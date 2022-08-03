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Андрей Богатырев: Живу чувствами

Татьяна Еременко

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Андрей Богатырев: Живу чувствами
Фото: Из личного архива Андрея Богатырева

Андрей Богатырев из тех молодых режиссеров, чье имя стоит запомнить. Его «Красный призрак» удивил многих, впереди — «Легенда о самбо», а пока «Вечерка» говорит про его документальный проект.

Андрей Богатырев завершил съемки документального кино про фамильный дом Владимира Шахрина, лидера группы «Чайф». С этого начался разговор.

— Андрей, расскажите про вашу неигровую картину.

— Мы готовим большой четырехсерийный фильм, где будем рассуждать о том, что такое дом и семья в широком смысле слова. В нем появится не только Владимир Шахрин, но и Гарик Сукачев, Сергей Галанин и многие другие. Хочу отметить, что снять эту историю мы смогли благодаря Фонду поддержки регионального кинематографа.

— Документальное кино менее популярно, чем игровое. Где его смотреть?

— Это проблемный вопрос. Прокатчики и телеканалы практически не покупают его. И здесь важно уточнить, что речь идет именно про неигровое художественное кино, в основе которого лежит образ. Не про передачи, суть которых — передача информации — указана в самом названии. Неигрового кино у нас снимается много, и мы славимся им, но об этом почти никто не знает.

Андрей Богатырев: Живу чувствами Кадр со съемок фильма «Красный призрак» / Фото: Из личного архива Андрея Богатырева

— Вы видите способы популяризации такого кино, авторских фильмов в целом?

— Чтобы раскрутить ленту, на ее продвижение нужны миллионы. Их у документалистов нет. Как без них пробить информационную стену, какие алгоритмы использовать, не представляю. Телеканалы в прайм-тайм предпочитают крутить ток-шоу, многие из которых весьма сомнительны. Разве что онлайн-кинотеатры постепенно формируют свою аудиторию, может, у них получится продвинуть такое кино.

Хотя есть еще идея. «Мосфильм» создал свою площадку, где можно смотреть фильмы их производства, также и «Союзмультфильм». Может быть, наши студии, где хранится большое количество классических неигровых фильмов, откроют свои площадки. И там можно будет посмотреть уже и современные фильмы.

— Сейчас часто документалисты по образованию, как вы, снимают игровое кино. В чем разница подхода?

— Режиссер игрового кино часто пытается все смоделировать, выстроить, показать актеру, как сыграть. Иногда он становится жертвой яркой стилистики, формы, которую хочет показать на экране. А режиссер неигрового кино старается адаптироваться к тому, что есть, проявить людей такими, какие они есть. Поэтому документалисты зачастую точнее и бережнее подходят и к людям, и к пространству.

— Почему спустя годы после окончания ВГИКа вы пошли учиться игровому кино в академию Михалкова?

— Во ВГИК, можно сказать, в экспериментальную мастерскую Караджева и Резникова, где мы учили практически все, я пошел сразу после школы. А когда свой первый созыв набирала академия Михалкова, мне позвонил друг, оператор Сергей Баскоев, и предложил: «Пойдем еще поучимся». И мы поступили.

Для меня было большой честью учиться у Владимира Хотиненко, многие фильмы которого я очень люблю, а также у Никиты Михалкова, который вел актерское мастерство. К нему я тоже бегал на занятия, даже поучаствовал в двух спектаклях, потому что было очень интересно понаблюдать за ним как за мастером. Так что если во ВГИКе, по школьной традиции, я был немножко рок-н-ролльным аутсайдером и сидел на последней парте, то в академии Михалкова уже, наоборот, сидел на первой, у всех все спрашивал, мучил преподавателей. Это было прекрасно!

Андрей Богатырев: Живу чувствами Фото: Из личного архива Андрея Богатырева

— Ваша дипломная работа во ВГИКе «P.S. Рок» участвовала в международных фестивалях. Игровой дебют «БАгИ» получал призы. Вам важны награды?

— Нет. Сейчас я сфокусирован на самих картинах. Мне стали неинтересны фестивали и смотры киноакадемий. Мне кажется, вся эта система устарела. Она не перспективна. Мир ждет чего-то нового. Надо подумать над тем, какой новый формат возможен. Потому что старая система, на мой взгляд, уже не работает.

— Но она помогает открывать картины и имена.

— Фестиваль — это определенный субъективизм мнений, и история кино очень несправедлива. Например, Кубрик, который является великим режиссером, за свои картины главных наград почти никогда не получал. А режиссер Ольми все призы получил. Но кто его знает? Или наш любимый Тарковский — у него нет ни одного главного приза этих фестивалей, хоть есть много наград. А его творчество — целая эпоха.

— В вашей фильмографии и игровое, и документальное кино, и сериалы. Что сейчас в приоритете?

— Все. Я человек, который живет чувствами. Стараюсь ничего не выстраивать, жить «здесь и сейчас». Пытаюсь идти за тем, во что верю. Поэтому я буду заниматься всем, что мне интересно: музыкой, неигровым кино, авторскими, жанровыми фильмами. Сейчас собираюсь вести блог, записываю альбом. С друзьями планируем делать юмористическую программу в стиле «Монти Пайтон»: мне кажется, пришло время проанализировать то, что происходит в мире и, может быть, по-доброму высмеять.

ДОСЬЕ

Андрей Богатырев родился 15 января 1985 года в Москве. Режиссер, актер, музыкант. В его фильмографии более15 работ, включая фильмы и сериалы: «Красный призрак», «Иуда», «СашаТаня», «ЧУМА!» и другие.

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