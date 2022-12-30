Легендарный Пеле: личная жизнь и карьера известного футболиста

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Биография короля футбола. Пеле ушел из жизни 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. «Вечерняя Москва» рассказывает самое интересное о жизни лучшего футболиста в истории.

Как жил Пеле последние годы и чем занимался

Биография Пеле

Молодость Пеле

Знаменитый футболист появился на свет в Бразилии, в городе Трес-Карасойнс, в 1940 году. Настоящее имя Пеле — Эдсон Арантис ду Насименту, официально датой его рождения записано 21 октября. Отец футболиста Жуан Рамос ду Насименту сам был связан с футболом, однако после серьезной травмы был вынужден завязать со спортом. Именно отец стал первым тренером Эдсона.

Чтобы найти заработок, семья Пеле много переезжала и в 1944 году остановилась в Бауру. Сам мальчик с детства тоже был приучен к труду. Так, в возрасте семи лет Эдсон начал подрабатывать чистильщиком обуви. А вот учеба ему не давалась: уроки в школе будущий легендарный футболист прогуливал и не раз оставался на второй год.

Мечтая повторить жизненный путь отца, Эдсон принял решение создать собственный футбольный клуб. Первая в жизни футбольная команда Пеле называлась «7 сентября». Когда Пеле было девять лет, в Бразилии проходил чемпионат мира по футболу. Сборная Бразилии выбыла из финала, и, увидев слезы своего папы, Эдсон пообещал ради него выиграть Кубок мира.

Дети Пеле

Официально у Пеле было пять детей. В первом браке футболиста родились дочери Кристина (1967) и Дженнифер (1978), а также сын Эдсон (1970). Во втором браке футболиста родились близнецы Джошуа и Селеста.

Сын Эдсон (более известный как Эдиньо) пошел по стопам отца и даже некоторое время играл в «Сантосе» как вратарь. В 1999 году его обвинили в убийстве, однако позже оправдали. В будущем Эдсон вновь стал фигурантом уголовного дела, связанного с отмыванием денег и наркотиками. В 2014 году его приговорили к 33 годам заключения, однако адвокаты смогли добиться уменьшения срока. С 2019 года Эдсон вновь вернулся к футбольной работе.

Также с футболом пытался связать жизнь и Джошуа, однако больших успехов не добился.

Профессиональная карьера Пеле

В 1954 году Пеле вошел в состав местной юношеской сборной «Бакиньо». Тренировал команду бывший игрок бразильской сборной Валдемар де Брито, который смог увидеть сильные стороны Пеле и максимально раскрыть их. Уже в 1956 году тренер устроил Эдсона в клуб «Сантос» из Сан-Паулу — первый профессиональный клуб спортсмена. Первый гол в составе команды Пеле забил в начале сентября во время матча против «Коринтианса».

В 16 лет Пеле подписал с клубом контракт, согласно которому должен был получать порядка 200 тысяч долларов в месяц. В том же возрасте состоялся дебют Пеле в составе бразильской сборной. Пеле вышел на замену и забил гол, когда аргентинская команда выигрывала со счетом 1:0. 15 июня 1958 года Пеле участвовал в чемпионате мира в Швеции и стал самым молодым участником чемпионатов мира. Во время полуфинала Пеле загнал мяч в ворота французов трижды, что мгновенно сделало Пеле всемирно известным и принесло ему титул чемпиона мира в первый раз.

Прозвище «Король футбола» Пеле впервые присвоили в 1961 году, когда «Сантос» отправился в турне по Франции. Бразильский президент даже признал Пеле национальным достоянием, опасаясь того, что тот перейдет в европейский клуб. Двукратным чемпионом мира Пеле стал в 1962 году в ходе чемпионата мира в Чили.

Во время чемпионата мира в Мексике сборная Бразилии вновь одержала победу, и Пеле стал трехкратным чемпионом мира. В 1971 году 30-летний Пеле принял решение уйти из бразильской сборной. Всего в составе команды Бразилии легендарный футболист провел 92 матча и забил 77 голов — такой результат до сих пор остается лучшим среди бомбардиров сборной.

За «Сантос» Пеле продолжил играть до 1974 года. За неполные 20 лет в клубе Пеле участвовал в 1116 матчах, забил 1091 гол и 11 раз становился чемпионом штата Сан-Паулу. Кроме того, Пеле шесть раз выигрывал Кубок Бразилии и дважды — Межконтинентальный Кубок и Кубок Либертадорес.

С 1975 году Пеле играл в нью-йоркской команде «Космос». Гонорар футболиста там был фантастическим и составлял 1,4 миллиона долларов ежегодно. На тот момент это был самый высокий гонорар для спортсмена во всем мире. Вместе с Пеле «Космос» на протяжении трех лет становился чемпионом Североамериканской футбольной лиги.

Решение уйти из футбола Пеле принял в 1977 году. Его финальный матч состоялся в Нью-Йорке, в нем участвовали «Космос» и «Сантос». В одном из таймов Пеле играл за родную бразильскую команду, во втором — за американскую. Во время этой игры легендарный футболист забил последний 1281-й гол в своей карьере. Спустя 22 года Международный олимпийский комитет назвал Пеле спортсменом XX века, а в 2000 году статус лучшего футболиста столетия бразильцу присвоили в FIFA.

После ухода из футбола

Пеле и политика

После окончания карьеры Пеле много занимался общественной и политической деятельностью. Так, в 1992 году бывший футболист стал послом ООН по вопросам экологии и окружающей среды, а через два года его назначили послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1995 по 1997 год Пеле был министром спорта Бразилии.

Перед 2018 годом посетил Москву, где в Государственном Кремлевском дворце состоялась жеребьевка команд предстоящего чемпионата мира. Тогда же Пеле сделал селфи с президентом России Владимиром Путиным.

Личная жизнь

В 1966 году Пеле женился на Роземери дос Рейс Шолби. Этот брак продлился 16 лет. Жена подарила футболисту дочерей Келли и Дженнифер, а также сына Эдиньо. В конце 1970-х у Пеле начался роман с 17-летней певицей Шушей. Футболист помог ей построить карьеру, однако их отношения были быстротечными.

В 1994 году Пеле женился на Ассирии Лемос Сейшас. У них родились близнецы Джошуа и Селеста. Этот брак развалился в 2008 году. Спустя восемь лет Пеле женился в третий раз — на Марсии Сибели Аоки, бразильской предпринимательнице японского происхождения, которая осталась с ним до самой смерти.

Точное количество романов Пеле неизвестно. Спортсмен признавался, что его молодость была очень бурной. По его словам, он не знал, сколько на самом деле имеет детей.

Болезнь и смерть

В последнее время Пеле боролся сразу с несколькими заболеваниями. В сентябре 2021 года Пеле удалили опухоль на толстой кишке. Однако в апреле 2022 года рак обострился, и футболиста госпитализировали. Среди других проблем со здоровьем у Пеле были заболевания почек и предстательной железы, также влияли последствия замены тазобедренного сустава.

В день своего 82-летия Пеле обращался к болельщикам со всего мира. Он отмечал, что столь преклонный возраст — подарок от бога. Легендарный футболист возлагал надежду, что проживет еще как минимум столько же.

Однако в конце ноября Пеле вновь госпитализировали. Врачи диагностировали у него сердечную недостаточность, кроме того, у футболиста появилась спутанность сознания. В декабре в Катаре, где проходил чемпионат мира, были размещены снимки Пеле, в которых футболисту желали скорейшего выздоровления.

В это время врачи вынесли вердикт, что химиотерапия больше не дает эффекта, и футболисту начали оказывать паллиативную помощь. 29 декабря Пеле скончался. В связи с его смертью в Бразилии объявили трехдневный траур. Также выразил соболезнования российский президент Владимир Путин.

Где похоронят Пеле

Пеле еще 19 лет назад определился, где хотел бы быть похороненным. Он выкупил место на бразильском вертикальном кладбище, находящемся в городе Сантос. Оно насчитывает свыше 30 этажей и входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное вертикальное кладбище в мире. Здесь похоронены многие близкие и друзья спортсмена.

Как признавался сам футболист, это место показалось ему крайне не похожим на кладбище, в нем ощущался душевный мир и спокойствие. Здание построил аргентинец Хосе Альтстут, который был хорошим другом футболиста.

Прощание с футболистом состоится 2 января 2023 года, оно будет длиться сутки на стадионе клуба «Сантос» «Вила Белмиро». Бразильские СМИ сообщают, что гроб с телом Пеле будет установлен в центре поля.