Политический портал США опроверг информацию о снижении числа выборщиков у Байдена

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Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал сообщения о том, что сайт якобы вычел из предварительного результата кандидата в президенты США Джо Байдена 20 голосов выборщиков.

Ранее адвокат президента Америки Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что RealClearPolitics якобы отозвал победу Байдена, когда вычел из предварительного итога 20 голосов выборщиков от Пенсильвании.

— Это неправда. Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании, ничего не изменилось, — написал Бивен в Twitter.

This is false. We never called Pennsylvania, and nothing has changed. https://t.co/YXZ1PjI7Ud — Tom Bevan (@TomBevanRCP) November 10, 2020

На таблице портала у кандидата от Демократической партии 259 голосов, при этом Пенсильвания окрашена в серый цвет как «колеблющийся» штат, где не решен исход голосования.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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