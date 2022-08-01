Налаживаем производство ручек, тетрадей, пеналов

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По данным исследования крупной аналитической компании, в Роccии подорожали канцелярские товары. Это в первую очередь связано с логистическими проблемами.

По данным исследования, школьный набор из канцелярских принадлежностей стал на 15 процентов дороже по сравнению с прошлым годом. Теперь для того, чтобы обеспечить ребенка тетрадями, ручками, карандашами, родителям придется выложить 13,3 тысячи рублей.

— Обычно я начинаю собирать свою дочь в школу заранее, летом, — рассказывает москвичка Анастасия Курпатова, которая пришла в магазин канцтоваров. — Сегодня купила тетради, ручки, пенал, дневник и маркеры. Я посмотрела прошлогоднюю выписку с карты, тогда я потратила на эти вещи 1592 рубля. В этом году на товары скидки, но итоговая сумма 1798 рублей.

Руководитель Всероссийского сообщества собственников канцелярского бизнеса Мария Астафьева говорит, что рост цен связан с увеличением стоимости производства товаров.

— Большинство канцелярской продукции производится на территории России. Но при этом часто используется иностранное сырье. Но после введения санкций появились проблемы с поставками. Поэтому производителям ничего не остается, кроме как закладывать новые расходы в стоимость своей продукции, — говорит Мария Астафьева. — И чем больше был процент импортных составляющих, тем дороже стал товар.

По ее словам, тетради подорожали примерно на десять процентов, ручки — на 20 процентов, рюкзаки — на 15 процентов, пластилин и акварельные краски — на десять процентов.

Но, несмотря на трудности, связанные со сложной политической ситуацией, производители и розничные магазины стараются удерживать рост цен, насколько это возможно. Например, некоторые товары, которые сейчас лежат на прилавках магазинов, были закуплены еще в феврале–марте. Их продают по старым ценам. Ведь магазинам тоже невыгодно подорожание канцтоваров. Мария Астафьева подчеркнула, что из-за этого многие закрываются — рост цен отпугивает покупателей.

— Поэтому магазины сейчас стараются уменьшать наценку на школьные товары, — уточнила Мария Астафьева.

По данным эксперта, продажи канцтоваров в 2022 году сократились на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть покупатели стали приобретать меньше тетрадей, ручек и карандашей.

— Им приходится экономить. Чувствуется, что кошелек покупателя существенно похудел. Поэтому сейчас люди предпочитают в первую очередь купить товары первой необходимости, а на школьных принадлежностях сэкономить, — добавила Мария Астафьева.

Она порекомендовала, как родители могут немного сэкономить на школьных принадлежностях.

— Во-первых, родители могут заказать товары в интернет-магазинах, там часто бывают хорошие скидки, — посоветовала Астафьева.

Действительно, в интернет-версиях канцелярских магазинов можно найти непроданные в прошлом году товары по сниженным ценам. К тому же в розничных магазинах не всегда действуют скидки, которые действуют при покупке на сайте. Даже несмотря на платную доставку, которая существует в некоторых интернет-магазинах, итоговая сумма все равно обычно выходит меньше.

— Во-вторых, можно спросить у учителей, какие канцелярские принадлежности точно понадобятся ребенку на уроках, а без каких можно обойтись, хотя бы первое время, — добавила Мария Астафьева. — К тому же бывает так, что часть канцелярии предоставляет школа, и родители могут не тратить деньги на ее покупку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров:

— Во всех отраслях сейчас выросла стоимость поставок. После введения санкций все логистические процессы стали сложнее и значительно дороже. Поэтому сейчас в цену товара вкладывают еще и дополнительные затраты на это.

Мы стараемся наладить поставки из Индии, Китая и других азиатских стран. Также мы наращиваем отечественное производство. В России открылось два предприятия, которые делают цветные и простые карандаши. Но пока их продукции не хватает для обеспечения потребностей всех покупателей. Но даже несмотря на проблемы, в этом году не ожидается дефицита школьных принадлежностей. Также не планируется повышение цен более, чем на 30 процентов.