Особенности, преимущества и недостатки диванов аккордеонов

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На сегодняшний день в магазинах, в том числе и на онлайн-площадках, представлено большое количество разных видов диванов. Они отличаются по размерам, дизайну, цвету. В таком разнообразии очень легко запутаться, поэтому стоит немного разобраться в видах диванов, чтобы понять, какой подойдет в той или иной комнате больше. Интересной и популярной моделью является диван аккордеон. За таким интересным названием прячется большое количество преимуществ. Подробнее о них читайте в этой статье.

Что такое диван аккордеон

Это вид раскладывающейся мебели: в собранном виде — небольшой диван, а в разложенном — кровать. Посмотреть варианты этих диванов можно по ссылке https://mnedivan.ru/catalog/divany/akkordeon/.

Разложить такой диван довольно просто. Для этого нужно убрать с него все лишнее. Затем необходимо поднять сиденье, пока не станет слышен щелчок. После этого надо потянуть на себя матрас, чтобы он полностью распрямился, и поставить его на ножки. Сложить обратно диван тоже не составит труда.

Преимущества:

Компактность в собранном виде. Легкость использования. Идеальная ровная поверхность в разложенном виде, прекрасно подходящая для сна. Наличие ортопедического каркаса, что позволяет избежать проблем со спиной после сна. Надежность конструкции. Наличие почти во всех диванах такого вида ящиков для хранения постельного белья. Большое количество разных моделей.

Недостатки:

Занимает большую площадь в разложенном состоянии — это особенно проблематично для небольшой комнаты, поскольку придется передвигать другую мебель. Ковер может помешать при пользовании таким диваном, придется постоянно их отодвигать, чтобы спокойно разложить или сложить диван. Если сломался механизм, то его разложить диван уже не получится.

Аксессуары для дивана аккордеона

Чтобы диван еще лучше вписался в общее пространство комнаты, можно дополнить его некоторыми предметами. Во-первых, если у дивана нет специальных ящиков для белья, то следует задуматься о приобретении встроенных ниш. Это позволит избежать необходимости в покупке комода, сэкономит место и деньги.

Во-вторых, могут понадобиться съемные чехлы, они не только защитят обивку от износа, но и позволят немного поменять дизайн дивана при необходимости.

В-третьих, можно приобрести накладки для боковин дивана — это особенно удобно для заядлых читателей или любителей разгадать пару-тройку кроссвордов вечером.

Наконец, можно дополнить пространство журнальным столиком, который можно использовать во время перекусов или чаепития.

Советы по выбору дивана с механизмом аккордеон

Перед покупкой обязательно нужно проверить все по несколько раз, чтобы не пришлось потом пожалеть о своем выборе. Осмотрите диван на наличие дефектов. Визуально можно обнаружить проблемы не только с обивкой, но и с каркасом, швами и болтами. Разложите и сложите диван — перед приобретением нужно понять, насколько плавно и легко это происходит. Посидите на диване какое-то время, а потом проверьте, как быстро обивка вернулась к изначальному виду. Уточните у продавца длительность гарантии на изделие. Определите точное место, где будет стоять диван в квартире, замерьте его заранее в сложенном и разложенном виде.

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