20 идей Давыдова: как трудоустроить подростков

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В России не хватает около трех миллионов пар «рабочих рук». Больше всего нужны профессиональные водители, сварщики, строители, слесари, электрики. Об этом заявил руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. Между тем, согласно исследованию Росстата, в 2016 году среди получивших среднее специальное образование в 2010–2015 годах количество безработных составило 320 200 или 11,7 процента. Из трудоустроенных выпускников училищ и техникумов 38,3 процента имели работу, не связанную с приобретенной во время обучения профессией. Что делать? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

«Очевидно, что для сотен тысяч молодых россиян средне-специальное образование не приносит практической пользы, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Такая тенденция является одним из факторов роста молодежной безработицы. Чтобы повысить востребованность молодежи на рынке труда, многие развитые страны делают ставку на институт ученичества на рабочем месте, вовлекая в него в первую очередь несовершеннолетних».

Так, в Швейцарии, Германии, Австрии, Дании, Норвегии от 30 до 70 процентов учащихся средних школ задействованы в трудовых отношениях по так называемой системе «дуального» профессионального образования, когда совмещается обучение в школе с обучением на работе.

Швейцарская модель заслуженно является «золотым стандартом» в этой области. Закон о профессиональном обучении 2002 года обязал региональные власти поддерживать трудоустройство подростков, получивших базовое образование, и обеспечивать условия для компаний по созданию специальных ученических рабочих мест.

В программе задействованы сотни позиций в разных сферах — от общественного питания до высокотехнологичного производства и программирования. Для бизнеса вовлечение подростков в работу является выгодным. По данным на 2019 год, средний годовой доход предпринимателя от найма одного молодого стажера за вычетом его зарплаты и всех сопутствующих расходов составил 3000 франков (185 000 рублей). Обучение подростков на рабочем месте формирует всю систему образования в Швейцарии. Две трети школьников в возрасте 14–15 лет выбирают этот путь, и через 2–4 года они уже становятся востребованными специалистами.

В Швейцарии легкая работа разрешена с 13 лет, а с 15 лет подросток имеет право подписывать контракт на полноценное трудоустройство, за исключением работ, которые могут навредить его психофизическому развитию и ограничены возрастом 16 и 18 лет. Итог: в этой стране молодежная безработица значительно ниже, чем в России.

«Опираясь на примеры развитых стран, я предлагаю создать в России новые возможности для подростков быть вовлеченными в трудовые отношения и получать профессиональные навыки на рабочем месте, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru.

Снизить легальный возраст для вступления в трудовые отношения с 14 лет до 13 лет (с согласия родителей/опекунов) и с 16 лет до 15 лет (самостоятельно). Для предпринимателей появится больше возможностей найти талантливых и трудолюбивых молодых людей в тех сферах, где закон разрешает им работать. Подростку это даст возможность попробовать свои силы еще раньше, чтобы увеличить уровень или количество приобретаемых навыков.

Для компаний, устраивающих на новые вакансии подростков 13–18 лет и обучающих их на рабочем месте, предоставлять субсидии в течение 6–12 месяцев при условии дальнейшего сохранения рабочего места или участия в социально значимом проекте. Размер пособия предлагаем определять на региональном уровне, но в следующих рамках: не меньше минимальной государственной академической стипендии и не больше МРОТ. Государство выделяет огромные средства на поддержку средне-специального образования и помощь безработным. Часть этого бюджета может быть направлена и на программу увеличения рабочих мест для обучения подростков, поскольку она решает аналогичные задачи. Благодаря господдержке предприниматели будут мотивированы брать юного новичка и взращивать из него специалиста.

Освободить работающих подростков 13–18 лет от взносов по социальному страхованию, а также от всех налогов, если доход не превышает двойного размера МРОТ. За счет льгот, в совокупности с субсидиями за ученичество, найм подростков станет намного привлекательней для работодателей.

Отменить занижение нормы часов в день и в неделю при совмещении учебы с работой, оставив лишь общий возрастной лимит в 24 часа и 35 часов, но только при условии соблюдений требований по обязательному образованию. Тогда у работодателей и у подростков будет больше гибкости в планировании времени. При текущих ограничениях работодатель не мотивирован вкладывать время и усилия в обучение сотрудника, если он не может вовлечь его в полноценный рабочий процесс даже на выходных или каникулах».

По мнению автора проекта, общественная польза от воплощения вышеуказанных предложений очевидна:

Подростки будут мотивированы набираться опыта еще до получения полного среднего образования, а значит, им будет гораздо легче строить карьеру в будущем, что в итоге приведет к снижению безработицы среди молодежи.

Благодаря вовлеченности подростков в работу, у них будет меньше свободного времени на деструктивное поведение, что приведет к сокращению подростковой преступности, вредных привычек, подростковой беременности и других социальных проблем, присущих этому возрасту.

Увеличится доля населения, вовлеченного в экономическую деятельность.

Качество работы и производительность специалистов в организациях и предприятиях со временем значительно улучшатся.

Предприниматели получат материальную поддержку, а также больше возможностей в поиске талантов для успешного развития бизнеса.

Все вложенные средства и усилия со стороны государства в массовое вовлечение подростков в профессиональные отношения сполна окупятся в среднесрочной и долгосрочной перспективах за счет перечисленных выше преимуществ. Реализация этих мер неминуемо приведет к повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны.

Идея была направлена органам российской власти и был получен ответ за подписью заместителя директора Департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Д. А. Шамгунова. Вот выдержки из него.

«По нашему мнению, установленные Трудовым кодексом ограничения на трудоустройство лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, направлены в первую очередь на охрану их здоровья и нравственности, предоставление им возможности получения образования, а также на реализацию требований международного права.

Вместе с тем сообщаем, что распоряжением правительства Российской Федерации утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Целью программы является создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи в условиях трансформационных процессов на рынке труда».

Артем Заславский, юрист Московской коллегии адвокатов, поясняет:

— Статья 7 Международной Конвенции N 138 «О минимальном возрасте приема на работу» предусматривает возможность приема на работу по найму лиц в возрасте от 13 до 15 лет для легкой работы, которая: а) не кажется вредной для их здоровья или развития; и б) не наносит ущерба посещаемости школы, участию детей в программах профессиональной ориентации или подготовки или их способности воспользоваться полученным обучением. Таким образом, нормы международного при снижении минимального возраста трудоустройства не нарушаются.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев добавляет:

— Проблема нехватки рабочих рук в России — одна из самых острых. Сейчас, по разным оценкам, в стране работает от 6 до 10 миллионов мигрантов. Чтобы решить проблему, правительство увеличило возраст выхода на пенсию. Принятие Долгосрочной программы содействия занятости молодежи — тоже попытка увеличить число рабочих рук, столь необходимых нашей экономике. Но почему бы не принять и иные разумные меры? Сейчас, например, даже ученики средней школы зарабатывают блогерством, драйвингом — прокачкой персонажей и аккаунтов в онлайн-играх, а также программированием. По сути, это «серый» рынок, который можно вывести из тени, разрешив детям работать с 13 лет, если это не мешает учебе. Плюс совершенно очевидно: нужно стимулировать работодателей, которые дают подросткам работу. Развозить пиццу, раздавать листовки у метро, клеить объявления способен кто угодно. Зачем давать эту работу мигрантам, если ее при желании могут выполнить российские подростки? Заодно и узнают, как деньги достаются.

Дмитрий Давыдов надеется, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений и поддержат их законодательно.