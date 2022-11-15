А я пойму все по рукам: невербальные жесты и мимика выдают истинные намерения мировых лидеров

Фото: whitehouse

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон, где встретился с украинскими военными. Во время беседы глава Незалежной постоянно почесывал нос. «Вечерняя Москва» узнала у физиогномиста и психолога Дмитрия Сидорова, что значат жесты и мимика мировых политиков.

В сети также обсуждают интервью Зеленского чешскому телевидению, где он смотрит не на собеседника, а влево, в сторону. Это может означать, что он подбирает слова. Жестами рук политик старается внушить доверие, откреститься от некоей ситуации: я, мол, не при делах.

В целом каждый политик в курсе значений невербальных жестов и в той или иной мере понимает, как это использовать. Но это большой стресс — всегда сдерживать себя, демонстрировать только те жесты и мимику, которые создают нужный имидж. Хотя лицемерие — основной элемент успеха некоторых политиков.

Большая часть «политических» жестов направлена на трансляцию власти — например, поднятая вверх рука, сжатая в кулак. «Держу все под контролем, следуйте за мной», — доносит человек с помощью этого жеста. Рукопожатие — тоже важный момент, тем более встречи проходят под прицелом телекамер. Тут тоже большинство старается занять доминирующую позицию, например, пожимая руку собеседника, накрыть ее сверху второй рукой.

Политики понимают, что если их рука будет выглядеть слабой, сдавленной, облик лидера пострадает. Невербальные жесты нельзя недооценивать. Например, политик на словах демонстрирует спокойствие, доверие, но у него руки скрещены на груди. Стоит задуматься! Необязательно он врет, может, ему просто холодно, но я бы присмотрелся. Иногда политики специально запутывают оппонентов, стараются вызвать замешательство.

Джо Байден, президент США: прикрывает рот

Джозеф Байден здоровается с воображаемыми людьми. Возможно, в реальности ему не хватает поддержки. Физиогномисты отмечают высокий лоб американского лидера, изборожденный морщинами. Интеллект развит... Но! Есть склонность отвлекаться, а еще переоценивать свои возможности. Мочка уха маленькая — значит, Байден эгоцентрик, верит только в себя.

Многие эксперты отмечают, что хоть он и пользуется стандартным для политика набором жестов, выглядят они слабо. Жестикулирует президент США чаще левой рукой, чем правой — эту руку физиогномисты называют «иллюстратор», и значит это, что человек, скорее всего, врет. Байден часто проводит пальцами по губам или словно прикрывает рот ладонью. А значит — смущен, нуждается в одобрении, и опять же — боится быть пойманным на лжи.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: пальцы веером

Глядя на ее лицо, понятно — эта женщина считает себя всегда правой. Указывает на это в том числе форма ее бровей. В глазах же и особом расположении морщинок вокруг них эксперты видят даже склонность к садизму.

Жесты Урсулы достаточно демонстративны. Есть среди них и те, что редко встречаются у политиков — например, она разводит руки в стороны, растопырив при этом пальцы. Вариантов трактовки может быть несколько — например, это жест беспомощности. Но учитывая, какое напряжение сосредоточено в пальцах политика, более вероятно, что стоит искать ответа у природы: физиогномисты сравнивают движение ее рук с тем, как двигаются клешни краба. Ууу, руки загребущие!

Нарендра Моди, премьер-министр Индии: сложенные ладони

Нарендра Моди имеет склонность, пожимая руку собеседнику, другой рукой пожимать и его локоть. Так он демонстрирует свое доверие, готовность к близкому контакту — и в то же время доминирует, держит под контролем человека, с которым общается. Среди других свойственных ему жестов — «намасте»: сложенные вместе ладони. Для Индии этот жест традиционен.

Это знак уважения к собеседнику. Можно увидеть Нарендру Моди и со сложенными на груди руками — значит, что бы он ни говорил, вряд ли он согласен со своим собеседником. Думает он в этот момент, возможно, что-то совсем другое.

Фото: Администрация президента РФ

Дональд Трамп, экс-президент США: воображаемая стрельба

Бывший президент США Дональд Трамп — человек азартный. И, судя по посадке глаз, при этом скрытный. Трамп умеет «играть на публику»: даже его хаотичная прическа («смотрите, я свой парень») — скорее всего, продуманный пиар-ход. Среди «фирменных» жестов Трампа — «щипок»: указательные и большие пальцы составляют букву «О», остальные сжаты. «Все ок, я точно знаю, что делаю», — говорит этот жест.

Склонен Трамп и хаотично размахивать руками, нагнетая атмосферу хаоса — чтобы затем прибегнуть к другому жесту, начать как будто рубить воздух руками. Значит это примерно следующее: «Я с этим апокалипсисом разберусь». Бывший президент США экспрессивен, его мимика гипертрофирована. Иногда он прибегает к сомнительному жесту — будто стреляет из ружья. Трактовать это можно так: Трамп ностальгирует по тем временам, которые были до эпохи политкорректности.

Владимир Зеленский, президент Украины: чешет нос

У Зеленского немалый актерский опыт, но, судя по крайне слабому контролю над своими мимикой и жестами, на переговоры он его с собой не берет. Владимир пытается играть уверенного в себе — широко расставляет ноги, расправляет плечи. Но часто можно подметить, что он смотрит вниз, будто ищет опоры, или слишком часто кивает, демонстрируя, что во всем согласен с собеседником — выглядит, как будто Зеленский своего мнения не имеет. А если имеет, то хорошо скрывает — об этом «говорят» поджатые губы. Еще политик любит показывать заинтересованность, выгибая брови — выглядит комично.

То, что Зеленский часто чешет нос, говорит о том, что ему приходится говорить неправду.

Эммануэль Макрон, президент Франции: рукопожатие «перчатка»

Макрона считают снобом, капризным как ребенок. Верхние веки закрывают внешние уголки глаз — значит, за внешним спокойствием скрывается импульсивность. Длинные морщины на щеках указывают на то, что он пойдет на все ради победы, не пощадит ресурсов. Любит складывать руки у подбородка, изображая внимательного слушателя. Склонен поправлять одежду — это выдает неуверенность.

Пожимает руку собеседника обеими руками. Этот тип рукопожатия называют «перчатка». Так он демонстрирует, что готов укреплять доверительные отношения.

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Си Цзиньпин, председатель КНР: переплетенные пальцы

Си Цзиньпин в силу своей культурной принадлежности не так экспрессивен, как европейские коллеги. Его жестам свойственна сдержанность. Си Цзиньпин предпочитает закрытые позы — например, прижимает локоть к телу, приветствуя кого-то.

В его случае закрытость не выглядит как слабость. Себе на уме — говорят про таких людей. Иногда китайский лидер складывает ладони рук — это означает благодарность, уважение, единение с присутствующими.

Можно увидеть и переплетенные пальцы рук, и этот жест — не такой благостный. Значит, политик ведет свою игру — что-то скрывает, возможно, тянет время.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: щепоть

Реджепа Тайипа Эрдогана считают неоднозначной фигурой. Среди его излюбленных жестов — «православная щепоть»: большой палец соединен с подушечками среднего и указательного пальцев.

В подобную «щепоть» их собирают христиане, когда крестятся — отсюда и название, которое физиогномисты дали жесту. Служит он тому, чтобы привлечь максимальное внимание публики к своим словам.

Другой жест, часто используемый Эрдоганом, — «шпиль»: руки, сложенные наподобие этой фигуры. Задача — показать свою лидерскую позицию. И втолковать что-то слушателям, как будто они ниже его по интеллекту. Любит президент Турции и поднимать вверх указательный палец. Этим он демонстрирует важность своих слов и неготовность принимать возражения.

Карл III, король Великобритании: прикасается к затылку

Карла III (бывшего принца Чарльза) пресса одно время называла «принцем Ушастиком». Уши у короля оттопырены, нос — клювовидный, лоб — высокий. Все это вкупе говорит о том, что он склонен к одиночеству. Особенности зоны роста волос в височной части могут указывать на наличие у короля некоей зависимости. Это может быть любовь к женщинам, например.

Король часто трогает затылок, что говорит о нервозности либо замешательстве. Жестикуляция достаточно сдержанна, но иногда он проявляет раздражительность. Так, уже было несколько эпизодов, когда Карл III разозлился из-за потекшей ручки или пенала, который мешался на столе. По видео можно отметить активную мимику рта монарха. Однако физиогномисты предлагают не делать поспешных выводов.

Фото: twitter/ClarenceHouse

Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии: воздушный поцелуй

Сильвио Берлускони имеет репутацию сердцееда. На это указывают в том числе широкие ноздри, нижняя губа более полная, чем верхняя. Судя по веселым морщинкам у глаз и открытой улыбке, этот человек умеет радоваться жизни.

Жестикулирует же он как истинный итальянец — бурно. И достаточно многообразно для политика. Сам факт разнообразия жестов указывает на то, что Берлускони искреннее многих своих коллег. Иначе он бы пользовался более узким диапазоном заученных движений.

ФАКТ

Соотечественники Зеленского обратились к нему с требованием сменить стиль одежды: милитари не соответствует статусу высоких мероприятий. Они желают, чтобы президент соблюдал деловой стиль.