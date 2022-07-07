Особенности, преимущества и недостатки диванов аккордеонов
На сегодняшний день в магазинах, в том числе и на онлайн-площадках, представлено большое количество разных видов диванов. Они отличаются по размерам, дизайну, цвету. В таком разнообразии очень легко запутаться, поэтому стоит немного разобраться в видах диванов, чтобы понять, какой подойдет в той или иной комнате больше. Интересной и популярной моделью является диван аккордеон. За таким интересным названием прячется большое количество преимуществ. Подробнее о них читайте в этой статье.
Что такое диван аккордеон
Это вид раскладывающейся мебели: в собранном виде — небольшой диван, а в разложенном — кровать. Посмотреть варианты этих диванов можно по ссылке https://mnedivan.ru/catalog/divany/akkordeon/.
Разложить такой диван довольно просто. Для этого нужно убрать с него все лишнее. Затем необходимо поднять сиденье, пока не станет слышен щелчок. После этого надо потянуть на себя матрас, чтобы он полностью распрямился, и поставить его на ножки. Сложить обратно диван тоже не составит труда.
Преимущества:
- Компактность в собранном виде.
- Легкость использования.
- Идеальная ровная поверхность в разложенном виде, прекрасно подходящая для сна.
- Наличие ортопедического каркаса, что позволяет избежать проблем со спиной после сна.
- Надежность конструкции.
- Наличие почти во всех диванах такого вида ящиков для хранения постельного белья.
- Большое количество разных моделей.
Недостатки:
- Занимает большую площадь в разложенном состоянии — это особенно проблематично для небольшой комнаты, поскольку придется передвигать другую мебель.
- Ковер может помешать при пользовании таким диваном, придется постоянно их отодвигать, чтобы спокойно разложить или сложить диван.
- Если сломался механизм, то его разложить диван уже не получится.
Аксессуары для дивана аккордеона
Чтобы диван еще лучше вписался в общее пространство комнаты, можно дополнить его некоторыми предметами. Во-первых, если у дивана нет специальных ящиков для белья, то следует задуматься о приобретении встроенных ниш. Это позволит избежать необходимости в покупке комода, сэкономит место и деньги.
Во-вторых, могут понадобиться съемные чехлы, они не только защитят обивку от износа, но и позволят немного поменять дизайн дивана при необходимости.
В-третьих, можно приобрести накладки для боковин дивана — это особенно удобно для заядлых читателей или любителей разгадать пару-тройку кроссвордов вечером.
Наконец, можно дополнить пространство журнальным столиком, который можно использовать во время перекусов или чаепития.
Советы по выбору дивана с механизмом аккордеон
- Перед покупкой обязательно нужно проверить все по несколько раз, чтобы не пришлось потом пожалеть о своем выборе.
- Осмотрите диван на наличие дефектов. Визуально можно обнаружить проблемы не только с обивкой, но и с каркасом, швами и болтами.
- Разложите и сложите диван — перед приобретением нужно понять, насколько плавно и легко это происходит.
- Посидите на диване какое-то время, а потом проверьте, как быстро обивка вернулась к изначальному виду.
- Уточните у продавца длительность гарантии на изделие.
- Определите точное место, где будет стоять диван в квартире, замерьте его заранее в сложенном и разложенном виде.
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