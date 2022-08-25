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Банк «Санкт-Петербург» открыл новый офис для обслуживания жителей и предпринимателей столицы

Михаил Петров
Общество
Банк «Санкт-Петербург» открыл новый офис для обслуживания жителей и предпринимателей столицы
Фото: ПАО Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» расширил сеть отделений в столице и открыл для клиентов новый многофункциональный универсальный офис в Москве. Новый офис расположен во Втором Сыромятническом переулке, дом 1.

Банк «Санкт-Петербург» открыл новый офис для обслуживания жителей и предпринимателей столицы Фото: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Московский филиал Банка «Санкт-Петербург» зарегистрирован в январе 1994 года. Но до 2019 года он работал в столице преимущественно для крупного бизнеса. Сейчас банк активно развивается, он готов предоставлять компаниям малого и среднего бизнеса и жителям Московского региона полный перечень классических банковских услуг.

Банк «Санкт-Петербург» открыл новый офис для обслуживания жителей и предпринимателей столицы Фото: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Сегодня филиал банка насчитывает в Москве три офиса. Они находятся на улицах Большая Ордынка, дом 40, строение 2, и Автозаводская, дом 22, а также во Втором Сыромятническом переулке, дом 1.

Банк «Санкт-Петербург» открыл новый офис для обслуживания жителей и предпринимателей столицы Фото: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

— В то время, когда многие банки сокращают сеть офисов, наш банк понимает важность личного контакта со своими клиентами, привыкшими получать квалифицированные консультации. Мы постоянно совершенствуем все виды сервиса, дистанционные услуги, развивает взаимоотношения с партнерами для расширения программ лояльности, чтобы сделать сотрудничество между нашим банком и клиентами наиболее комфортным, взаимовыгодным и эффективным, — отметил на торжественном открытии нового офиса директор Московского филиала банка Андрей Колякин.

Банк «Санкт-Петербург» открыл новый офис для обслуживания жителей и предпринимателей столицы Директор Московского филиала банка Андрей Колякин / Фото: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Новый офис санкт-петербургского банка в Москве оборудован, как говорится, по последнему слову техники — с использованием новейших технологий. Отделение банка отвечает самым современным требованиями к оснащению рабочих мест, высокому уровню качества обслуживания и безопасности банковских помещений. Банк оформлен в обновленном фирменном стиле, с новым дизайном, цветовым решением и кратким логотипом в рамках нового позиционирования и слогана, который отражает суть работы кредитно-финансового учреждения и его стратегические ориентиры: «Ответственность. Внимание. Будущее». Но самое главное — это, конечно, сам универсальный банковский офис: в нем предоставляется весь спектр банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам. Открывая новые отделения, руководство банка ставит на первое место удобство и комфорт для клиентов. Поэтому особое внимание в офисах банка всегда уделяется предоставлению качественных финансовых услуг в максимально комфортных условиях.

Банк «Санкт-Петербург» открыл новый офис для обслуживания жителей и предпринимателей столицы Фото: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Обслуживание физических лиц в новом офисе банка будет осуществляться с понедельника по пятницу с 09:30 до 19:00, юридических лиц — с понедельника по четверг с 09:30 до 17:00, в пятницу — с 09:30 до 16:00. Суббота и воскресенье — выходные.

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших частных банков России. На 1 апреля 2022 года в банке обслуживается более 2 000 000 частных лиц и 54 000 компаний в 66 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. По данным информационно-аналитического агентства Интерфакс, банк занимает 17-е место по объему активов среди российских финансово-кредитных учреждений. Акции банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.

Банк «Санкт-Петербург» открыл новый офис для обслуживания жителей и предпринимателей столицы Фото: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Более подробно можно узнать о продуктах банка, скидках и акциях, а также ознакомиться с обзором лучших финансовых решений и с рекомендациями о наиболее эффективных способах управления своими сбережениями на сайте и в специальном телеграм-канале банка (https://t.me/mybspb). Подписавшись на электронные ресурсы банка, вы будете в курсе всех последних финансовых новостей.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург», лицензия ЦБ РФ № 436 от 31.12.2014

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