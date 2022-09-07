«Прожить все, проглотить и выплюнуть»: актриса Ольга Хохлова — о новой роли, мотивации и неудачах

Фото: Татьяна Турмалин

Выходит на экраны кинотеатров фильм «Начать сначала». С Ольгой Хохловой, исполнившей в новой спортивной драме одну из ролей, побеседовала «Вечерка».

Сюжет фильма «Начать сначала» режиссера Ирины Гобозашвили рассказывает о судьбе тренера сборной России по регби Олега Боровикова (актер Владимир Сычев), чья карьера рушится — и он возвращается в родной город, где приходит работать тренером в свою школу. Роль директора школы исполнила актриса Ольга Хохлова.

— Ольга, расскажите о своей героине.

— На съемочной площадке звучит команда «Камера, мотор, начали!» И я восхищаюсь своей героиней Ниной Васильевной, думаю: «Господи, вот стоит перед тобой целый класс — 30 человек, у каждого своя судьба, за всех сердце болит». Тут надо объять необъятное, помочь каждому из них, а на это надо жизнь положить, что она и делает.

Мою дорогую Нину Васильевну руководящая должность обязывает быть строгой, владеть ситуацией, отвечать за большое количество людей. Она заботится о своих учениках и хочет, чтобы дети выросли достойными людьми. Когда там появляется бывший ученик школы, готовый тренировать ребят, она всеми силами его поддерживает, даже закрывает глаза на его довольно жесткий подход, оправдывая это тем, что он профессионал, который знает, что делает, к тому же он ведет себя жестко только с теми, кому это необходимо. Да и сам Боровиков — человек с непростой судьбой, вернулся домой с разбитым сердцем, с подрезанными крыльями, можно сказать. Помогая ребятам, он и свои раны залечивает.

— Как работалось на площадке?

— Прекрасно. Мой партнер Володя Сычев очень достоверно играет свою роль! Как-то страстно, драматично, вместе с тем есть сцены, где он трепетный, беззащитный. Мне радостно видеть в нем настоящего мастера своего дела. Он так гармонично переходит в разряд больших актеров. Еще Володя — порядочный человек, который тебя слышит и в любой момент готов броситься на помощь, если его попросить. Таков же и его герой. А это дорогого стоит, когда актерский талант совпадает с человеческими качествами. Также скажу, что и продюсеры, и режиссер выбрали тему, которая их волнует, к которой они неравнодушны. У них высокие цели и задачи. И если хоть один человек вдохновится их идеями после просмотра фильма, то цель достигнута, гол забит. А это счастье.

— Что вы знали о регби до этого проекта?

— В моем советском детстве вообще не было этой игры, она считалась «буржуазным видом спорта». Сейчас, когда я смотрю на ребят, у меня мурашки по коже бегают — они ведь дерутся, бьются друг с другом! Мне это в диковинку.

— Почему фильм посвящен именно этому вида спорта?

— Возможно, потому, что это своего рода экзотика для России. Он у нас еще не так развит, но все впереди. Режиссер и автор сценария Ирина Гобозашвили — девушка креативная, в ней удивительно соединяются тонкое восприятие мира, нежная душа и жесткость. Меня поражает, как она командует на площадке. Не представляю, как ей надо было покорить, выдрессировать и приручить свою Мельпомену, чтобы та так на нее работала. Думаю, это дар свыше.

— Как вы считаете, какое качество нужно для победы в спорте?

— Целеустремленность. Вообще, мне кажется, очень важно иметь внутренний стержень — если решил что-то, так иди до конца. Мне это близко. Хоть спортом я не занималась, но вся моя жизнь — как спорт. Я иду, иду, могу упасть, но ни за что не останусь лежать и думать, что это конец. Отдышусь, подую на ушибленные коленки, как это делала мама в моем детстве, и пойду дальше.

Еще мама говорила, что если очень хочется, то обязательно нужно поплакать, но не бесконечно. Нужно как бы будильник поставить — вот до 19:00 плачь, а как будильник прозвенит, так вставай и иди дела делать, жить. Это все о том, как важно видеть свет в конце тоннеля. И фильм «Начать сначала» — именно об этом.

Думаю, у меня спортивный характер: мне главное ввязаться, а там посмотрим, там выплывем. Как в регби — хватаешь мячик, тебя начинаю любить, пинать, толкать, а ты должен его донести, добросить, передать. Так что, как я теперь понимаю, спорт — это такая маленькая модель жизни.

На съемках спортивной драмы «Начать сначала» с актером Адамом Нехаем / Фото: Из личного архива Ольги Хохловой

— Вы легко принимаете творческие вызовы?

— Да. Любая роль, любое решение, такое, как выпустить концертную программу, — это всегда большой стресс. Но когда тебя заставляют что-то делать, это трудно. А когда ты сам чего-то очень хочешь, то у тебя есть мотивация, и ты идешь к своей цели изо всех сил, знаешь, что это нужно сделать, и все.

У меня часто получается так, что я выслушаю предложение и, несмотря на то, что оно кажется неосуществимым, все равно даю согласие. И только потом решаю, как с этим справляться. Например, так было с ролью Фаины Раневской, которую я играю в спектакле (антрепризный спектакль «Одинокая насмешница», режиссер-постановщик Лев Шимелов. — «ВМ»). О роли Раневской я и мечтать не могла, для меня до сих пор загадка, почему мне ее предложили. Но я согласилась, а потом три месяца меня так трясло от волнения, что я ни строчки текста не могла выучить.

Или вот мой однокурсник предложил организовать концерт в Уссурийске. И я за три с половиной месяца собрала программу с нуля — разучила 12 песен, сделала подводки с нарезкой из фильмов. Как справилась — не понимаю. Ведь в институте, будучи студенткой, думала: «Господи, как можно выйти на зрителя и полтора–два часа одной держать на себе внимание? Это высший пилотаж!» Это тоже был прыжок в неизведанное.

— А в быту вы тоже решительный человек?

— Да. Очень хотела переехать в Москву, и мы с мужем сделали это, когда нам было около тридцати. Я решила, что в сорок мы точно уже не переедем с Дальнего Востока. И это тоже было своего рода испытание. Мы почти на пустое место отправились. Хотя супруг не позволил уехать на съемную квартиру. Сперва думали поменять квартиру, но пришло время коммерческое, мы продали жилье во Владивостоке и купили в Москве. Шел 95-й год, было очень непросто...

— Что изменилось в вас с тех пор?

— С годами ли, с опытом ли, я понимаю, что многое из того, что для меня было важным раньше, теперь утратило свое значение. Появились другие ценности. Я научилась от многого отказываться, с радостью отпускать то, что было невероятно желанным. Поделюсь открытием: когда отпускаешь то, что было в фаворе раньше, приходят новые, более глубокие и важные вещи.

Пустоты не бывает никогда. Как только освобождается место, которое может занять новое, оно обязательно появляется. Нельзя налить свежий чай в стакан, из которого не вылили спитую гущу. И мне все больше хочется освободить себя от того, от чего завишу.

— Приведете пример?

— Раньше я хотела работать в МХТ. Отпустила, смирилась, все изменилось. Сейчас понимаю, что теперешние мои роли никогда бы не получила, будучи актрисой труппы МХТ. Например, Проня Прокоповна в спектакле «За двумя зайцами» в Театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной или Фаина Раневская у продюсера Валентина Лабунского в спектакле «Одинокая насмешница», режиссером которого является великий Лев Шимелов.

Когда освобождаешься от ненужных ожиданий, на их место приходит то, чего ты даже не предполагал. Отпустить — сродни прощению. Этого нельзя бояться. Нужно держать в сердце только то, что является самым важным.

Фото: Пресс-служба Кинокомпании Arna Media

— Что это для вас?

— Быть хорошим человеком и беречь свою семью — вот два самых главных для меня пункта, ради которых я могу отказаться от многого.

— Сейчас вы бы хотели, чтобы ваша жизнь сложилась иначе и вы бы получили актерское образование в столичном театральном вузе?

— Нет. Я сформулировала для себя, что моя учеба во Владивостоке была дана мне свыше, может быть, для того, чтобы я встретила там мужа. С другой стороны, лет 15 назад я проходила мимо московских театральных вузов и думала: «Господи, как было бы круто, если бы я училась здесь — все эти мастера, сами стены...» Сейчас эти мысли развеялись как дым. И потом ведь есть много студентов, которые там отучились, но не работают артистами. Значит, мне повезло, я в профессии, спасибо высшей силе, это ее воля. Ведь могло быть как-то иначе.

В актерскую профессию надо идти только тогда, когда ты не можешь этого не сделать. Потому что, будучи актером, ты должен быть готов перенести все: режиссерский, продюсерский деспотизм, даже власть реквизитора, который может налить тебе напиток, от которого тебя тошнит, а он скажет: «Другого нет». Ты должен суметь пройти и через забвение, невостребованность… А ведь это тоже падение, когда ты никому не нужен и у тебя на работе простой. Но ты должен подняться и идти. Прожить все, проглотить, выплюнуть и считать, что это был опыт, который можно взять в актерскую копилку.

— Какие у вас есть маленькие радости?

Главные радости для женщины — новые вещички. Я долго не могла найти сережки цвета фуксии, а недавно отыскала и теперь с радостью встречаю в них осень. Хотя мне нравится мысль, что никакой блеск для губ не будет работать без блеска в глазах.

— Вы любите осень?

— Конечно. Эти шуршащие желтые листья под ногами — я будто снова иду в первый класс. Но у меня нет любимого сезона, мне очень нравится сама смена времен года: период между летом и осенью, между осенью и зимой… Это меня будоражит и напоминает момент, когда настраивается оркестр.

Говорят, ожидание счастья лучше, чем само счастье. Мне кажется, что сейчас я надену красивое пальто, пойду в нем и буду чувствовать себя превосходно, гармонично. Буду покорять новые вершины, знакомиться с новыми людьми, узнавать новых героев, искать их болевые точки и сильные стороны, разбираться, что они могут сделать для окружающих. Мне кажется, это безумно интересно! И пусть у нас всегда будут блеск в глазах и желание сделать окружающий мир более счастливым.

ДОСЬЕ

Ольга Хохлова родилась 25 декабря 1965 года в Ангарске. Актриса окончила Дальневосточный педагогический институт искусств, актерский факультет, мастерскую Альберта Мамонтова. Дебютировала на экранах в 1997 году. В ее фильмографии 224 роли в различных кино и сериалах, включая «Моя прекрасная няня», «Кадетство», «Папины дочки», «Измены», «12», «Мой папа вождь» и другие.