Эксперт рассказал о рисках биометрических систем в общественном транспорте

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К 2024 году в России во всех видах общественного транспорта будет введена система распознавания людей по биометрическим данным. С ее помощью можно будет оплачивать проезд, а также проходить досмотры в аэропортах и на вокзалах, заявил министр транспорта Виталий Савельев. О том, насколько это реализуемо и каковы риски внедрения таких технологий, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Объединить иностранную технику с отечественным ПО

По словам коммерческого директора компании «EkeyRus биометрические системы» Константина Новикова, чисто технически в указанные главой ведомства сроки задумку реализовать можно. Для этого нужно будет построить систему, обладающую хорошим аппаратным и логическим комплексом.

— Камеры должны качественно считывать изображение лица. А софт должен обрабатывать его с минимальными ошибками, проводить идентификацию или верификацию пользователей, — говорит эксперт.

На вопрос, есть ли у России оборудование столь высокого уровня собственного производства, специалист ответил, что ему об этом неизвестно. Однако систему в любом случае можно будет самостоятельно доработать, если соединить аппаратную часть, явно импортную — камеры, и создать качественное программное обеспечение. Для этого, конечно, потребуется время, но задача посильная и выполнимая.

Традиционные ошибки

Доля биометрии в распознавании человека при оплате каких-либо услуг с каждым годом будет расти, считает Новиков. Однако он убежден, что при этом другие способы оплаты, по крайней мере, в ближайшие 20–30 лет, биометрия не заменит.

Пока же ее использование не лишено недостатков, отмечает специалист.

— У каждой биометрии есть два параметра, которые определяют качество работы такой системы, — так называемый FAR (False Acceptance Rate) и FRR (False Rejection Rate), ошибка первого и второго рода. Первая ошибка говорит о том, какова вероятность того, что система примет чужого за своего, и ошибка второго рода говорит о том, какова вероятность того, что система не распознает своего, — поясняет собеседник «ВМ».

И когда речь заходит о платных услугах, в данном случае о проезде в общественном транспорте, возникают два вопроса: «Какова вероятность, что, заходя в трамвай, система распознает человека правильно и спишет деньги именно с его карты?» и «Какова вероятность, что система ошибется и спишет деньги с карты другого человека?». Их приводит в пример спикер.

— Эти ошибки взаимозависимы, математически связаны. Нельзя сделать одну ошибку идеальной, а вторую ошибку тоже идеальной. Чем лучше одна — тем хуже другая. Как будет построена система, я не знаю, поскольку никаких технических параметров нам не дают. Но математически эти величины нельзя изменить. Они могут быть лучше, хуже, но они взаимозависимы, — объяснил Новиков.

Техническая и юридическая стороны биометрии

Соответственно, если система будет человека плохо распознавать, оплату проезда совершать будет неудобно. Ибо для потребителя накладок не вызовет, когда она ошибется один раз в год. А если ошибочно с карты спишутся деньги пять раз в день — это уже станет недопустимой и неприятной оплошностью алгоритмов, предостерегает специалист.

Есть, правда, еще один вид рисков — использование биометрических систем распознавания человека в качестве инструмента слежки, контроля за поведением людей, а не по ее прямому назначению. Но эти аспекты лежат уже в юридической плоскости, в частности в области закона о защите персональных данных, заключил эксперт.