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«Актуальная история»: какое будущее ждет Меланию Трамп в случае развода
Фото: flickr.com/whitehouse

«Актуальная история»: какое будущее ждет Меланию Трамп в случае развода

Руслан Давлетшин

В мире

Бывшая первая леди США Мелания Трамп сможет построить политическую карьеру после ухода своего супруга с поста президента. Не исключено, что для этого ей даже придется развестись с мужем. О том, насколько вероятно расставание четы и какие перспективы имеются у теперь уже экс-хозяйки Белого дома, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал политолог Александр Асафов.

Слухи о возможном разводе Мелании с Дональдом Трампом появились сразу же после президентских выборов в ноябре 2020 года. Однако эксперт уверен, что это возможно только в том случае, если женщина будет строить политическую карьеру отдельно от мужа.

— Такая вероятность есть, она обсуждается. Выдвижение женщин на первый план — это тренд в политике, причем не только 2020–2021 годов. Для западного мира это очень актуальная история. А с учетом того, что Дональд Трамп уходит из политики, он вполне может рассматривать свою супругу как серьезную фигуру. Тем более мы видим довольно успешные истории: в Молдавии — с Санду, в самих США — с Окасио-Кортес и Камалой Харрис. До этого была директором ЦРУ Джина Хаспел. Есть в истории более ранние примеры: с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и так далее, — отметил Асафов.

И вот для того, чтобы стать одним из таких успешных примеров, Мелании Трамп, вероятно, нужно отделиться от образа супруга, предполагает эксперт. Лично он выделяет две равнозначные версии относительно того, в каком ключе ей реально можно заняться своей политической карьерой.

— Во-первых, она может, отстроившись от мужа, занять более прогрессивную, менее традиционалистскую, как у него, позицию. Это будет обновленное или совсем новое лицо как в рамках Республиканской партии, так и вне ее, чтобы привлечь электорат Трампа, — говорит эксперт.

Вторая версия: стать лидером тех, кто штурмовал Капитолий, добавил политолог.

— Им нужен тот, кто олицетворяет их запрос на участие в политической жизни и выведет из маргинального поля, в котором они находятся. Их называют и ультраправыми террористами, и членами секты QAnon. По-разному их трактуют. Но очевидно, что такая политическая сила есть, ее можно противопоставлять Black Lives Matter, можно говорить о ней в контексте недовольства результатами выборов. Этим людям нужно новое лицо. И у Мелании есть перспективы. Они у нее имеются и в силу сохранения фамилии, и в целом как у свежего лица, женского. А женщины — это тренд. Да еще если она станет свободной, успешной, — резюмировал Асафов.

Между тем в США продолжается процесс вступления в должность нового президента Джозефа Байдена. Дональд Трамп и его супруга Мелания уже покинули Белый дом, выступили с прощальной речью перед американцами и улетели во Флориду. На церемонию инаугурации своего соперника на прошедших выборах бывший хозяин Белого дома не остался.

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