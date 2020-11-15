«Ему все так активно мозг промывали»: Цымбалюк-Романовская рассказала о дележке наследства Джигарханяна

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Незадолго до смерти актер Армен Джигарханян успел повторно официально оформить свой брак со второй супругой Татьяной Власовой, чтобы переписать на нее свое наследство, сообщил близкий друг народного артиста, продюсер Марк Рудинштейн. «Вечерняя Москва» поинтересовалась, как отреагировала последняя супруга Джигарханяна на эту новость.

Как призналась корреспонденту «ВМ» пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ее нисколько не удивил такой исход.

— Собственно говоря, ничего нового. Они ему все так активно мозг промывали все эти три года. Что ж, видимо, они счастливы, что добились своего. Люди, которые его в последние годы окружали, делали это лишь из корыстных побуждений, надеясь, что и им что-нибудь перепадет. Бог им судья. Мне очень жаль, что я не смогла проститься с Арменом Борисовичем, что не увиделась с ним перед смертью. Не сказала всего того, что так хотелось сказать. Мы расстались очень неправильно. Я только об этом сожалею, — сказала она.

Собеседница «ВМ» добавила, что будет хранить память об экс-супруге всю жизнь.

Актер и режиссер Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни 14 ноября. Причиной смерти стало обострение его болезни. Близкие друзья артиста предположили, что у Джигарханяна могли быть осложнения, связанные с почками.

О том, что незадолго до кончины Джигарханян вновь женился на своей второй супруге Татьяне Власовой рассказал его друг Марк Рудинштейн. По его словам, это делалось для того, чтобы наследство мэтра не досталось бывшей возлюбленной, пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

СПРАВКА «ВМ»

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян сыграл более 200 ролей. Большинство из них стали культовыми, в том числе судья Кригс из киноленты «Здравствуйте, я ваша тетя!» и опасный главарь банды по прозвищу Горбатый из фильма «Место встречи изменить нельзя». Артист также известен по ролям в таких лентах, как «Ширли-мырли» и «Собака на сене». За большой вклад в развитие советского искусства Армен Джигарханян был удостоен звания «Народный артист СССР» и награжден правительственными наградами.

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