина, в 150 километрах от столицы, расположен мыс Евстафии с яркими бирюзовыми озерами, — рассказывает Ирина. — Удивительное природное явление нашего острова. В советское время здесь был Новиковский угольный разрез. Когда карьеры забросили, дождевая вода постепенно наполняла пустоты и, смешавшись с содержащимися в карьерах различными минералами, приобрела невероятный голубой цвет. Здесь же можно увидеть руины японской электростанции и японскую плотину.

На Сахалине также можно узнать и историю каторжанки Соньк и Золотой Ручки, выяснить, зачем на остров приезжал писатель Антон Чехов и как там жили японцы. Будьте готовы пополнить свой словарный запас. Вам обязательно встретятся «клоповка» — целебная ягода красника, «чилим» — длинные креветки, «аргамак» — снегокат и слово «шкерить» в значении «чистить рыбу».

Фото: Pixabay

Отправиться на Сахалин из Москвы можно только самолетом. О стоимости путешествия рассказала директор туристической компании Наталья Замалдинова.

Наталья советует лететь на Сахалин хотя бы на неделю: тогда времени будет достаточно и на исторические, и на природные, и на гастрономические открытия:

— Стоимость тура с перелетом чартерным рейсом обойдется в сумму от 44 тысяч рублей на одного человека при двухместном размещении в отеле с двумя звездами, где завтраки включены. В этот тур входит обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску, а другие экскурсии можно будет купить на месте. Если же вы хотите больше комфорта и насыщенный тур в мини-группе до восьми участников, то стоимость поездки возрастет до 90–100 тысяч рублей с человека. В такой тур будут включены: авиаперелет регулярным рейсом, проживание в отеле четыре звезды, экскурсии в бухту Тихая, на мыс Великан, маяк Анива, озеро Буссе, по Южно-Сахалинску. Что касается питания, то завтраки и обеды включены. Также Сахалин часто комбинируют с поездкой по южным Курильским островам. Уровень цен там московский. Но если вы хотите насладиться морепродуктами по максимуму — закладывайте на это бюджет побольше.

ЧЕК-ЛИСТ ТУРИСТА

— Авиабилет: Билеты на рейс Москва — Южно-Сахалинск и обратный будут стоить минимум 20 тысяч рублей. Средняя стоимость — 30 тысяч рублей.

— Проживание: Размещение в трехзвездочных отелях на двоих от 6500 руб лей за сутки. В пятизвездочных — от 8200 рублей за сутки. Апартаменты посуточно на двоих можно найти от 3000 рублей.

— Аренда авто: машины экономкласса — от 900 руб лей в сутки. Стандартные — от 1200 в сутки.

— Питание: средний чек на обеды в кафе от 600 рублей с человека. Ужины в ресторанах обойдутся дороже — от 1000 рублей с человека.

— Экскурсии: прогулка с гидом по Южно-Сахалинску в среднем обойдется в сумму от 1000 руб лей. А вот загородные экскурсии — от 5000 рублей с трансфером.