«Фамилию «Трамп» мы еще услышим»: что будет с семьей республиканца после поражения

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После победы в Пенсильвании демократ Джозеф Байден преодолел отметку в 270 голосов выборщиков, необходимых для того, чтобы стать президентом Соединенных Штатов. Что будет дальше с проигравшим Дональдом Трампом, останется ли его семья в политике, «Вечерняя Москва» спросила у американиста.

Вице-президент Российской ближневосточной ассоциации, американист Алан Лолаев полагает, что Байдену еще рано праздновать победу.

— Говорить о полном итоге президентского цикла 2020-го в США еще рано. Несмотря на поспешное подведение итогов и поздравления от некоторых иностранных лидеров, результат выборов мы пока не знаем наверняка. Трамп просто так не сдастся, — сказал он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравили Байдена с победой на выборах.

Даже если Трамп покинет Белый дом 20 января (день инаугурации президента США), он сохранит влияние в американской политике, уверен Лолаев:

Фото: facebook.com/WhiteHouse

— Не только трампизм как явления в американской политике не исчезнет и будет в той или иной мере присутствовать в американском обществе, но и то, что фамилия «Трамп» никуда не денется. Еще в пору президентства Дональда многие эксперты рассматривали возможность появления династии Трампов по примеру Клинтонов, Бушей и Кеннеди. На участие в президентских циклах 2024-го прочили его детей Иванку и Дональда-младшего, которые значительно повысили свою популярность за время нахождения своего отца в Белом доме.

Трамп уже обещал запустить судебный процесс пересчета голосов, который он считает фальсификацией. Если юридическая баталия не увенчается успехом, действующий глава Белого дома может повторно пойти на выборы через четыре года.

— Он может баллотироваться на президентский пост в 2024 году и взять реванш за досадное поражение от демократов. Так или иначе, фамилию «Трамп» мы отныне еще услышим и не раз, — добавил американист.

Ранее Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» в борьбе за голоса избирателей и пообещал обновленные результаты на следующей неделе. По данным текущего разбора голосов, побеждает Байден. Выборы состоялись 3 ноября.

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