Как появилась традиция играть в настольные игры

Слева направо: Георгий Стефануцци, Петр Коврижных, Полина Настич, Никита Ланской играют в «Подземелья и драконы» в столичном клубе настольных игр / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Собраться в дождливый день за столом в кругу семьи и друзей, приятно провести время за увлекательной настольной игрой — давняя московская традиция. Но сегодня настолки перекочевали из квартир в антикафе и специальные клубы.

Шашки, лото, домино, монополия — настольные игры, правила которых известны всем. И, возможно, у каждой семьи был период, когда все домочадцы садились за стол, чтобы побороться за победу.

— В середине 60-х годов прошлого века моя семья жила в частном доме, где не было душа или бани, — рассказывает москвовед Анатолий Стаценков. — Поэтому у нас появилась традиция — каждую субботу мы шли к родным на «банный день». Там собирались порядка 5–6 семей. Взрослые и дети в ожидании своей очереди играли в настольные игры. Это было волшебное время, когда мама-атеистка, кидая кубик, поднимала глаза к небу и молилась, чтобы выпала «шестерка», а всегда спокойный отец громко спорил с соперником, подозревая его в лукавстве...

Настольные игры существуют давно, но в Москве они стали популярны в XVIII–XIX веках, когда начался игровой бум в Европе. Купить игру из картона и бумаги, где в наборе были кости, фишки, карты, могли не все. Изготавливали настолки в литографских мастерских. Часто они были сравнимы по качеству с шедеврами. В ненастную погоду соседи собирались в гостиной и заводили «Игру в путешествие» или «Игру в гусек». Игроки кидали кости и двигали фишки по полю, то есть шли друг за другом гуськом. Вот тебе и «гусики». Потом появились «Скачки», правила у которых были сложнее. Игрокам приходилось пропускать ходы со словами «Барыню задавил» или «Пожалуйте назад, платите две марки». В конце века, примерно в 1892 году, «Скачки» заменили велогонки. В советское время было немало настольных игр со схожими правилами.

Официантка ресторана «Прага» Мария Молчанова в кругу семьи. Они играют дома в шашки / Фото: Василий Малышев / РИА Новости

Настольные игры были не только развлекательными, но и познавательными. Игрокам уже было мало просто кидать кубики и продвигать фишки, хотелось проявлять свои ум, практичность, креативность. Поэтому на рынке стали появляться новые настольные игры — исторические, экономические, приключенческие. Студент Литературного института имени А. М. Горького Никита Ланской с детства любил настольные игры, а сегодня он — один из основателей клуба настольных игр.

— С родителями и младшей сестрой мы часто играли в «Монополию», — рассказывает Никита. — А когда приходили гости, то из шкафа доставались коробочки с «Мафией », «Крокодилом», «Ассоциацией», «Угадай слово» и так далее. Вскоре мне стало скучно играть в традиционные игры, начали привлекать настольные ролевые игры, где участники не просто следуют правилам, а создают собственный сюжет. Игра «Подземелья и драконы» захватила нас с друзьями так, что мы решили узнать о ней все!

Вскоре Никита Ланской, Артем Кононов и Георгий Стефануцци стали мастерами-ведущими этой игры, прописали сценарии, характеристики порядка 70 героев и создали свой клуб настольных игр, который можно назвать приключенческим интерактивным театром.

— Наш клуб совсем молодой, — рассказывает генеральный директор Артем Кононов.— Но у нас уже есть постоянные клиенты, которые приходят поиграть большими компаниями. Их игра не разовая, а серийная, где каждый игрок отыгрывает своего персонажа. Для этого необходимо иметь навыки ораторского искусства, актерского мастерства и аналитический ум. Да, настольные игры изменились, но традиция играть осталась. Правда, сейчас чаще собираются не дома, а в клубах или кафе. Так каждый игрок может полностью отдаться фантазийной истории. В дождливую погоду такой досуг особенно актуален.

— Я сам играю, — смеется Георгий Стефануцци. — Привлек к игре всех близких, включая родителей. Так что мы бережем наши традиции.